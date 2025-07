La balade impérialiste en Haïti

Les États-Unis délèguent la gestion d'Haïti à l'OEA et à la CARICOM tandis que le Kenya et le CPT vacillent

(English)

Washington cherche à trouver un moyen de rétablir l’ordre néocolonial en Haïti, ou au moins de gérer le dangereux désordre qui y règne actuellement.

Une délégation du Sénat américain, accompagnée du nouveau chargé d’affaires américain en Haïti, Henry Wooster, a fait le point sur la situation en Haïti le 27 juin à Port-au-Prince et a rencontré le chef de la Police nationale d’Haïti (PNH), Rameau Normil, au siège de la police, près de l’aéroport.

Cette rencontre intervient alors que le président kenyan William Ruto a averti le Conseil de sécurité de l’ONU (et principalement Washington) dans une lettre du 25 juin que le manque de financement de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MMS) par la « communauté internationale » pourrait amener le Kenya à « reconsidérer son engagement » à diriger la force mercenaire internationale en Haïti.

Dans une lettre adressée en juin au président du Conseil de sécurité de l’ONU, Mohamed Irfaan Ali, et au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, Ruto s’est plaint du fait que moins de 40 % des 2 500 soldats prévus pour la MSS ont été déployés en raison d’un manque de financement et que seulement 11 % du budget nécessaire à la première année d’opérations de la MSS a été reçu. (Les premiers soldats kenyans sont arrivés en Haïti le 25 juin 2024.)

Ruto a écrit que des contrats cruciaux pour la logistique de la MSS arrivaient à expiration et que « nous serons contraints de revoir notre engagement » envers la MSS, à moins que le Conseil de sécurité ne trouve un moyen de financer la mission avant l’expiration de son deuxième mandat d’un an, le 2 octobre 2025.

La MSS n’est pas une « opération officielle de maintien de la paix » de l’ONU en Haïti, contrairement à la MINUSTAH de 2004 à 2017. Il s’agit plutôt, jusqu’à présent, d’une force mercenaire (sous-)financée par les États-Unis, qui bénéficie simplement de l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU pour se déployer en Haïti. C’est le compromis trouvé entre Washington, la Chine et la Russie, qui s’opposent à ce que les États-Unis utilisent l’ONU comme leur « police néocoloniale » en Haïti pour la troisième fois en 30 ans.

Le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a également adressé au Conseil de sécurité de l’ONU une lettre cosignée par trois anciens présidents dominicains – Danilo Medina, Leonel Fernández et Hipólito Mejía – proposant de transformer la MSS en une « mission hybride » avec un leadership logistique et opérationnel partagé.

Le 27 juin également, l’Organisation des États américains (OEA, ministère des Affaires coloniales de Washington) a adopté une résolution sur Haïti lors de sa 55e Assemblée générale ordinaire à Antigua, du 25 au 28 juin 2025, afin d’encourager les autres États membres de l’OEA à intervenir en Haïti, allégeant ainsi une partie du fardeau pesant sur Washington.

La résolution appelait les États membres à « apporter un soutien, dans la mesure de leurs capacités » au MSS, « notamment par le biais du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, et à s’engager à renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles des forces de sécurité nationales haïtiennes par des contributions matérielles et en nature », autrement dit à envoyer des formateurs, des armes et d’autres équipements.

Elle appelait également les États membres à « envisager de fournir une assistance coordonnée en matière de sécurité, d’aide humanitaire et d’assistance électorale à Haïti », alors même qu’aucun conseil électoral ni aucune loi électorale n’étaient encore en place, sept mois avant la fin du mandat actuel du Conseil présidentiel de transition (CPT), le 7 février 2026.

Mais la clause la plus importante de la résolution de l’OEA était la clause 11, qui vise à « encourager le Secrétariat général, par l’intermédiaire du Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle et en coordination avec l’Organisation interaméricaine de défense (JID), à orienter l’expertise de son personnel et, si possible, à utiliser les programmes de sécurité existants pour soutenir Haïti ; à solliciter la collaboration de la JID et du Collège interaméricain de défense (CID) pour fournir des services de conseil, des formations et l’accès à des séminaires et forums spécialisés aux forces de sécurité haïtiennes et aux membres de la mission MSS. »

Cela signifie que Washington cherche à impliquer davantage l’Amérique latine en Haïti en prévision d’une éventuelle intervention militaire sous la bannière de l’OEA, comme ce fut le cas en République dominicaine il y a 60 ans, en 1965.

Lors de sa participation à la 55e Assemblée générale de l’OEA, le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau a également clairement exprimé la volonté de Trump et Rubio d’accroître l’implication de l’OEA en Haïti. Le nouveau secrétaire général de l’OEA, Albert Ramdin, a présenté, lors de sa visite au bureau du MSS à Washington, DC, le 2 juin, sa feuille de route en cinq points pour résoudre la crise haïtienne et maintenir le soutien financier du gouvernement américain. Il a également rencontré la directrice exécutive Mara Tekach et le conseiller militaire adjoint John J. Melo.

L’objectif principal de Ramdin était de maintenir les contributions financières de l’administration Trump au MSS.

Entre-temps, la directrice du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), Maria Isabel Salvador, a annoncé son départ, alors que le mandat du BINUH prenait fin le 15 juillet 2025. Parallèlement, le 1er juillet, le Groupe des personnalités éminentes de la CARICOM (GEP) a entrepris une médiation dans une lutte de pouvoir acharnée au sein du CPT, menaçant de faire éclater cet organisme décrié de neuf membres, qui n’a rien accompli de plus que de nouveaux sommets de corruption et de gaspillage. La fermeture officielle de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), également le 1er juillet, ne contribue pas non plus à stabiliser la situation en Haïti.

En bref, Washington s’efforce fébrilement, et même désespérément, de trouver un moyen d’enrayer la dérive révolutionnaire d’Haïti, surtout après la visite de Kemi Seba le mois dernier.

Cependant, les réunions et les projets de ces institutions régionales comme l’OEA et la CARICOM sont voués à l’échec ; ils visent tous à exclure la participation des masses à la vie politique, économique et sociale du pays.

L’aspiration des progressistes et des masses populaires haïtiennes est de prendre en main le destin du pays sans ingérence étrangère. Même certains secteurs libéraux, comme ceux impliqués dans le Congrès patriotique pour le sauvetage national qui vient de se conclure, refusent que Washington dicte l’avenir d’Haïti.

Mais un changement radical ne sera possible que lorsqu’une avant-garde révolutionnaire se rassemblera et s’engagera à organiser, à sensibiliser et à engager les masses populaires dans une lutte de libération nationale afin d’éradiquer la logique de violence des classes dirigeantes, leur exclusion et la gouvernance défaillante des démagogues petit-bourgeois au service de l’impérialisme occidental.

Comme je l’affirme souvent, seule une révolution socialiste en Haïti permettra de rompre avec l’instabilité politique et institutionnelle et les transitions politiques à répétition, de rétablir la sécurité publique permettant aux masses de vaquer librement à leurs occupations, de garantir la souveraineté nationale et de construire une gouvernance révolutionnaire, responsable et transparente.

Tout le reste n’est que démagogie !