La Chine est-elle un pays socialiste ou impérialiste

Une attaque idéologique contre la Chine est en cours et ne peut être menée pièce par pièce, en répondant à chaque mensonge. Bien sûr, il est crucial de réfuter les mensonges et la propagande, mais cela ne sera pas convaincant si la raison derrière l’hostilité extraordinaire et omniprésente de la classe dirigeante américaine à l’égard de la Chine n’est pas exposée. Nous devons exposer les différences de classe entre la Chine populaire et l’impérialisme américain.

L’émergence de la Chine change la donne à l’échelle mondiale aujourd’hui, avec son initiative Belt and Road, l’accord de coopération de Shanghai et la réunion BRICS+ en septembre aux Nations Unies. La Chine est devenue une ressource, une alternative au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, avec leurs programmes brutaux d’ajustement structurel, de déréglementation et de privatisation (SAP). La Chine est une bouée de sauvetage pour le Sud global. Le sommet africain qui vient de se tenir à Pékin l’a confirmé mille fois.

La Chine a réussi à mettre fin à la pauvreté pour 800 millions de personnes, ce que ni les États-Unis ni aucun autre pays capitaliste n’ont réussi à faire. L’espérance de vie est aujourd’hui plus élevée en Chine qu’aux États-Unis. La Chine a connu la croissance la plus rapide du niveau de vie de tous les pays du monde.

L’impérialisme américain redouble donc d’efforts. Les candidats Kamala Harris et Donald Trump sont d’accord. Le Pentagone est d’accord. L’OTAN est d’accord. De nouvelles sanctions, de nouveaux tarifs douaniers, de nouvelles vagues de propagande dirigées contre la Chine visent à préparer la guerre d’ici 2025.

Dans l’océan Pacifique et la mer de Chine méridionale, les stratèges américains se précipitent pour construire une alliance militaire similaire à l’OTAN. Elle comprendra le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et les Philippines et sera dirigée contre la Chine.

Chaque branche du colosse impérialiste prédit et planifie cette guerre. La propagande vicieuse, l’augmentation du budget militaire, les « jeux » de guerre et les manœuvres militaires incessants et l’accord total des partis démocrate et républicain témoignent du danger.

De quel côté êtes-vous ?

« De quel côté êtes-vous ? », est la plus ancienne formulation de la lutte des classes.

Le groupe Friends of Socialist China fournit un cadre précieux pour expliquer la contribution la plus importante du pays. Les mouvements politiques, les partis et les organisations de la classe ouvrière qui prennent parti dans la lutte des classes mondiale sont l’ancre la plus précieuse pour résister à la crise à laquelle sont confrontés la classe ouvrière et tous les peuples opprimés. Sans cette ancre, cette compréhension fondamentale, les travailleurs et les militants sont jetés à la dérive sous l’assaut de chaque déferlement impérialiste.

Une partie importante de la compréhension de la situation mondiale en évolution peut être trouvée dans l’évaluation du développement rapide de la Chine par le Workers World Party. Les stratèges impérialistes américains voient les gains de la Chine comme une menace inquiétante pour leur domination du monde et ont pris des mesures pour contrer la Chine avec un tout nouveau niveau de militarisme agressif. Nous disons que les gains de la Chine ont un potentiel libérateur pour l’humanité.

Si nous pouvons expliquer la raison de l’hostilité de l’impérialisme américain et pourquoi Washington appelle Pékin « la plus grande menace », cela peut renforcer la résistance populaire à la poussée guerrière américaine.

La solidarité de la classe ouvrière est nécessaire

Ici, dans le centre impérialiste, la solidarité fondamentale de la classe ouvrière signifie défendre tous les pays anciennement colonisés et en développement contre les efforts continus des impérialistes pour réimposer la domination américaine. Les pays du Sud global tentent de rompre avec leur ancien statut de dépendance et d’appauvrissement. Tous ces pays ont besoin de solidarité.

En particulier en ce moment, toute mobilisation possible est nécessaire pour les Palestiniens, qui sont enfermés dans une profonde lutte révolutionnaire contre le régime brutal des colons d’Israël, qui a été créé en 1948 sur la terre de Palestine afin de défendre la domination impérialiste de l’Asie occidentale et de l’Afrique du Nord. La capacité de l’Iran, du Yémen, de la Syrie et du Liban – l’Axe de la Résistance – à résister à la destruction impérialiste est en jeu.

Une quarantaine de pays, représentant un tiers de la population mondiale, sont étranglés par les sanctions américaines pour avoir tenté d’affirmer leur souveraineté. Nous nous opposons à ces tactiques d’étranglement économique, qu’elles soient utilisées contre la Chine, Cuba, Gaza, la Corée du Nord, la Russie, la Syrie, le Venezuela, le Yémen ou le Zimbabwe.

Mais nous devons de toute urgence porter la défense de la Chine à un niveau plus sérieux et plus élevé. Nous devons contester les attaques des médias d’entreprise américains, des réseaux sociaux et du monde universitaire qui se sont multipliées à mesure que l’économie chinoise est devenue la plus puissante et la plus dynamique du monde.

Les tactiques impérialistes de « diviser pour régner » visent toujours à semer la dissension, le désaccord et la démoralisation dans nos rangs. Gardez à l’esprit que leur stratégie consiste à brouiller les pistes.

Différences économiques marquées entre les États-Unis et la Chine

Des voix s’élèvent dans tous les centres impérialistes pour calomnier la Chine, la qualifiant de pays impérialiste, au même titre que les pillards impérialistes du passé. Leurs attaques de propagande répétées et constantes peuvent faire tenir les calomnies, même dans les rangs des anti-impérialistes. C’est pourquoi il est important de souligner les différences de classe entre la Chine populaire et les États-Unis.

Dans une économie capitaliste, entièrement détenue au profit des milliardaires, les PDG et les conseils d’administration doivent fonder leurs décisions sur la maximisation du profit – et généralement sur le plus court terme. S’ils échouent, ils perdent leur poste.

En Chine, dont l’économie est encore en développement et rattrape son retard dans de nombreux domaines, les principales forces productives sont détenues collectivement, socialement. Comme les décisions ne sont pas motivées par le profit, et encore moins par le profit à court terme, une planification rationnelle est possible.

Les travailleurs chinois ont posé des milliers de kilomètres de lignes ferroviaires à très grande vitesse. Rien de tel ne s’est produit aux États-Unis. La Chine est passée au vert et au solaire et a mis en circulation un demi-million de bus urbains électriques. Les bus urbains américains rejettent toujours de la pollution provenant des combustibles fossiles.

La majeure partie du budget fédéral discrétionnaire des États-Unis finance les dépenses militaires, dont une grande partie revient aux entreprises militaires et à leurs sous-traitants. Pourquoi ? Parce que cela permet d’obtenir le taux de profit garanti le plus élevé.

La production et l’investissement collectifs et planifiés socialistes sont aussi différents que le jour et la nuit.

La production planifiée est différente des fluctuations en dents de scie des économies capitalistes. La Chine a connu un développement régulier, année après année, pendant 75 ans, sans les récessions et les dépressions qui caractérisent toute économie capitaliste depuis 400 ans.

Une économie capitaliste dépend de l’appareil d’État qui impose la propriété privée de tous les moyens de production et de toutes les ressources. La police, les tribunaux, le plus grand système pénitentiaire de la planète et la gigantesque machine militaire de l’OTAN commandée par les États-Unis jouent le rôle de garants de l’application de la loi.

La Révolution chinoise a secoué le monde

La Révolution chinoise a été un bouleversement révolutionnaire qui a secoué le monde. Elle a soulevé les travailleurs et les paysans du monde entier. Elle a remporté la victoire parce qu’elle était dirigée par le Parti communiste chinois (PCC), qui a rompu avec les puissances impérialistes dominantes qui avaient pillé la Chine.

Les premières réalisations de ce qui était alors un pays totalement appauvri et pillé ont été énormes, notamment l’expulsion des puissances impérialistes de Chine et l’ouverture de la voie à une nouvelle société. La Chine a fait face à d’énormes obstacles dans cette tâche. Elle était pleine de contradictions et a donné lieu à des débats acharnés au sein du Parti.

Dans un effort total pour étrangler cette révolution, les États-Unis et leurs alliés ont isolé la Chine du commerce et de la technologie occidentaux pendant ses 30 premières années.

Pendant cette période, le PCC a réorganisé l’agriculture ainsi que les industries de base qui avaient survécu à des décennies de guerre civile et d’occupation coloniale japonaise et occidentale.

Chaque pas en avant a nécessité une mobilisation massive impliquant la grande énergie de millions de personnes. Ils ont construit ensemble des écoles de base et des programmes d’alphabétisation, des campagnes de vaccination et d’assainissement de masse, des systèmes d’irrigation, des barrages et des infrastructures. Ils ont collectivisé les terres et brisé avec enthousiasme le système de propriété féodal.

1978 : Réforme et ouverture – le compromis

Mais le monde dominé par le capital monopoliste changeait aussi rapidement. Les dirigeants du PCC étaient convaincus, malgré de nombreux efforts héroïques, que la seule façon de sortir de l’isolement total était de conclure un accord avec l’impérialisme américain et occidental.

Après cette décision de se tourner vers l’accès à la technologie et au commerce occidentaux, la Chine s’est concentrée intensément sur son propre développement et sur l’obtention d’investissements occidentaux. Cela a nécessairement ouvert l’économie chinoise aux éléments de classe hostiles.

L’effort pour acquérir la technologie, les usines, le savoir-faire scientifique et de gestion occidentaux est devenu l’objectif primordial. Les investissements occidentaux en argent, en machines, en technologie et en compétences ont afflué en Chine. Parallèlement, une classe capitaliste s’est développée en Chine.

Le compromis comprenait des concessions et des profits à la classe capitaliste internationale et des distorsions de la structure socialiste de la Chine. Certains observateurs se sont demandé si le PCC pouvait équilibrer les contradictions émergentes et maintenir les objectifs socialistes du parti.

Beaucoup de gens en Occident ont déclaré que l’enthousiasme suscité par les investissements massifs des entreprises occidentales en Chine avait déjà réussi à ramener la Chine dans l’orbite capitaliste. À en juger par leur intérêt enthousiaste pour la Chine, les grands investisseurs capitalistes ont certainement dû supposer qu’ils seraient en mesure de renverser la base socialiste de la Chine.

L’émergence d’une classe de millionnaires et de milliardaires chinois et d’une couche sociale qui regardait vers l’Occident et étudiait en Occident était certainement désorientante sur le plan politique. Beaucoup de ceux qui avaient été de fervents partisans de la Chine dans le passé pensaient que la base socialiste de l’État chinois était totalement perdue.

Les capitalistes occidentaux et les partisans désillusionnés de la Chine avaient tort.

« Socialisme à la chinoise »

L’aspect le plus important de la défense de la Chine aujourd’hui est de reconnaître la base socialiste de l’économie chinoise et le leadership du Parti communiste chinois dans la construction d’une économie d’un nouveau type. Ce n’est pas un produit fini. Ils expliquent qu’ils construisent « vers le socialisme » ou qu’ils sont au « stade primaire du socialisme » et qu’ils ne sont pas encore un pays socialiste pleinement développé avec l’égalité pour tous.

Cette phase de construction socialiste est décrite par le PCC comme « socialisme à la chinoise ». Elle est également décrite comme « socialisme de marché » ou « socialisme avec un marché ». La Chine a aujourd’hui un « marché » construit sur des piliers socialistes. Sa planification centrale reste décisive.

Pas à pas, la Chine a ouvert un marché capitaliste contrôlé, tout en conservant la propriété étatique des principales industries et banques.

Rôle du Parti communiste

La Chine est toujours confrontée à des déséquilibres, des insuffisances et d’énormes difficultés dues aux pillages impérialistes passés et à l’encerclement militaire et aux sanctions économiques américaines d’aujourd’hui. Le Parti communiste chinois exerce un contrôle politique ferme sur ce processus complexe et inégal.

Le PCC compte plus de 90 millions de membres. Ses cellules, élues dans les rangs, sont présentes dans chaque lieu de travail, quartier, école et département. Les organisations du parti sont engagées dans la défense de la propriété socialiste et déterminées à protéger la souveraineté chinoise. Elles sont l’épine dorsale de son vaste programme social.

Le PCC considère que si les entreprises impérialistes ont exploité et profité de l’embauche de main-d’œuvre chinoise, il s’agissait d’un compromis temporaire pour accéder à la technologie et aux usines occidentales et accumuler des fonds d’investissement.

Le rôle économique clé est attribué à l’État, un État contrôlé par la classe ouvrière. Toutes les grandes industries, en particulier le secteur bancaire, restent sous le contrôle de l’État – un État contrôlé par un parti communiste massif. Les banques centrales jouent un rôle crucial dans le subventionnement et le développement des industries clés.

Le rôle des entreprises publiques

Aujourd’hui, en Chine, l’hydroélectricité, les matières premières, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les compagnies aériennes, l’énergie, les communications et la plupart des secteurs clés de l’économie continuent d’être des entreprises publiques. Ces entreprises publiques, une catégorie très précise dans la planification de l’État chinois, ont jeté les bases du développement futur de la Chine sur une longue période.

Les entreprises publiques bénéficient également de nombreux avantages, notamment en termes de lignes de crédit et de taux d’intérêt accordés par les banques publiques. Ces banques jouent un rôle essentiel dans la stimulation de l’innovation technologique dans tous les domaines, tels que la robotique, l’énergie nucléaire, l’espace, etc.

Sans les innovations majeures et les technologies de base clés réalisées par les entreprises publiques, il n’y aurait pas d’indépendance économique et de sécurité nationale pour la Chine. Sans leur engagement à long terme envers un grand nombre de responsabilités sociales, il n’y aurait pas d’amélioration continue de la vie des gens.

Aujourd’hui, des centaines de millions de travailleurs urbains chinois, en particulier parmi les jeunes, sont bien informés, bien formés, hautement qualifiés, en bonne santé, ont accès à de bons emplois et à des logements modernes dont ils sont propriétaires, et ils utilisent de bonnes installations de transport. L’objectif est d’apporter ces normes élevées aux zones rurales et les moins développées de Chine.

La petite production, les applications de livraison de nourriture, les nombreux restaurants et cafés, les stands d’artisans et les installations d’artisanat dans les zones urbaines et rurales sont en grande partie entre les mains du secteur privé. Un développement beaucoup plus poussé à de nombreux niveaux de production reste l’objectif à long terme.

La majorité de la main-d’œuvre est toujours employée dans un large éventail de plans de propriété privés à petite échelle, de coopératives et de townships, dans les villes et à la campagne. Le développement à grande échelle de toutes les forces productives est loin d’être achevé en Chine.

Aujourd’hui, aux États-Unis, le centre de l’impérialisme, il n’y a plus de classe paysanne et pratiquement tout ce que nous touchons, mangeons et portons, chaque pilule que nous prenons, chaque hôpital que nous visitons, chaque tasse de café que nous buvons est contrôlé par des monopoles capitalistes géants. Les voitures que nous conduisons, les maisons et les appartements dans lesquels nous vivons sont pour la plupart hypothéqués auprès des banques. Les banques sont toutes privées. Elles ne prêteront et ne subventionneront que les entreprises qui ont le potentiel immédiat de réaliser un taux de profit élevé.

Étant donné qu’il n’y a que peu ou pas de planification, le capitalisme ne peut pas résoudre les problèmes globaux auxquels l’humanité est confrontée à l’échelle mondiale. La concurrence impitoyable pour le profit perturbe le travail coopératif qui est nécessaire pour résoudre les énormes problèmes environnementaux et sociaux auxquels la planète entière est confrontée. En fait, un niveau plus élevé de développement industriel et technique dans une société plus complexe nécessite en réalité un niveau plus élevé d’organisation sociale.

Les économies socialistes, fondées sur la planification et la coopération, sont capables de résoudre de nombreux problèmes. Dans cette optique, il est nécessaire d’intensifier la défense de la Chine, de sa révolution et de ses réalisations pour l’avenir collectif de l’humanité.

Workers World 18 septembre 2024