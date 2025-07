Haïti écoutez bien !

Haïti n’est plus traité comme une nation. Elle est devenue un risque de contamination – un cancer géopolitique sur l’île d’Hispaniola. Deux nations. Une île. Mais désormais, deux réalités irréconciliables. La République dominicaine : alerte, défensive et militarisée. Haïti : effondrée, fragmentée, déclarée ingouvernable et désormais classée comme menace terroriste.

Ce ne sont pas des spéculations. C’est déjà en marche. Les États-Unis et la République dominicaine ont officiellement qualifié des groupes armés haïtiens comme Viv Ansanm et Gran Grif d’organisations terroristes. Comprenez-vous ce que cela signifie ?

Cela signifie que vos quartiers sont désormais des zones de guerre. Vos frontières sont désormais des plaies ouvertes. Et votre mort peut désormais être justifiée sur @CNN. Car dès qu’un groupe est qualifié de « terroriste », le droit international autorise une mesure mortelle : la légitime défense préventive. Comprenez bien ce que cela signifie. Cela signifie que la République dominicaine, soutenue par les puissances régionales, a désormais le droit légal de frapper Haïti sans avertissement, si elle peut invoquer l’imminence d’une menace. Pas de déclaration de guerre. Pas de négociation. Pas de respect des frontières. Juste un drone, une bombe, un raid justifié par une « action défensive ».

ne vous demandez pas si la guerre approche. Demandez-vous qui y survivra.

Haïti n’est plus un pays. C’est un tremplin vers le chaos. Une menace pour la stabilité régionale. Un risque de contamination. Autrement dit : Haïti est désormais une cible facile. Le monde ne nous considère pas comme des victimes, ni même comme une crise, mais comme une menace à neutraliser. La première frappe ne viendra pas d’un discours. Elle viendra d’un titre :

« Les forces spéciales dominicaines ciblent des cellules terroristes en Haïti.»

« Une coalition soutenue par les États-Unis lance une opération pour stabiliser Hispaniola. »

C’est ainsi qu’ils vous voient. Pas comme un peuple. Pas comme des citoyens. Mais comme un problème. Et les problèmes disparaissent. Lorsqu’ils envahissent, ils ne parlent pas de guerre. Ils parlent d’une « frappe chirurgicale », d’une « mission de stabilisation », d’une « nécessité humanitaire » ou d’une « coalition pour la paix ». Mais ne vous y trompez pas : vous brûlerez vos maisons, vos enfants et même votre dignité. Et ils appelleront cela la paix, car cette guerre sera unilatérale.

Haïti n’a pas d’État fonctionnel. Pas d’armée. Pas de commandement. Pas de stratégie. Juste des quartiers dirigés par des armes. Des ports pris en otage par des coalitions. Des aéroports sous commandement criminel. Un peuple abandonné d’abord par ses propres élites, puis par le monde. Et maintenant, après des décennies de sabotage étranger, d’esclavage (@IMFNews), d’humiliation par l’ONU et de régimes fantoches, on nous dit que nous sommes le problème. Ils ont construit le chaos. Ils ont financé les gangs. Ils ont inondé le pays d’armes. Ils ont détruit toutes les institutions par la corruption et l’aide conditionnelle. Et maintenant, ils voudront résoudre la crise qu’ils ont fomentée par le feu.

Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas une mission de maintien de la paix, mais une purge. Cette guerre a déjà commencé dans leur langue. Haïti a déjà été condamné à la une des journaux, car aux yeux de la région, Haïti n’est plus un pays. C’est une zone terroriste. Une menace pour la stabilité régionale. Une bombe à désamorcer ou à détruire. Ils ont préparé le cadre juridique. Ils ont préparé le récit médiatique. Ils ont militarisé la frontière. Ils ont répété la mission. Ils ont observé notre silence. Maintenant, ils attendent juste le moment propice pour frapper, le massacre idéal pour justifier la mission, l’excuse parfaite : un incident transfrontalier, un enlèvement, un massacre imputé à une « cellule terroriste ».

Et ils agiront parce qu’à leurs yeux, nous sommes déjà coupables d’être ingouvernables. Nous sommes déjà une cible. Alors ne vous demandez pas si la guerre approche. Demandez-vous qui y survivra. Car lorsqu’elle éclatera, il n’y aura aucun avertissement. Pas de débat. Pas d’indignation internationale. Juste des tirs, des gros titres et des drapeaux qui ne sont pas les nôtres. Ni avec justice. Ni avec compassion. Mais avec une précision militaire.

Et quand ce jour viendra, la question ne sera pas « Pourquoi ?» La question sera : Qui a parlé en notre nom quand nous avions encore le temps de l’arrêter ?

Car cette guerre n’est pas une question de terrorisme. C’est une question de contrôle. D’effacement. De nettoyage de l’île de son reflet le plus radical. Parce qu’une Haïti souveraine demeure leur plus grande crainte.

Si nous nous taisons, ils écriront notre histoire dans les flammes.

Haïti, réveille-toi. N’attends pas que les troupes atterrissent ou que les drones survolent le ciel. N’attends pas que ton pays soit qualifié de « zone hostile ». N’attends pas que ta mort soit présentée comme un « dommage collatéral ».

L’invasion ne sera pas télévisée, elle sera louée. Et la seule chose qui restera… c’est ce que nous choisissons de faire maintenant. Si nous nous taisons, ils écriront notre histoire dans les flammes. Si nous résistons avec mémoire, avec dignité, avec stratégie, la guerre aura peut-être encore lieu, mais l’histoire se souviendra de qui nous étions avant le feu. Car dans cette guerre, la première victime ne sera pas un soldat. Ce sera la vérité. Et je dis cela non pas en tant que prophète, mais en tant qu’Haïtien qui refuse de mourir en silence. Nous ne sommes pas le danger. Nous sommes la preuve que la liberté est plus redoutée que la violence.

Ce n’est pas la première occupation. C’est juste la plus éhontée. Et cette fois, vous n’avez personne pour vous protéger. Pas de président. Pas de souveraineté. Pas d’armée. Seulement votre mémoire. Et votre feu. Quand les bombes tombent, ne demandez pas pourquoi. Demandez qui a permis cela. Demandez qui a négocié votre mort. Demandez qui est resté silencieux pendant qu’ils vous transformaient en menace. Et puis… levez-vous. Car même si vous n’avez rien, vous avez toujours : votre rage, votre vérité et votre droit d’exister.

« Cette guerre ne sera pas déclarée, mais on s’en souviendra.»