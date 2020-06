La révolution aux États-Unis d’Amérique ne sera pas télévisée

Le « Totalitarisme Inversé » de Sheldon Wolin est déjà là.

L’insurrection, jusqu’à présent purement émotionnelle, manque de structure politique et d’un leader crédible pour exprimer ses griefs. La révolution ne sera pas télévisée car il ne s’agit pas d’une révolution. Du moins, pas encore.

Brûler et/ou piller Target ou Macy’s est une diversion mineure. Personne ne vise le Pentagone (ni même les magasins du Pentagon Mall) ni le FBI, ni la Réserve Fédérale de NY, ni le Département du Trésor, ni la CIA à Langley, ni les immeubles de Wall Street.

Les vrais pillards – la classe dirigeante – surveillent confortablement le spectacle sur leurs énormes téléviseurs 4K Bravias, en sirotant du single malt.

C’est une guerre des classes bien plus qu’une guerre raciale et doit être abordée comme telle. Pourtant, elle a été détournée dès le début pour se dérouler comme une simple révolution de couleur.

Les médias corporatifs étasuniens ont lâché leur couverture incessante du confinement de la planète comme une tonne de briques – pré-arrangées ? – pour couvrir massivement et sans relâche la nouvelle « révolution » dans les Etats-Unis d’Amérique. La distanciation sociale n’est pas vraiment propice à l’esprit révolutionnaire.

Il ne fait aucun doute que les États-Unis sont embourbés dans une guerre civile alambiquée en cours, aussi grave que celle qui a suivi l’assassinat du Dr Martin Luther King à Memphis en avril 1968. Pourtant, la dissonance cognitive massive est la norme dans tout le spectre de la « Stratégie de la tension ». Les puissantes factions ne se donnent pas la peine de contrôler le récit. Personne n’est capable d’identifier toutes les subtilités et les incohérences du jeu de l’ombre.

Les agendas hardcore s’entremêlent : une tentative de révolution de couleur/changement de régime (le retour de flammes est une garce) interagit avec les Boogaloo Bois – sans doute les alliés tactiques de Black Lives Matter – tandis que les « accélérateurs » de la Suprématie blanche tentent de provoquer une guerre raciale.

Pour citer les Temptations : c’est une boule de confusion. Les Antifa sont criminalisés mais les Boogaloo Bois obtiennent un laissez-passer (voici comment le principal concepteur du mouvement Antifa défend ses idées). Encore une autre guerre tribale, encore une autre révolution de couleur – désormais intérieure – sous le signe du « diviser pour régner », opposant les Antifa aux suprémacistes blancs fascistes.

Entre-temps, l’infrastructure politique nécessaire à la promulgation de la loi martiale a évolué en tant que projet bipartite.

Nous sommes au milieu du fameux brouillard de guerre. Ceux qui défendent l’Armée US écrasant les « insurgés » dans les rues prônent en même temps une fin rapide de l’empire US. Au milieu de tant de bruit et de fureur signifiant perplexité et paralysie, nous pourrions atteindre un moment suprême d’ironie historique, où la (in)sécurité de la patrie américaine est frappée non seulement par l’un des artefacts clés de la création de son propre État Profond – une révolution de couleur – mais aussi par les éléments combinés de trois parfaits retours de flammes : l’Opération Phoenix, l’Opération Jakarta et l’Opération Gladio.

Mais cette fois, les cibles ne seront pas des millions de personnes dans le Sud Global. Il s’agira de citoyens des Etats-Unis d’Amérique.

L’empire rentre à la maison

Un certain nombre de progressistes soutiennent qu’il s’agit d’un soulèvement de masse spontané contre la répression policière et l’oppression du système – et que cela conduirait nécessairement à une révolution, comme la révolution de février 1917 en Russie qui a émergé de la pénurie de pain à Petrograd.

Les protestations contre la brutalité policière endémique seraient donc le prélude à un remix de Levitate the Pentagon – l’interrègne entraînant bientôt un possible face-à-face avec l’Armée des Etats-Unis d’Amérique dans les rues.

Mais nous avons un problème. L’insurrection, jusqu’à présent purement émotionnelle, n’a donné lieu à aucune structure politique et à aucun dirigeant crédible pour articuler une myriade de griefs complexes. En l’état actuel des choses, il s’agit d’une insurrection inachevée, sous le signe de l’appauvrissement et de la dette perpétuelle.

Ajoutant à la perplexité, les gringos sont maintenant confrontés à ce que l’on ressent au Vietnam, au Salvador, dans les zones tribales pakistanaises ou à Sadr City à Bagdad.

L’Irak est venu à Washington en grande pompe, les Blackhawks du Pentagone faisant des passes de « démonstration de force » sur les manifestants, la technique de dispersion éprouvée appliquée dans d’innombrables opérations de contre-insurrection à travers le Sud Global.

Et puis, le moment Elvis : Le Général Mark Milley, Président de l’État-Major Interarmées, patrouille dans les rues de Washington. Le lobbyiste de Raytheon qui dirige maintenant le Pentagone, Mark Esper, a appelé cela « dominer l’espace de combat ».

Eh bien, après qu’ils se soient faits botter les fesses en Afghanistan et en Irak, et indirectement en Syrie, la dominance du spectre complet doit bien dominer quelque part. Alors pourquoi pas de retour à la maison ?

Des troupes de la 82ème division aéroportée, de la 10ème division de montagne et de la 1ère division d’infanterie – qui ont perdu des guerres au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et, oui, en Somalie – ont été déployées sur la base aérienne d’Andrews près de Washington.

Le Super-faucon Tom Cotton a même appelé, dans un tweet, la 82e division aéroportée à faire « tout ce qu’il faut pour rétablir l’ordre ». Pas de quartier pour les insurgés, les anarchistes, les émeutiers et les pillards ». Ce sont certainement des cibles plus faciles à atteindre que les militaires russes, chinois et iraniens.

La performance de Milley me rappelle John McCain se promenant à Bagdad en 2007, macho, sans casque, pour prouver que tout allait bien. Bien sûr : il avait une petite armada armée jusqu’aux dents qui surveillait ses arrières.

Et pour compléter l’angle du racisme, il faut se rappeler qu’un président blanc et un président noir ont tous deux signé des attaques de drones sur des fêtes de mariage dans les zones tribales pakistanaises.

Esper l’a bien expliqué : une armée d’occupation pourrait bientôt « dominer l’espace de combat » dans la capitale du pays, et peut-être même ailleurs. Quelle est la prochaine étape ? Une Autorité Provisoire de la Coalition ?

Comparé à des opérations similaires à travers le Sud Global, cela empêchera non seulement un changement de régime mais produira également l’effet souhaité par l’oligarchie au pouvoir : un retournement néo-fasciste de la situation. Prouvant une fois de plus que lorsque vous n’avez pas un Martin Luther King ou un Malcolm X pour combattre le pouvoir, alors le pouvoir vous écrase quoi que vous fassiez.

Le totalitarisme inversé

Le grand théoricien politique Sheldon Wolin, aujourd’hui décédé, l’avait déjà bien compris dans un livre publié pour la première fois en 2008 : il s’agit de « Totalitarisme Inversé » caractéristique.

Wolin montrait comment « les formes de contrôle les plus grossières – de la police militarisée à la surveillance de masse, en passant par la police faisant office de juge, de jury et de bourreau, désormais une réalité pour la classe inférieure – deviendront une réalité pour nous tous si nous commençons à résister à l’entrainement continu du pouvoir et de la richesse vers le haut. « Nous ne sommes tolérés en tant que citoyens que tant que nous participons à l’illusion d’une démocratie participative. Au moment où nous nous rebellerons et refuserons de participer à l’illusion, le visage du totalitarisme inversé ressemblera à celui des systèmes totalitaires du passé », a-t-il écrit.

Sinclair Lewis (qui n’a pas dit que « lorsque le fascisme arrivera en Amérique, il sera enveloppé dans le drapeau et agitera la croix ») a en fait écrit, dans « It Can’t Happen Here » (1935), que les fascistes étasuniens seraient ceux « qui ont renié le mot ‘fascisme’ et prêché l’asservissement au capitalisme dans le style de la liberté constitutionnelle et traditionnelle des natifs américains ».

Ainsi, le fascisme US, quand il se produira, marchera et parlera américain. George Floyd a été l’étincelle. Dans une tournure freudienne, le retour de l’opprimé est arrivé en force, mettant à nu de multiples blessures : comment l’économie politique US a brisé les classes ouvrières ; a échoué lamentablement sur le Covid-19 ; n’a pas réussi à fournir des soins de santé abordables ; profite d’une ploutocratie ; et prospère sur un marché du travail racialisé, une police militarisée, des guerres impériales de plusieurs billions de dollars et des renflouements en série des « Too big to fail » .

Instinctivement au moins, bien que de manière incomplète, des millions d’Usaméricains voient clairement comment, depuis le Reaganisme, tout le jeu consiste en une oligarchie/plutocratie qui arme la suprématie blanche à des fins de pouvoir politique, avec en prime un transfert de richesse régulier considérable vers le haut.

Un peu avant les premières manifestations pacifiques de Minneapolis, j’ai fait valoir que les perspectives de la realpolitik après le confinement étaient sombres, privilégiant à la fois le néolibéralisme restauré – déjà en vigueur – et le néofascisme hybride.

L’opération séance de photos biblique désormais iconique du Président Trump devant l’église St John’s, a permis de franchir une nouvelle étape. Trump voulait envoyer un signal soigneusement chorégraphié à sa base évangélique. Mission accomplie. Mais le signal le plus important (invisible) était sans doute celui du quatrième homme sur l’une des photos.

Giorgio Agamben a déjà prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’état de siège est désormais totalement normalisé en Occident. Le Procureur Général William Barr vise maintenant à l’institutionnaliser aux États-Unis : c’est l’homme qui a la marge de manœuvre nécessaire pour aller jusqu’à un état d’urgence permanent, un Patriot Act sous stéroïdes, avec le soutien en démonstration de force des Blackhawks.

Pepe Escobar

Article original en anglais : Why America’s “Revolution” Won’t be Televised. No one is Aiming at the Empire

Traduit de l’anglais par: Réseau International

Asia Times Juin 2020