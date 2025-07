Trump a mis fin au TPS des Haïtiens !

(English)

Il y a quinze ans et demi, le 15 janvier 2010, le président Barack Obama accordait aux Haïtiens résidant aux États-Unis le Statut de Protection Temporaire (TPS) à la suite du séisme de magnitude 7 qui avait frappé la région de Port-au-Prince trois jours plus tôt, faisant des dizaines de milliers de morts.

Depuis, plusieurs tentatives de révocation de ce statut ont eu lieu, la plus grave ayant eu lieu en 2017, lorsque la première administration Trump a tenté de l’annuler. Cette démarche a été stoppée par plusieurs décisions de justice, notamment l’affaire Saget et al. c. Trump, la plainte déposée en 2018 par Haïti Liberté, le Family Action Network Movement (FANM), et neuf bénéficiaires du TPS devant un tribunal fédéral. Comme dans d’autres décisions, le juge fédéral William F. Kuntz II a émis une injonction bloquant la tentative de Trump de mettre fin au TPS des Haïtiens.

Mais aujourd’hui, la deuxième administration Trump a repris sa campagne. Le 27 juin, la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure (DHS), Kristi Noem, a annoncé que le TPS de plus d’un demi-million d’Haïtiens vivant et travaillant légalement aux États-Unis « expire le 3 août 2025, et prendra effet le mardi 2 septembre 2025 ».

Le TPS est normalement renouvelé par l’exécutif tous les 18 mois, mais la date butoir de Noem intervient six mois plus tôt. Pour mettre fin au TPS des Haïtiens, elle est légalement tenue d’attendre la fin de leur mandat actuel, en février 2026. Elle pourrait alors décider de ne pas le renouveler, mais compte tenu des graves problèmes d’Haïti, ce serait une erreur, affirment les défenseurs des droits humains.

« Il s’agit d’une décision cruelle, injuste et politiquement motivée qui ignore ouvertement les conditions de vie désastreuses et en constante dégradation en Haïti », a déclaré Paul Christian Namphy, directeur politique de FANM. « Haïti traverse actuellement une crise humanitaire catastrophique, marquée par une violence généralisée des gangs, l’instabilité politique, la faim et l’effondrement total des services publics. Renvoyer des personnes de force dans ces circonstances est non seulement irresponsable, mais aussi inhumain. »

La fin du TPS fait suite à la fermeture par Trump, en mars, du programme Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela (CHNV), dans le cadre duquel l’administration Biden accordait une libération conditionnelle de deux ans aux migrants fuyant l’effondrement économique, l’instabilité politique et la violence. Environ 96 000 Haïtiens arrivés aux États-Unis avec le « visa Biden » sont devenus illégaux avec un préavis d’une semaine seulement.

Ironiquement, même Jimmy « Barbecue » Cherizier, principal dirigeant et porte-parole du parti politique Viv Ansanm (Vivre ensemble) (que le secrétaire d’État américain Marco Rubio a qualifié d’« organisation terroriste étrangère » en mai), a condamné avec force le retrait du TPS et du CHNV aux Haïtiens par l’administration Trump. « Cette décision de Trump va provoquer de véritables difficultés et le chaos en Haïti si nous ne parvenons pas à l’arrêter », a déclaré Cherizier lors d’une interview en direct de quatre heures avec le journaliste et commentateur Ralph Laurent sur son émission YouTube Live Tanbou Verite a. « Beaucoup de gens comptent sur les transferts d’argent envoyés par leur famille via le TPS, comme ils l’ont fait pour le programme Biden [CHVN], pour payer leurs études, leur loyer ou même leur nourriture. Certaines personnes qui mangeaient une fois par semaine pourraient désormais manger deux fois par jour. Sans cette bouée de sauvetage, elles vont maintenant devoir se tourner vers les soi-disant “gangs”, car elles doivent survivre. » Ainsi, les groupes armés locaux que le Département d’État américain désigne comme la source de tous les problèmes d’Haïti vont désormais voir davantage de personnes se tourner vers eux pour obtenir de l’aide et survivre.

Les Haïtiens aux États-Unis qui ont obtenu la résidence permanente, voire la citoyenneté américaine, sont également touchés. Des milliers d’Haïtiens titulaires du TPS à New York, Philadelphie, Atlanta et dans le sud de la Floride travaillent comme aides-soignants à domicile et aides-soignants certifiés au domicile de leurs compatriotes à faibles revenus. Beaucoup d’autres travaillent comme cuisiniers, serveurs et agents d’entretien dans des restaurants haïtiens.

Ces Haïtiens titulaires du TPS se demandent maintenant s’ils vont retourner en Haïti et comment, ou s’ils tenteront de rester aux États-Unis en tant qu’immigrants sans papiers. « C’est un choix très difficile pour moi », a confié une femme titulaire du TPS à Haïti Liberté. « Je dois tenir compte de la situation, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes enfants, qui sont nés ici. Et si je devais retourner en Haïti, je ne sais même pas où je vivrais à ce stade, et dans un délai aussi court. »

Alors que les Haïtiens étaient contraints de retourner dans leur pays déstabilisé, l’ambassade de Washington en Haïti a tweeté le 24 juin un « Message aux citoyens américains » dans lequel elle avertissait de manière inquiétante : « Les citoyens américains en Haïti devraient quitter Haïti par des moyens de transport commerciaux ou privés lorsqu’ils estiment pouvoir le faire en toute sécurité. Les citoyens américains doivent suivre l’actualité locale et consulter régulièrement les agences de voyages et les sites web des transporteurs commerciaux afin de trouver des options de départ adaptées à leurs besoins. Ne vous rendez pas en Haïti. Si vous êtes citoyen américain en Haïti : Quittez Haïti dès que possible par des moyens de transport commerciaux ou privés. Évitez les foules. Suivez les médias locaux pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et évitez les zones où des violences, des manifestations ou des perturbations sont signalées. Restez discret. Soyez attentif à votre environnement. Préparez-vous à rester confiné pendant une période prolongée. Évitez de sortir après la tombée de la nuit. Restez vigilant. Revoyez vos plans de sécurité personnels. »

Il n’existe aucun vol commercial vers Port-au-Prince, le plus grand aéroport du pays, et seuls des vols internationaux, extrêmement coûteux et intermittents, desservent Cap-Haïtien, à cinq heures de route de la capitale sur des routes difficiles et peu sûres. Le retour de 521 000 Haïtiens dans leur pays d’origine est donc pour le moins difficile. « Il est particulièrement inadmissible de révoquer le statut de résident temporaire (TPS) tout en reconnaissant l’effondrement total de la gouvernance et de la sécurité en Haïti », a déclaré Rachel Descollines, organisatrice pour la justice sociale de FANM.

Les actions de contestation judiciaire, comme celles menées pendant le premier mandat de Trump, se poursuivent. Le 1er juillet, le juge fédéral Brian Cogan (nommé à ce poste par George W. Bush) a statué que Noem « n’a pas l’autorité statutaire ou inhérente pour annuler partiellement la désignation de TPS d’un pays », comme elle l’a fait en mettant fin au TPS des Haïtiens six mois plus tôt. Cela rend ses actions « illégales », a écrit Cogan. « Les plaignants ont de fortes chances d’obtenir gain de cause sur le fond (et c’est effectivement le cas). »

L’administration Trump a déjà annoncé son intention de faire appel de l’injonction de Cogan. La porte-parole du DHS, Tricia McLaughlin, a déclaré que cette décision ne ferait que « retarder » l’annulation du TPS des Haïtiens, et « nous attendons qu’une juridiction supérieure nous donne raison ».

Le 14 mars, neuf Haïtiens titulaires du TPS, l’Association du clergé évangélique haïtien et le SEIU-32BJ ont poursuivi l’administration Trump pour suspension prématurée du TPS, affirmant que Noem n’avait pas procédé à l’examen requis de la situation actuelle en Haïti.

« Les actions de Trump et de Noem sont illégales au regard de la loi sur le TPS et de notre engagement international de ne jamais renvoyer des personnes vers des pays où leur vie ou leur liberté sont menacées », a déclaré Ira Kurzban de Kurzban Tetzeli & Pratt, l’un des cabinets représentant les plaignants. Les actes contestés dans cette plainte représentent une cruauté extrême, typique des gouvernements autoritaires et fascistes, mais incompatible avec nos valeurs et notre histoire de nation accueillante.

Ceux qui défendent les Haïtiens savent que la lutte contre l’offensive de Trump contre le TPS risque d’être plus difficile cette fois-ci. Comme l’a souligné Reuters dans un article du 1er juillet : « Noem partage la position intransigeante de Trump sur les questions d’immigration et a également demandé la suppression du TPS pour environ 350 000 Vénézuéliens ainsi que pour des milliers de personnes originaires d’Afghanistan et du Cameroun. Le 19 mai, la Cour suprême des États-Unis a autorisé la suppression du TPS pour les Vénézuéliens, indiquant que d’autres suppressions pourraient être autorisées. »