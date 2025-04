La Marche de Friusa échouée, le mouvement néofasciste divisé !

Comme l’ont prévenu des organisations sociales et de gauche, la marche convoquée par l’extrême droite contre la communauté de Friusa le 30 mars s’est terminée dans le chaos, la violence et la destruction des biens communautaires. Tant le gouvernement, par la voix de son porte-parole Homero Figueroa, que l’organisation paramilitaire Ordre Dominicain d’Antigua (AOD), organisatrice de la marche, s’en lavent les mains et accusent les infiltrés présumés de la violence, pour tenter de contrôler les dégâts et d’échapper à leurs responsabilités. Selon les autorités, 32 arrestations ont eu lieu et des armes ont été confisquées.

Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut revoir comment l’appel a été construit, les attentes contradictoires générées par l’agitation néo-fasciste parmi ses partisans, connaître le déroulement des événements ce jour-là et pourquoi la marche a été divisée, pour enfin tirer quelques leçons de cette expérience pour mieux préparer la résistance contre la menace néo-fasciste.

Pourquoi l’extrême droite est-elle devenue obsédée par Friusa ?

La circonscription touristique municipale de Verón-Punta Cana compte 138 919 habitants selon le recensement de 2022. Friusa est son principal quartier populaire et ouvrier, avec une superficie d’environ 4 kilomètres carrés et sa population est estimée à environ 40 000 personnes. C’est une communauté très dynamique, avec beaucoup d’activité commerciale et où cohabite une majorité dominicaine avec une minorité importante de travailleurs immigrés haïtiens. Il comprend des zones résidentielles de classe moyenne et d’autres avec des infrastructures plus précaires et un accès moindre aux services publics. El Hoyo de Friusa, Mata Mosquito, Altos de Friusa, sont quelques secteurs de Friusa. Il n’est pas très différent de tout autre quartier de taille similaire dans le pays, bien qu’il s’agisse d’un quartier en pleine croissance en raison de la demande de main-d’œuvre pour la construction et les services du pôle touristique de l’Est.

L’importance symbolique que l’extrême droite a accordée au lieu est liée aux déclarations faites en 2021 et 2022 par le directeur de la DGM de l’époque, Enrique García, qui assurait que Hoyo de Friusa était entièrement habitée par des immigrants haïtiens et que la police ne pouvait pas entrer dans les lieux sans le soutien militaire. En outre, il délirait que le pays puisse sombrer dans un séparatisme comme celui du Kosovo dans les Balkans, comme si la « République de Friusa » allait être déclarée. Le 1er juin 2022, García a encore assuré que « Hoyo de Friusa est le coin le plus dangereux qui existe dans le pays ». García avait déjà reçu des membres de l’AOD dans son bureau du DGM en octobre 2020.

Ceux qui vivent à Friusa savent que la majorité de la population est dominicaine, que ce n’est pas l’endroit le plus dangereux du pays et que non seulement la police « entre » mais qu’il y a des détachements de police sur place. Mais le mouvement néo-fasciste a fait de Friusa un symbole, appelant au nettoyage ethnique pour « récupérer » ce territoire. L’AOD a alimenté la mythologie selon laquelle ils seraient les premiers Dominicains à entrer en Friusa. C’est pourquoi Esmelín Santiago Matías, alias Alofoke, a appelé les manifestants à venir armés et à tirer sur toute personne haïtienne qui les croiserait. Par la suite, l’AOD a déclaré que la marche serait « pacifique » et a demandé le soutien militaire du ministère de la Défense pour cette activité. Selon les termes convenus entre l’AOD et le gouvernement, une marche devait avoir lieu entre le carrefour Friusa et la place Pichardo, de 14 heures à 18 heures.

L’ODA est passée de la proposition de récupération directe de Friusa à l’affirmation que les autorités récupéreraient Friusa. Ce changement a accentué les divisions dans les rangs du mouvement néofasciste, au sein duquel cohabitent plusieurs organisations et courants, chacun avec ses propres ambitions politiques et économiques. Alofoke, qui a son propre projet politique, a profité des faiblesses et des contradictions de l’AOD pour s’approprier la direction de la marche.

Que s’est-il passé le 30 mars ?

Sans quasiment aucune participation locale, la marche était composée de militants amenés dans des bus et des véhicules privés de Saint-Domingue, Santiago et d’autres villes, garés en longues files près du Friusa Crossing, point de départ de la marche.

La marche a commencé avant l’arrivée de quelques autobus, peu après 14 heures, conduits par Alofoke, qui prenait la tête d’Angelo Vásquez, de l’AOD. Comme le tracé autorisé par le prolongement de l’Avenida España mesurait à peine 1,3 kilomètre, son avant-garde a atteint une barrière de police à la fin du parcours en 25 minutes environ. La marche s’était divisée en plusieurs parties en raison du manque de coordination et de conflits de direction. Après une lutte, certains jeunes ont surmonté une première barrière de la Police Nationale, où ils ont affronté à coups de pierres un deuxième contingent de police, plus important, et ont incendié des biens communautaires. La majeure partie de cette première partie de la marche a choisi de revenir au point de départ.

En arrivant au barrage de police, Alofoke a fait valoir que la marche ne pouvait pas se limiter à ce qui était autorisé, qu’ils pouvaient marcher où ils voulaient. Les jeunes fanatiques ont convenu qu’il fallait se rendre dans le quartier de Mata Mosquito pour « faire sortir les Haïtiens », exprimant leur mécontentement d’avoir fait une petite marche d’une demi-heure et de regagner les bus. Un autre a déclaré : « ce dont nous avons besoin, c’est d’un Ku Klux Klan en République dominicaine ». Certains des jeunes qui jetaient des pierres et incendiaient des biens ont crié après les policiers à la peau foncée, les traitant d’« Haïtiens ». La foule était enflammée par la haine raciale.

Certains policiers ont tenté d’intervenir auprès des agresseurs, leur expliquant que leur rôle était de les protéger. Même si plusieurs manifestants étaient équipés d’essence et d’armes, les policiers se sont limités à lancer des gaz lacrymogènes et à asperger d’eau la propriété incendiée par les ultras. Entre le piquet de police sur la Plaza Pichardo, où la marche était censée se terminer, et le quartier de Mata Mosquito, il n’y a qu’environ 800 mètres. Si la foule armée avait réussi à passer pour attaquer les gens qui y vivent, les morts et les blessés auraient été nombreux des deux côtés.

A 15 heures, les différentes sections qui composaient la marche étaient déjà en nette retraite. Cependant, une fois arrivés au carrefour de Friusa, une autre attaque a été organisée pour tenter d’atteindre le quartier de Mata Mosquito par un autre itinéraire. Un contingent de motos a affronté les forces répressives devant la station-service Texaco, à l’intersection des avenues d’Espagne et des États-Unis, et a été dispersé avec des gaz lacrymogènes, qui ont touché les commerces environnants.

Des centaines de personnes ont emprunté l’itinéraire alternatif jusqu’à Mata Mosquito, en empruntant l’avenue des États-Unis et les routes parallèles au prolongement de l’avenue España. Ils avaient pour objectif d’atteindre à tout prix Mata Mosquito pour « faire sortir les Haïtiens ». Après un trajet de 1,5 km, ils arrivèrent à l’entrée du quartier. Les autorités n’avaient pas scellé d’itinéraires alternatifs.

À Mata Mosquito, les gens ont commencé à quitter leurs maisons, des hommes d’âges différents, dominicains et haïtiens, avec leurs outils de travail. Sans tomber dans les provocations racistes mais avec la volonté de ne pas reculer. Les néofascistes criaient des slogans mais n’osaient pas s’en prendre à la communauté. Après de longues minutes de tension, la police a commencé à arriver et à repousser les ultras pour établir une distance de quelques dizaines de mètres entre eux et l’entrée du Mata Mosquito. Certains néofascistes se sont plaints du fait que la police ne les accompagnait pas pour « faire sortir les Haïtiens ». Mais il était déjà cinq heures de l’après-midi et petit à petit les ultras ont commencé à regagner leurs foyers, très loin de Friusa.

La marche a échoué, mais la menace persiste

La marche a échoué. L’AOD a rapidement perdu le contrôle de la situation, laissant la marche divisée. La communauté Friusa a rejeté les ultras venus avec leur programme de haine raciale. Des récriminations et des lamentations ont commencé parmi les néofascistes, se rejetant mutuellement la responsabilité de ce qui s’était passé. Juvenal Brenes, un homme d’affaires lié à l’AOD, a accusé les influenceurs « en quête de likes » d’avoir enfreint la discipline de la marche, en désignant Alofoke, tandis qu’Angelo Vásquez a imputé la violence aux « infiltrés » qui auraient agi après que lui et Alofoke se soient retirés de la marche, mais la violence a commencé à peine 25 minutes après le début de la marche. Dans une interview avec Nuria Piera, Vásquez a avoué qu’Alofoke était l’un des financiers et promoteurs de la marche. Il ne peut pas être considéré comme un « initié ». L’AOD marche depuis des années avec Los Trinitarios ; ils ne peuvent pas non plus être considérés comme des « infiltrés ».

Homero Figueroa, porte-parole de la présidence, a également pointé du doigt les infiltrés présumés. S’il y a 32 personnes détenues, comme le prétend le gouvernement, il est impossible de ne pas savoir qui sont les prétendus « infiltrés », qui les a envoyés, etc. L’AOD ment pour dissimuler la faiblesse de sa direction dans le mouvement néofasciste divisé, le gouvernement ment pour dissimuler sa responsabilité d’avoir autorisé une marche dont les organisateurs appelaient à assister à des manifestations armées et à assassiner des gens en raison de leur nationalité et de leur race, dont on savait qu’elle dégénérerait inévitablement en violence contre les habitants de Friusa.

Le PLD et le FP, qui ont soutenu cet appel, se sont plaints de la répression d’une « marche pacifique ». Le PLD, le FP et le PRM ont une grande expérience dans la répression des manifestations pacifiques contre les méga-exploitations minières, contre la corruption et pour les droits du travail. La police nationale a un long passé répressif de crimes atroces tels que la torture et les exécutions, mais réserve sa brutalité aux manifestations qui remettent en question politiquement le régime. Dans le cas de la marche néo-fasciste de Friusa, ils ont pris certaines mesures pour éviter des morts uniquement pour des raisons de calcul politique, car le gouvernement a déterminé qu’il était gênant pour Punta Cana d’apparaître dans la presse internationale à propos de violences émeutes, affectant le tourisme.

L’amertume des manifestants face à leur propre désorganisation et division est grande. Ceux qui voulaient « expulser les Haïtiens » regrettent de ne pas avoir pu atteindre Mata Mosquito, ceux qui espéraient participer à une « marche pacifique » sont consternés par les actions violentes de leurs propres compagnons, et ceux qui considéraient la police et l’armée comme leurs alliés sont déçus d’avoir été abattus avec des gaz lacrymogènes au lieu de les aider à « expulser les immigrants ». S’enfuyant, l’ODA a annoncé qu’elle appellerait à une « grève nationale » et à une marche le 24 avril, ironiquement à l’occasion de l’anniversaire de la révolution anti-impérialiste et antifasciste de 1965.

Bien qu’aujourd’hui les rangs du néofascisme soient divisés, ce mouvement continue de croître dangereusement, au-delà de l’incapacité de ses dirigeants, pour une combinaison de causes. Compte tenu de la faiblesse de la gauche socialiste, l’extrême droite est postulée comme une alternative pour rompre avec le système actuel, dont beaucoup sont à juste titre mécontents. Le gouvernement coopère avec les néo-nazis de l’ODA en tant que bras paramilitaire de leur répression raciste et leur assure l’impunité, tandis que des hommes d’affaires et des hommes politiques corrompus les financent. Les fascistes exploitent le manque d’espoir face à un capitalisme brutal qui prive les travailleurs de tous leurs droits pour désigner les travailleurs immigrés comme boucs émissaires et offrir la drogue de la haine à ceux qui rejoignent leurs rangs. Il est nécessaire d’organiser une alternative révolutionnaire pour canaliser le rejet de ce système inhumain vers une véritable lutte pour étendre les droits de l’ensemble de la classe ouvrière, dans la perspective de notre libération. Ce n’est qu’à partir de la gauche socialiste que nous pourrons véritablement défendre la souveraineté nationale en nous opposant à ceux qui la violent, qui ne sont pas les travailleurs qui construisent les hôtels de Punta Cana, mais les capitaux impérialistes qui pillent et s’attaquent à notre environnement, tout en exploitant la classe ouvrière.

Le droit de manifester, que le gouvernement restreint aux travailleurs et aux secteurs populaires, ne peut être confondu avec l’intention de lyncher les immigrés, qui n’est pas un droit mais un crime. La liberté d’expression ne peut pas non plus être confondue avec un prétendu droit d’inciter au nettoyage ethnique et au génocide. Le fascisme est bien plus qu’un ensemble d’idées, c’est un projet contre-révolutionnaire d’anéantissement et d’écrasement de la classe ouvrière et il ne suffit pas de le réfuter au niveau des idées, il faut le combattre.

Dans les jours qui ont précédé la marche, des organisations de gauche comme le MST et des organisations sociales ont appelé la population de Friusa à ne pas se laisser prendre aux provocations néofascistes, à transformer le jour de la marche en journée de grève, à fermer les commerces et à éviter de descendre dans la rue pour minimiser les risques de provocations et d’attaques racistes. Il est prouvé que la police n’est pas là pour protéger les communautés populaires, mais pour protéger les fascistes. Il est donc nécessaire de s’auto-organiser depuis les quartiers et les lieux de travail pour se défendre contre l’extrême droite.

Le 24 avril, nous avons l’obligation d’organiser une grande marche nationale anti-impérialiste et antifasciste, pour montrer au pays que la grande Révolution d’Avril représente le contraire de ce que représentent les trujillistes et les racistes. C’est l’occasion de montrer que la rue appartient au peuple et non aux néo-nazis.

Mouvement Socialiste des Travailleurs de la République Dominicaine

1er Avril 2025