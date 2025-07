La Conférence épiscopale dominicaine prend position !

By

La Conférence épiscopale dominicaine (CED) a appelé ce dimanche les autorités à respecter la dignité humaine des sans-papiers dans le cadre des opérations menées contre l’immigration irrégulière, notamment en provenance d’Haïti.

Dans un communiqué publié à l’issue de leur assemblée plénière, les évêques ont souligné « la solidarité et les efforts constants que notre nation et le gouvernement dominicain ont déployés et continuent de déployer en faveur d’Haïti », efforts qui, cependant, « sont entachés par les raids menés contre les migrants irréguliers ».

Tout en reconnaissant « le droit de chaque nation à appliquer ses lois sur l’immigration », ils ont exhorté les autorités à « veiller à ce que leur application soit toujours conforme aux principes de justice, d’équité et de respect de la dignité humaine ».

Dans le même temps, ils ont jugé inacceptable « tout discours xénophobe et discriminatoire à l’égard des immigrants, car il ne fait qu’engendrer des sentiments de haine et porte atteinte au climat de fraternité entre nos nations. Nous rejetons tout discours incitant à la violence, au rejet, à la marginalisation et à la discrimination », ont-ils indiqué dans le communiqué.

Ils ont également demandé à la Direction générale des migrations (DGM) de veiller à ce que les services hospitaliers « ne deviennent pas des points de contrôle de l’immigration et, plus encore, à ce que des situations douloureuses contraires à l’Évangile de la charité ne se produisent pas ».

Au contraire, « ceux qui se livrent au trafic d’immigrants en situation irrégulière, quelle que soit leur nationalité, doivent être poursuivis et punis », ont-ils déclaré.

Enfin, la Conférence épiscopale dominicaine (CED) a appelé la communauté internationale à agir « fermement au nom du peuple haïtien ».

« Il est temps de poser des gestes concrets de solidarité qui contribuent à la paix et au développement durable de ce pays frère », ont-ils souligné.

En octobre 2024, le gouvernement dominicain a mis en œuvre un plan d’expulsion visant à rapatrier 10 000 Haïtiens par semaine afin de contrôler l’immigration irrégulière.

De plus, en avril de cette année, le président Luis Abinader a annoncé quinze nouvelles mesures contre l’immigration en provenance d’Haïti, pays voisin en proie à une crise profonde depuis des années.

Mardi dernier, la DGM a rapporté qu’au cours du premier semestre, 184 001 Haïtiens en situation irrégulière ont été expulsés, dont 30 757 au mois de juin.

Services Acento.com.do 7 Juillet 2025