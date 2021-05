Ramsey Clark et Haïti

L‘ancien procureur général des États-Unis, Ramsey Clark, décédé le 9 avril, avait un lien très spécial avec Haïti, qu’il visitait souvent.

“Il semble que, pour le reste de ma vie”, a déclaré Ramsey Clark lors des funérailles d’un révolutionnaire étatsunien en 2005, “je serai toujours présenté comme l’ancien procureur général des États-Unis.”

Cependant, le principal avocat du président étatsunien Lyndon Johnson de 1967 à 1969 restera avant tout dans les mémoires comme l’un des militants anti-impérialistes, des droits humains et de la paix les plus éminents de l’histoire, gagnant l’amour, le respect et l’admiration de millions de personnes dans le monde.

Après des années de santé déclinante, Ramsey Clark, 93 ans, est décédé paisiblement dans son appartement de Manhattan le 9 avril 2021. Il était né le 18 décembre 1927 à Dallas, au Texas, où il a grandi.

Un émissaire de la solidarité

Dans le cadre de sa mission pour réparer les torts, Ramsey a apporté sa renommée, sa crédibilité et sa solidarité dans plus de 120 pays, de la Palestine à Cuba, de l’Iraq au Nicaragua et de l’Afrique du Sud au Panama. Mais une nation vers laquelle il allait souvent et avec lequel il avait un lien très spécial était Haïti.

Après que Ramsey ait été limogé par le président républicain Richard Nixon (dont la campagne de 1968 avait spécifiquement ciblé Ramsey, que les démocrates ont blâmé pour la perte de leur candidat Hubert Humphrey), il est retourné à un cabinet de droit privé et a fait deux offres infructueuses pour être le candidat du parti démocrate au Sénat pour l’État de New York dans les années 1970.

Mais son voyage de 1972 au Nord-Vietnam, au mépris d’une interdiction de voyage du gouvernement étatsunien, a commencé une pratique qui est venue définir sa vie: des décennies de voyages de solidarité internationale où il apportait à une nation ciblée par l’agression étatsunienne le sérieux et le soutien d’un ancien haut fonctionnaire de Washington.

Ce rôle est devenu très fastidieux après son alliance en 1989 avec le Workers World Party (WWP) pour former la Commission d’enquête indépendante sur l’invasion étatsunienne du Panama. Il a conduit une délégation au Panama pour découvrir les véritables coûts de cette guerre illégale. Les États-Unis ont affirmé que seulement quelques 500 Panaméens étaient morts. La Commission indépendante de Clark a déterminé un chiffre au moins six fois plus élevé, soit plus de 3000.

Deux ans plus tard, le 30 septembre 1991, l’armée haïtienne a procédé à un coup d’État sanglant contre le président Jean-Bertrand Aristide, qui avait été massivement élu dix mois plus tôt. Trois mois plus tard, à la mi-décembre 1991, Ramsey Clark, en collaboration avec le journal Haïti-Progrès et le WWP, a conduit la première grande délégation en Haïti dans le cadre de la nouvelle commission d’enquête sur le coup d’État du 30 septembre façonnée sur la très réussie enquête du Panama. L’enquête de la délégation a été présentée dans le documentaire PBS acclamé de 1992 produit par Crowing Rooster Arts : Haïti: Killing the Dream.

Délégations en Haïti

Ramsey Clark s’était rendu pour la première fois en Haïti en tant que marine étatsunien en 1946. Il a représenté plusieurs clients haïtiens dans des cas contre la dictature Duvalier dans son petit mais influent cabinet d’avocats au 36 East 12th Street à New York dans les années 1970 et 1980. Puis il a rencontré Ben Dupuy, le fondateur d’Haïti-Progrès et leader du Comité contre la répression en Haïti, à New York au début des années 1980. Il a pris la parole lors de plusieurs manifestations contre la dictature Duvalier et en soutien aux réfugiés haïtiens.

Après la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier le 7 février 1986, Ramsey s’est rendu avec Dupuy et un autre dirigeant haïtien, Paul Adolphe, en Haïti pour tenir une conférence de presse, la première par les exilés de gauche d’Haïti, au Holiday Inn en mars 1986, qui comprenait également le père Gérard Jean-Juste et le futur candidat à la présidentielle, l’avocat Gérard Gourgue.

À la suite de la délégation révolutionnaire de 1991, Ramsey Clark a pris part à plusieurs autres événements pour lutter contre le coup d’État en cours en Haïti. Il a voyagé dans plusieurs villes étatsuniennes ainsi qu’à Montréal, au Canada, où il s’est adressé à un immense public. Il a également rencontré Aristide lors de la visite du président exilé à Washington, offrant ses suggestions sur la manière d’aider la résistance au coup d’État.

Après le retour d’Aristide le 15 octobre 1994 en Haïti, Ramsey s’est rendu le mois suivant avec le regretté fondateur et avocat du Center for Constitutional Rights Michael Ratner et l’avocate Deborah Jackson pour enquêter sur les droits humains sous l’occupation militaire étatsunienne d’Haïti, qui avait commencé en septembre 1994.

«Le coup d’État continue», a déclaré Ramsey lors de la conférence de presse de la délégation de la Commission d’Haïti le 2 décembre 1994 à l’hôtel Oloffson de Port-au-Prince. «Le gouvernement doit entamer des poursuites, sans plus attendre”.

« Aucun effort n’est fait pour poursuivre les voyous qui ont commis les meurtres du coup d’État », a ajouté Ratner lors de la conférence de presse. «Plus les criminels resteront impunis, plus il y aura de chances que le peuple prenne justice en main. Les gens veulent savoir où est la justice. Est-elle sous un rocher quelque part? “

En entendant la conférence de presse à la radio, le président Jean-Bertrand Aristide l’a qualifiée de «tasse de café fort» face au besoin criant de justice à la suite du coup d’État. Cela a conduit à la création du Bureau des avocats internationaux (BAI), qui continue de poursuivre les crimes contre les droits humains en Haïti à ce jour.

L’enquête et les conclusions de la délégation ont fait l’objet d’un documentaire de 1995 sur Haïti Films intitulé «Le coup d’État continue».

Washington n’a pas permis à Aristide de récupérer les trois années qu’il a passées en exil de 1991 à 1994. Le président René Préval a prêté serment en 1996 et a rapidement commencé à vendre, en gros et au coup par coup, les entreprises d’État haïtiennes – moulin à farine, cimenterie, compagnies de téléphone et d’électricité – comme dicté par les États-Unis et le Fonds monétaire international (FMI).

En conséquence, les syndicats haïtiens se sont engagés dans une lutte acharnée contre la privatisation et pour les droits des travailleurs. En février 1997, Ramsey Clark a dirigé une autre «Délégation d’urgence des droits des travailleurs», organisée par le Haiti Support Network (HSN), qui comprenait le syndicaliste haïtien Ray Laforest de New York et le syndicaliste dominicain Angel Dominguez de Miami.

La délégation a rencontré les syndicats des entreprises publiques menacées de privatisation, comme Électricité d’Haïti (EDH), la compagnie de téléphone (TELECO), la poste et l’aéroport. «Les politiques qui sont actuellement mises en place en Haïti et qui sont imposées au peuple haïtien par les gouvernements étrangers, principalement le gouvernement des États-Unis d’Amérique, par le FMI, par la Banque mondiale, promettent un désastre pour le peuple d’Haïti », a déclaré Ramsey lors d’une conférence de presse le 21 février 1997 à l’hôtel Holiday Inn. «L’idée que les étrangers puissent imposer une sorte de nouvelle structure économique au peuple haïtien qui va leur profiter économiquement est un outrage moral et un mensonge. Vous [le peuple haïtien] êtes obligé, au profit du capital étranger, de vendre les derniers actifs dont le peuple dispose réellement. Cette privatisation est un grand vol, c’est un vol majeur. Ils prennent des actifs précieux au peuple, pour le peuple et par le peuple, et les vendent à des capitaux étrangers afin qu’ils puissent vous facturer des prix plus élevés pour un service réduit”.

En mai 1998, Ramsey Clark a assisté, avec Ben Dupuy et Jean-Bertrand Aristide, à une «Conférence internationale sur la propriété et le contrôle des médias» à Athènes, en Grèce, parrainée par la Fondation Andreas G. Papandreou. Ramsey Clark a prononcé un discours sur la «manipulation médiatique de la politique étrangère». Aristide s’est exprimé sur «Ce que les médias n’impriment pas: le néolibéralisme et les politiques d’ajustement structurel». Dupuy a donné une conférence intitulée «La tentative d’assassinat d’Aristide».

À suivre