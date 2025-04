La résistance à la violence, à la bourgeoisie et à l’impérialisme se renforce en Haïti

La presse institutionnelle, tant aux États-Unis qu’en France, présente la situation politique en Haïti comme une lutte entre le soi-disant gouvernement officiel et une alliance de « gangs » criminels lourdement armés, baptisée Viv Ansanm (« Vivre ensemble » en créole), qui est sur le point de prendre le contrôle de Port-au-Prince.

Ces articles omettent de mentionner que le mandat du dernier représentant élu du gouvernement haïtien a pris fin le 18 janvier 2023 et que les armes utilisées par Viv Ansanm sont importées « illégalement » de Floride.

En l’absence d’élections, le gouvernement tire sa « légitimité bourgeoise » du Core Group, un organisme impérialiste qui a déterminé la trajectoire politique et économique d’Haïti après le coup d’État de 2004 contre le président démocratiquement élu Jean-Bertrand Aristide. Le Groupe central, dominé par les États-Unis et la France, est composé de représentants du Brésil, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Union européenne, des États-Unis et de l’Organisation des États américains. Haïti et tout autre pays des Caraïbes sont remarquablement absents.

En mars, les masses haïtiennes ont commencé à descendre dans la rue et à intervenir directement dans cette lutte.

Selon Henriot Dorcent : « Les conflits et le chaos en Haïti sont en grande partie le résultat d’un profond soulèvement populaire… mené par un ensemble de groupes armés “ghetto” aux histoires, éthiques, niveaux de discipline, perspectives idéologiques, styles de leadership et stratégies de survie différents . Mais ils s’accordent tous désormais (du moins en principe) sur la nécessité de changer le “système” haïtien, et ils ne sont pas disposés à abandonner le pouvoir qu’ils exercent actuellement. » (Haïti-Liberté, 12 mars)

Léogâne et Carrefour

Le 12 mars, à Léogâne, une petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Port-au-Prince, des manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre « l’insécurité dans la zone métropolitaine », affirmant que le gouvernement y contribue en incitant la population à se rendre et à exiger une occupation militaire américaine.

Une semaine plus tard environ, à Carrefour, une autre petite ville située entre Léogâne et Port-au-Prince, un soldat kényan de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS), soutenue par les Nations Unies, a été tué dans une embuscade tendue à son véhicule blindé de transport de troupes fourni par les États-Unis.

Marche de Canapé-vert attaquée par la police

Canapé-vert est un quartier populaire de l’est de Port-au-Prince, au sud de l’ambassade des États-Unis. Selon un article du Projet Info Haïti : « Le mercredi 19 mars, à l’initiative de membres de la population de Canapé-vert et de Bourdon, une grande marche a eu lieu dans les rues de la capitale [Port-au-Prince] pour dénoncer la violence armée et l’incapacité des autorités en place à résoudre la crise sécuritaire.

« Armés de machettes et de bâtons, les manifestants en colère ont dénoncé le laxisme du Conseil présidentiel de transition et du chef du gouvernement. … Si les autorités ne peuvent pas prendre des mesures concrètes et urgentes pour neutraliser les bandits, elles doivent se retirer », ont insisté les manifestants, exprimant leur désir de rentrer chez eux.

« Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant le Core Group, imputant à ses pays membres la responsabilité de la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti. Ils ont également brandi des portraits du président russe Vladimir Poutine. … En route vers la Villa d’accueil de Musseau, la manifestation a été brutalement dispersée sur la route de Bourdon par la Police nationale d’Haïti, qui a fait un usage excessif de gaz lacrymogène. » La police a ouvert le feu sur cinq manifestants, dont l’un des organisateurs de la manifestation, Elibert Idovic, 35 ans, qui a été touché à l’abdomen et est décédé.

Plus d’un million de personnes déplacées à l’intérieur du pays

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies estime que 1,04 million de personnes, dont beaucoup ont été déplacées à plusieurs reprises, sont à l’origine de cette crise humanitaire qui s’intensifie en Haïti. Les enfants représentent plus de la moitié de la population déplacée.

Le nombre de personnes déplacées est passé de 315 000 en décembre 2023 à plus d’un million aujourd’hui. Rien qu’à Port-au-Prince, le nombre de personnes déplacées a presque doublé, augmentant de 87 %, alimenté par une violence incessante, l’aggravation de l’insécurité alimentaire et l’effondrement des services essentiels, notamment les soins de santé.

Les 20 000 Haïtiens récemment expulsés des États-Unis ont rencontré d’importantes difficultés pour réintégrer la société haïtienne et trouver du travail. Les 500 000 Haïtiens bénéficiant d’un statut de protection temporaire (TPS) que l’administration Trump prévoit d’expulser à partir d’août 2025 auront encore plus de difficultés à trouver un emploi et un logement.

Insécurité alimentaire et soins de santé

L’insécurité alimentaire s’aggrave en Haïti. L’Organisation mondiale de l’alimentation (OMA) rapporte que 4,7 millions d’Haïtiens, sur une population totale d’environ 11 millions, souffrent de faim aiguë. Ils n’ont pas accès à suffisamment de nourriture – ni d’eau – pour trois repas par jour.

La suspension du financement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) par Trump et Musk signifie que quatre tonnes de semences de haricots, stockées par World Relief dans des entrepôts haïtiens, ne seront pas distribuées aux agriculteurs haïtiens qui entrent dans la saison des semis. Le financement de l’USAID, par l’intermédiaire de World Relief, a également soutenu 40 % des services de soins primaires et 170 cliniques en Haïti.

La campagne du secrétaire d’État Marco Rubio contre les médecins et le personnel médical cubains, qui fournissent une grande partie des soins médicaux en Haïti, aggravera encore les conséquences de ce déficit de financement.

L’Hôpital général d’Haïti a été construit par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine pendant l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934). L’un de ses principaux bâtiments a été détruit lors du tremblement de terre de 2010. La réparation de l’hôpital a pris beaucoup de temps et sa réouverture a été perturbée par une attaque armée. Un ancien bâtiment a été incendié, le nouveau a été saccagé et l’hôpital n’est pas pleinement opérationnel.

Le choléra a été introduit en Haïti par les Casques bleus de l’ONU en 2011, ce que l’ONU a reconnu cinq ans plus tard. Il a tué au moins 10 000 Haïtiens et en a infecté des centaines de milliers. Le choléra n’était pas endémique avant son introduction par l’ONU, Médecins sans Frontières affirme que le choléra est à nouveau en hausse en Haïti : 150 Haïtiens ont été traités pour cette maladie entre le 15 février et le 6 mars 2025. 19 cas ont été recensés à Cité Soleil, la communauté la plus pauvre d’Haïti.

Workers World

1er avril 2025