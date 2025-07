Comment la guerre des drones menée par le gouvernement haïtien est illégale, aveugle et contre-productive… et les mercenaires d’Erik Prince ne feront qu’empirer les choses

(English)

Un article récent du New York Times expliquait que la guerre des drones kamikazes menée actuellement par le Conseil présidentiel de transition (CPT) d’Haïti contre les groupes armés de Port-au-Prince était probablement illégale et violait une entente avec le Canada.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait fait don des drones et formé la Police nationale d’Haïti (PNH) à leur utilisation pour la surveillance des groupes armés, rapporte l’article. « Les attaques de drones qu’elle a menées constituent une violation du droit pénal haïtien et du droit international relatif aux droits de la personne », a déclaré Marie-Ève ​​Breton, porte-parole de la GRC, dans un courriel adressé au New York Times. « La GRC ne cautionne pas l’utilisation de drones pour transporter des munitions ou des outils offensifs. »

Selon Mme Breton, le gouvernement haïtien avait promis de ne pas utiliser les drones pour tuer des personnes. Le « groupe de travail » formé par le gouvernement haïtien pour armer les drones n’avait « aucune autorité légale », a-t-elle déclaré.

Les commentaires de Breton contredisent un article de Press Lakay du 18 mars, dans lequel le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazarre, affirmait que « le gouvernement canadien soutenait l’initiative » de la CPT de former un groupe de travail sur les drones létaux.

La GRC se distancie de la guerre des drones menée par le CPT après que plusieurs experts des droits de la personne ont estimé que ce programme viole le droit international, comme l’a souligné Breton.

Godfrey Otunge, commandant de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) en Haïti, dirigée par le Kenya et bénéficiant de l’appui de l’ONU, a également déclaré que sa force n’utilisait pas de « drones armés » et que le+ CPT « était aux commandes », selon le Washington Post.

Un responsable haïtien anonyme n’a manifesté aucune inquiétude quant aux pertes civiles qui poussent la GRC et la MSS à se dissocier de la guerre des drones. « Soyons honnêtes, c’est inévitable », a déclaré le responsable au Washington Post. « Pour moi, ce n’est qu’un détail. Tant qu’on est dans une zone contrôlée par des gangs et qu’il y a des attaques, des dommages collatéraux vont se produire. »

Alors que le Canada et le MSS prennent leurs distances, l’actuel président par intérim du CPT, Fritz Alphonse Jean, a récemment admis que le gouvernement avait engagé des « mercenaires étrangers » pour piloter les drones kamikazes, mercenaires rassemblés par le tristement célèbre Erik Prince, fondateur de Blackwater, et une foule d’autres entreprises de « sous-traitance militaire ».

Le CPT engage Erik Prince pour mener un programme de drones kamikazes

« Ces derniers mois, le gouvernement haïtien a recruté des entrepreneurs américains, dont M. Prince, pour travailler au sein d’une force d’intervention secrète chargée de déployer des drones destinés à éliminer des membres de gangs », rapportait le New York Times le 28 mai.

L’article indique que l’équipe de Prince utilise les drones depuis mars, date à laquelle les premières attaques ont commencé. Citant des « experts en sécurité » anonymes, l’article explique que Prince « a également recruté des vétérans militaires haïtiens-américains pour les envoyer à Port-au-Prince et devrait envoyer jusqu’à 150 mercenaires en Haïti cet été ».

Prince a également « récemment expédié une importante réserve d’armes au pays », ont indiqué les experts.

Un responsable haïtien anonyme a déclaré au Times que « le secret entourant les opérations [de drones] était impératif pour éviter de prévenir les chefs de gangs », suggérant que cela justifiait le recours à des entrepreneurs privés américains, car cela réduirait « les fuites d’informations. »

Prince : « Il est temps pour nous de remettre notre chapeau impérial »

L’article du Times paraît deux mois après que des informations ont révélé que Prince est également chargé d’« aider la République démocratique du Congo (RDC) à sécuriser et à taxer ses vastes richesses minières ». Ce contrat avec Prince fait suite à un « accord plus large sur les partenariats dans le domaine des minéraux critiques » entre la RDC et l’administration Trump.

Prince est un fervent partisan de Trump, ayant fait don de 250 000 dollars à sa campagne présidentielle de 2016, et sa sœur, Betsy DeVos, a été sa première secrétaire à l’Éducation.

Prince est également un fervent défenseur du colonialisme et de l’impérialisme américain. Dans un podcast d’Off the Leash, Prince a déclaré : « Il est temps pour nous de remettre notre chapeau impérial et de dire : “Nous allons gouverner ces pays” ».

« On peut dire que la quasi-totalité de l’Afrique est incapable de se gouverner elle-même », a poursuivi Prince. Dans un article pour The Intercept, le journaliste Jon Schwarz a expliqué que Prince avait ensuite « ajouté qu’il pensait que c’était un excellent concept, non seulement pour l’Afrique, mais aussi pour l’Amérique latine ».

Prince ne travaille pas officiellement pour l’administration Trump, mais il est peu probable qu’il ait proposé ses services au CPT sans l’approbation du Département d’État américain.

Dans une interview accordée à Responsible Statecraft, Sean McFate, ancien contractant et auteur de « The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order », a expliqué que Prince agissait en « opportuniste proche de Trump », jouant sur l’obsession de ce dernier pour l’immigration clandestine des pays du Sud vers les États-Unis.

« Ce qui est différent cette fois-ci », a expliqué McFate, « c’est que [Prince] ne propose pas vraiment de contrats à Washington. Il propose des contrats en coopération avec ce qu’il croit être Washington… Il trouve une clientèle qui n’est pas américaine, mais il le fait avec la bénédiction qu’il pense [obtenir], ou qu’il attend [de] Trump. » Il est possible que le désir de Prince d’une domination impériale américaine ouverte sur l’Afrique et l’Amérique latine plaise à Trump, qui a dissous des institutions américaines de soft power comme l’USAID et l’Institut américain pour la paix (USIP).

Des groupes haïtiens de défense des droits humains soutiennent le programme de drones kamikazes

L’un des aspects les plus surprenants du programme illégal de guerre par drones du CPT est le soutien enthousiaste qu’il apporte aux soi-disant « groupes de défense des droits humains » haïtiens, notamment le FJKL, le RNDDH, le POHDH, le CARDH et le Collectif Défenseurs Plus.

La plupart de ces groupes de défense des droits humains sont financés d’une manière ou d’une autre par le National Endowment for Democracy (NED), le gouvernement canadien, l’Open Societies Foundation (OSF) ou l’American Jewish Voices for Peace (AJWS). Par conséquent, ils ne remettent pas en cause la domination impériale américaine sur Haïti.

Le RNDDH, le plus cité de ces groupes, est aussi le plus connu. Il est généralement considéré comme une organisation politique, et son directeur, Pierre Espérance, comme un acteur politique. Espérance s’est alliée à des secteurs de la « patripoche », ou bourgeoisie éclairée, via l’Accord de Montana, qui se réunissait dans son bureau. Actuellement, c’est Fritz Jean, représentant du CPT de l’Accord de Montana, qui dirige le gouvernement intérimaire dysfonctionnel.

Espérance a utilisé le RNDDH pour cibler ses rivaux politiques avec de fausses accusations de délits.

Ceci a même joué un rôle clé dans la campagne de propagande qui a présenté Fanmi Lavalas (FL) et son chef, Jean-Bertrand Aristide, comme un mouvement tyrannique minant la démocratie haïtienne. Cela a conduit au coup d’État de 2004, soutenu par les gouvernements américain, canadien et français, qui a renversé Aristide et des milliers d’autres élus de FL. Une campagne de terreur a suivi, où le RNDDH a collaboré avec le régime putschiste pour aider la PNH dans une campagne terroriste visant les dirigeants et militants de FL. La propagande du RNDDH a pour habitude de manipuler le nombre de victimes ou de présenter la violence dans ses reportages à des fins politiques.

Par exemple, après le coup d’État de 2004, le RNDDH a collaboré avec le régime putschiste pour cibler les dirigeants et les membres de FL. Afin de piéger le Premier ministre Yvon Neptune, Espérance et le RNDDH ont présenté à tort comme un « massacre » sanctionné par l’État la bataille entre les forces gouvernementales et leurs alliés de l’organisation populaire (Balewouze) contre un groupe quasi-paramilitaire nommé RAMICOS à La Scierie.

RAMICOS a soutenu le renversement d’Aristide. La bataille entre RAMICOS et les forces pro-gouvernementales a fait plusieurs morts, dont des non-combattants.

Le RNDDH a présenté à tort ces décès comme le résultat d’un « massacre » ordonné par Neptune, ce qui a conduit à son emprisonnement illégal sans procès pendant deux ans après le coup d’État de 2004.

Le RNDDH invente des chiffres pour maintenir son soutien au programme de drones

Dans son récent rapport intitulé « 30e anniversaire de la Police nationale d’Haïti (PNH) : le RNDDH salue la lutte des policiers pour rétablir la sécurité », le RNDDH affirme qu’« au moins 300 membres de gangs terroristes armés ont été tués et plus de 400 autres blessés, dont certains grièvement ».

On ignore pourquoi ces chiffres figurent dans un rapport célébrant les réalisations de la PNH, puisqu’il précise qu’« à ce jour, la PNH n’a participé ni à la planification ni à la coordination des opérations de drones ».

De plus, Jake Johnston, du Centre de recherche économique et politique (CEPR), a récemment souligné qu’entre janvier et mai 2025, « l’ONU a signalé 2 680 personnes tuées en Haïti. Près de 60 % ont été tuées par la police, et ce chiffre est en augmentation ces derniers temps. » Cela inclut le cas du chauffeur routier et entrepreneur haïtien-américain Weithzer Ervens Fénélon, enlevé et assassiné par des agents de la PNH près de Port-de-Paix en mars. Des témoins affirment qu’après son assassinat brutal, les agents de la PNH lui ont tranché la tête et les membres et brûlé son corps.

La volonté du RNDDH de célébrer la PNH contraste fortement avec les actions des forces de police. Le RNDDH n’étaye pas ses chiffres de destructions par drone par des enregistrements, des données ou des noms, et ne dit rien non plus sur les morts « inévitables » de civils.

En effet, pour remédier à l’insécurité, la PNH a principalement utilisé deux tactiques : premièrement, elle a commis des meurtres non provoqués, des actes de torture, des disparitions et des actes de terreur contre des civils non armés vivant sur ou à proximité de territoires contrôlés par des groupes armés ; deuxièmement, elle a attaqué des manifestants. Compte tenu de l’historique de manipulation des rapports par le RNDDH à des fins politiques et du manque de preuves pour étayer ses affirmations de 300 morts et 400 blessés parmi les « membres de gangs terroristes », on peut supposer que ces chiffres sont inventés ou gonflés, et que les victimes civiles ont été omises ou mal classées.

Ces chiffres, manifestement fabriqués, visent à encourager la poursuite de la guerre des drones contre les bidonvilles d’Haïti et ont été repris sans discernement par les médias bourgeois locaux et internationaux, présentant ainsi la campagne de guerre des drones comme un succès et une indépendance.

Même Insight Crime, un groupe de réflexion lié au Département d’État et à l’OSF, a récemment rapporté que les analystes de sécurité consultés ont déclaré que les chiffres du RNDDH « ne pouvaient être vérifiés » et que le programme de drones avait entraîné une « augmentation du nombre de victimes civiles ». Le rapport soulignait que « le gouvernement haïtien n’a pas confirmé le nombre de personnes tuées ou blessées ». Dans le rapport Insight Crime, le rédacteur en chef d’Ayibopost, Wildore Mérancourt, a déclaré qu’il pouvait « confirmer que des civils ont été blessés ».

Les Haïtiens manifestent contre le programme de drones et exigent le retrait du CPT

Le soutien du secteur des « droits humains » au programme de drones kamikazes reflète l’enthousiasme général de la bourgeoisie haïtienne pour cette approche. Les habitants des quartiers d’élite, qui représentent les 10 % de la zone métropolitaine de Port-au-Prince non contrôlés par des groupes armés, sont fortement surveillés par des unités de la PNH et ne risquent pas d’être victimes collatérales.

À l’inverse, une manifestation de milliers de personnes, le 20 juin, dans le sud-ouest de Port-au-Prince, extrêmement pauvre, a exigé la fin du programme de drones, le retrait du CPT et la cessation de l’ingérence des gouvernements américain, canadien et français dans les affaires haïtiennes.

Krisla, leader de l’alliance Viv Ansanm, un groupe armé de la région de la capitale, s’est adressé aux manifestants, exprimant un sentiment répandu dans de nombreux quartiers pauvres d’Haïti : « Haïti est riche. Ces mercenaires et puissances étrangères s’en prennent à notre gaz, à nos richesses minières et à notre or. » « Nous venons des quartiers populaires », a-t-il déclaré. « Ils disent que les gens de nos quartiers ne sont pas des personnes. Quand Viv Ansanm arrivera au pouvoir, nous arrêterons beaucoup de gens. Des politiciens comme des bourgeois… Ils vendent de la drogue, des munitions, des armes, des organes. Ensuite, ils mentent en prétendant que c’est Viv Ansanm qui vend des organes ? Les hôpitaux d’où proviennent ces choses ne sont pas dans nos quartiers !… Ils font du trafic d’organes. Tout ce dont ils nous accusent, c’est EUX qui le font… Un jour, Haïti changera. »

Par ailleurs, aucun chef de groupe armé n’a été tué par ces attaques de drones.

Vitel’Homme, le chef de Kraze Baryè (Abattez les murs), a été blessé lors d’une attaque de drone. Il semblerait également qu’Izo, le chef du groupe armé Cinq Secondes de Village de Dieu, ait été blessé lors d’une attaque début juin.

La première attaque de drone kamikaze, début mars, contre Jimmy « Barbecue » Cherizier, principal dirigeant et porte-parole de Viv Ansanm, a blessé 14 civils et tué deux autres dans une maison remplie de personnes handicapées, a déclaré Cherizier. Un seul de ses hommes a été grièvement blessé lors de l’attaque.

La bourgeoisie haïtienne privilégie la violence impérialiste au dialogue avec Viv Ansanm

Si l’assassinat d’un chef de groupe armé peut constituer une propagande utile pour les hommes de main impérialistes comme Prince et le CPT, sa valeur stratégique est douteuse.

Des analystes ont souligné que l’assassinat de dirigeants clés de Viv Ansanm risquerait d’accroître la violence à Port-au-Prince. D’autres ont suggéré qu’une rupture de l’alliance avec Viv Ansanm pourrait « conduire à une guerre intestine entre les gangs, augmentant ainsi la menace qu’ils représentent pour le gouvernement et les civils haïtiens ».

Parallèlement, les unités de mercenaires d’Erik Prince ont un historique de massacres de civils. Le cas le plus notoire fut le massacre de Nisour en 2007, en Irak, où des mercenaires de Blackwater tuèrent 17 civils. Des sous-traitants de Blackwater perpétrèrent des dizaines d’autres massacres similaires en Irak.

La présence de Prince, du programme de drones et d’une cohorte potentielle de mercenaires augmente le risque de nouvelles victimes civiles.

« L’intervention de mercenaires et l’exécution de personnes… seront comparables aux interventions passées de l’ONU », a déclaré Brian Concannon, directeur de l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti (IJDH), dans Responsible Statecraft. « Cela continuera de saper l’État de droit et le tissu social, et entraînera de nouveaux effets de rebond, notamment l’augmentation de la violence des gangs.»

La décision du CPT d’engager un mercenaire impérialiste déclaré pour mettre en œuvre un programme de drones kamikazes visant à éliminer les dirigeants de Viv Ansanm appelant à la révolution devrait dissiper toute illusion persistante selon laquelle le gouvernement intérimaire ne serait pas l’instrument de Washington. Le refus du CPT et de la classe politique d’engager un dialogue avec Viv Ansanm témoigne de leur intérêt de classe et de leur attachement à la domination impériale américaine.

Alors que la fin du mandat de Fritz Jean, président par intérim, approche, le CPT est totalement dysfonctionnel. La quasi-totalité des partis et organisations politiques qui lui avaient fourni des représentants lui ont retiré leur soutien.

Le 7 août, Laurent Saint-Cyr, représentant littéral des oligarques haïtiens (généralement appelés « secteur des affaires ») au sein du CPT, deviendra le dernier président par intérim. Saint-Cyr a indiqué qu’il avait transféré son soutien du secteur bourgeois « éclairé » de l’Accord du Montana (Fritz Jean), de la Famille Lavalas (Leslie Voltaire) et du Collectif du 30 janvier (Edgar Leblanc) à sa faction rivale, composée de l’Accord du 21 décembre (Louis Gérald Gilles), d’EDE/RED (Smith Augustin) et des Enfants Dessalines (Emmanuel Vertilaire).

Entre-temps, organiser des élections équitables avant la fin du mandat du CPT, le 7 février 2026, est clairement impossible. Il n’existe même pas encore de conseil électoral, ni de loi électorale.

Le vide politique au sein du gouvernement a incité Washington à tenter de mettre sur pied une nouvelle force d’invasion par l’intermédiaire de l’Organisation des États américains (OEA).

Mais les appels étrangers à des négociations avec Viv Ansanm se sont multipliés. Le Premier ministre dominicain, Roosevelt Skeritt, a appelé au dialogue, invoquant l’accord conclu en Colombie entre les FARC et le gouvernement. Le leader panafricaniste Kemi Seba a appelé Viv Ansanm à devenir une armée de libération pour le peuple haïtien, objectif souvent défendu par Jimmy Cherizier. Jake Johnston, du CEPR, a également exposé les raisons du dialogue il y a plusieurs mois.

Un autre appel important au dialogue avec Viv Ansanm est venu du nouveau secrétaire général de l’OEA, Albert Ramdin, qui a déclaré qu’une façon d’améliorer la sécurité serait de « s’efforcer de trouver des incursions au sein des gangs et des dirigeants ». Il souhaite que Viv Ansanm « rejoigne la normalité ».

Cherizier a appelé à des négociations à plusieurs reprises. Il a récemment déclaré : « Seule la voie qui puisse sortir Haïti du gouffre dans lequel elle se trouve actuellement est le dialogue. Discutons-nous et expliquons-nous ce dont nous avons besoin.»

La fenêtre d’Overton sur la nécessité d’un dialogue avec les groupes armés semble également s’ouvrir au sein de la bourgeoisie haïtienne. Un récent article de l’anthropologue Isabelle Clérié dans Ayibopost déplorait le manque de compréhension des racines socio-historiques de la crise actuelle, tout en soulignant la nécessité d’une compréhension mutuelle. « Nous sommes tous victimes, tout comme nous sommes tous coupables », a-t-elle écrit. « C’est notre paix à définir et à promouvoir, et pour cela, nous devrons nous pardonner les uns les autres.»

Par ailleurs, dans une vidéo du 5 juillet, Cherizier a réalisé une vidéo sensationnelle adressée expressément à la police, à l’armée et à leurs unités paramilitaires alliées, les « brigades ». « Haïtiens, réveillez-vous. Là où il y a des brigades, c’est pour protéger le CPT ou le Premier ministre », a-t-il déclaré. « Elles ne sont pas là pour combattre Viv Ansanm ou Barbecue. » Il a ensuite appelé toutes les forces armées haïtiennes à chasser du pouvoir le CPT et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, « à s’unir pour construire quelque chose ».

« Pourquoi ne pas s’unir tous ensemble pour libérer ce pays ? » a-t-il demandé. « Viv Ansanm est prêt. Un brigadier qui crie “À bas l’État !” bluffe. Unissez-vous aux autres brigadiers, à la police et à l’armée et prenez le pouvoir. Quand vous aurez le pouvoir, si vous voulez négocier avec Viv Ansanm, nous négocierons. Si vous ne voulez pas négocier avec Viv Ansanm, vous n’aurez plus besoin de crier “l’État !”, car il sera entre vos mains, et nous marcherons sur vous. »

« Policiers, soldats, brigadiers, c’est à vous de jouer », a-t-il poursuivi. Je ne vous demande pas de vous joindre à Viv Ansanm. Je vous demande à tous les trois de vous unir et de résoudre ce problème, de destituer ces neuf voleurs [du CPT] et ce Premier ministre répugnant… Ayez le courage de le faire. Si vous ne le faites pas, croisez les bras et laissez Viv Ansanm le faire… Si vous êtes nationalistes, ce qui se passe devrait vous révolter. Unissons-nous et écrivons l’histoire. « Si vous ne le faites pas, laissez-moi passer [ban m pase] pour le faire », a-t-il conclu. « La nation ne peut pas rester comme ça. Laissez-moi passer pour le faire. J’ai pris conscience. »

Travis Ross est basé à Montréal, au Québec. Il est également coéditeur du Projet d’information Canada-Haïti sur canada-haiti.ca. Travis a écrit pour Haïti Liberté, Black Agenda Report, The Canada Files et TruthOut. On peut le joindre sur X.