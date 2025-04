S’achemine-t-on vers une sanglante guerre civile ?

Le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) mis en place par les forces impérialistes est un ensemble d’acteurs issus de la classe politique traditionnelle. Parmi eux, on trouve des acteurs de gauche comme de droite, mais tous partagent un même idéal, dont le dénominateur commun ne laisse aucun doute : servir le système capitaliste. C’est clair leur acharnement – ils ont tous voté pour-, à se maintenir dans la soumission et la dépendance totale à ce système dont la faillite n’est plus à démontrer!

C’est ainsi qu’à l’occasion du premier anniversaire de l’Accord du 3 avril 2024, qui a conduit à la création de ce Conseil Présidentiel de Transition (CPT), l’actuel Président du CPT Fritz Alphonse Jean flanqué des autres Conseillers : Leslie Voltaire, Edgard Leblanc Fils, Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Régine Abraham, du Premier Ministre Alix Didier Fils-Aimé, du Responsable de la Mission Multinationale, le Général Godfrey Otunge, du Directeur général de la Police Nationale d’Haïti, Rameau Normil, et du Commandant en chef de l’Armée, Derby Guerrier, a réaffirmé avoir besoin d’un « budget de guerre » pour instaurer un véritable climat de guerre dans le pays.

Cette mentalité ne reflète pas le point de vue d’un véritable et authentique dirigeant haïtien mais bien d’un fossoyeur ignorant la réalité des insuffisances dont souffre le pays. Le seul point fort de cette classe dirigeante est de tendre sa sébile à la Communauté internationale, malgré les circonstances et les conditions misérables dans lesquelles ces vautours internationaux jettent la population haïtienne. D’autres indices témoignent que ce discours belliciste est l’œuvre d’un agent d’une classe très spécifique, d’une bourgeoisie parasitaire qui ne crée pas d’emplois mais ressent le besoin de se défendre contre ceux qu’elle exploite, ceux qui n’ont même pas le budget nécessaire pour se nourrir quotidiennement. Cette déclaration ressemble beaucoup à celle d’un propagandiste transmettant les vœux du système pour lequel il œuvre. Aucun des membres du CPT n’est en désaccord avec ce discours guerrier, car ils se nourrissent tous du même lait de l’Occident impérialiste et s’unissent tous pour le servir dans la violence.

Pourquoi la guerre est-elle la seule alternative ? Est-ce une façon de ne pas reconnaître qu’il s’agit d’un problème d’inégalité sociale à l’origine de l’insécurité grandissante ? Pire encore, le système d’exploitation de la classe ouvrière est catégorique, dans le sens qu’il n’a la moindre volonté d’améliorer cette situation déplorable dont il est le principal responsable. Une manière sans doute de ne pas attiser le feu de la volonté populaire qui remet en question la politique désastreuse en cours et réclame un changement de cap. Et en cela, le système ne fait jamais de cadeaux, ni ne donne des armes à son ennemi pour le combattre, c’est-à-dire nous aider à nous affranchir de la misère, de l’exploitation et de la domination étrangère qui devient de plus en plus affreuse.

Ces comploteurs à la sinistre réputation se comportent en escroc, n’ayant aucune faculté de permettre au peuple de retrouver son sourire, sa dignité et sa souveraineté perdue. Sans aucune hésitation et malgré leur privilège accru, ils se jettent dans des combines de complot contre le peuple. Ces politiciens laissent courir les bruits les plus invraisemblables pour tromper les masses populaires. Ils instaurent le débat autour de la division tout en dressant les victimes les unes contre les autres pour asphyxier complètement le peuple. Dans quel pays voyez-vous un gouvernement promouvoir la guerre civile au sein de la population ?

Fritz Jean, l’actuel commandeur au service des nouveaux colons, a recommandé officiellement au ministre de la Défense et au général en chef des Forces armées d’Haïti (FAD’H) d’utiliser tous les fils et filles du pays désireux de se battre. Il s’agit de mettre le feu aux poudres, pour nous amener justement vers cette guerre civile, un bouleversement, incontrôlable et de nouvelles pertes en vies humaines en perspective. Une guerre dont le CPT serait le principal bénéficiaire, puisque les conditions sociales resteraient inchangées et ne pourraient conduire qu’à des résultats plus désastreux.

« Nous sommes ici dans ce bâtiment parce que nous sommes en guerre » a déclaré Fritz Jean pour renforcer sa propagande de budget de guerre destiné uniquement à renforcer l’État pour lutter non pas contre l’insécurité mais contre l’ébullition des classes défavorisées aspirant à une transformation sociale et radicale du système. Prôner la guerre civile sous un prétexte fallacieux est un acte odieux de trahison criminelle contre le pays. Mais une chose est certaine, le budget de guerre ne consistera en rien d’autre qu’en l’achat de nombreuses armes supplémentaires par le gouvernement et les groupes armés, au seul profit des capitalistes américains. Alors que les hôpitaux sont dépourvus de médicaments, de bandages et de tout le reste…Pourquoi il n’y a jamais eu un budget de guerre consacré aux problèmes quotidiens de chômage, de misère des masses populaires ? Cela épargnerait les travailleurs haïtiens des humiliations qu’ils reçoivent présentement aux États-Unis d’Amérique et en République dominicaine.

La guerre est toujours un projet des puissances impérialistes. Les masses doivent se garder de part et d’autres de ne pas confondre les projets des classes capitalistes à ceux des classes opprimées. L’insécurité est causée par l’État lui-même, il ne saurait y remédier. Cette guerre annoncée est l’expression d’une contradiction majeure entre les objectifs d’un pouvoir au service du capitalisme et les intérêts du peuple haïtien en son ensemble.

Chaque jour nous apporte de nouvelles illustrations de l’incohérence de cette classe. C’est pourquoi, au journal Haïti Liberté, qui s’exprime chaque semaine et se positionne en faveur de la satisfaction des revendications légitimes des classes populaires et d’une politique de rupture réelle avec la bourgeoisie pro-impérialiste, nous ne cesserons d’affirmer qu’il n’y a qu’une seule façon de lutter contre l’insécurité : répondre aux aspirations de tous les travailleurs du pays afin qu’ils retrouvent accès à une vie normale et décente.

Pour éviter que le peuple s’achemine vers la guerre civile que concoctent les traitres du Conseil Présidentiel de Transition et de leur gouvernement fantoche, tous ensembles, véritables patriotes décidons la liquidation définitive de ce régime discrédité. Mobilisons-nous de Mirebalais au Canapé-Vert, de Les Irois à Ouanaminthe pour assumer la libération totale de notre pays ! Mobilisons-nous une fois pour toutes en nous rendant en foule à la Villa d’Accueil, déjouons avec la plus grande sérénité toutes les manœuvres de sape et de bain de sang pour effrayer et terroriser la population!