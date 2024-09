Les soignants de 1199SEIU font face aux attaques insensées de Trump/Vance contre les travailleurs haïtiens

« Les soignants de 1199SEIU sont solidaires de la communauté haïtienne face aux attaques racistes et vicieuses de Donald Trump et JD Vance. »

« Nous ne tolérerons pas le racisme, les préjugés et la discrimination », a déclaré la députée de Brooklyn Stefanie Zinerman à environ 100 travailleurs de la santé sur le trottoir devant l’Interfaith Medical Center le 18 septembre. « Nous aimons les animaux. Nous ne mangeons pas d’animaux ! »

Cette dernière déclaration aurait dû être évidente, mais depuis 10 jours, l’ancien président Donald Trump et le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance ont constamment fait valoir de fausses allégations selon lesquelles les immigrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, volaient et mangeaient les chats et les chiens des gens.

Pour protester contre cela et soutenir les Haïtiens et les autres immigrants, 1199SEIU a organisé trois rassemblements : un à Interfaith, sur Atlantic Avenue à Bedford-Stuyvesant ; un au centre médical Maimonides à Borough Park ; et un autre près du Nassau Coliseum, à Uniondale, Long Island, où Trump s’exprimait ce soir-là. « Les soignants de 1199SEIU sont solidaires de la communauté haïtienne face aux attaques vicieuses et racistes de Donald Trump et JD Vance », a déclaré le président de 1199SEIU, George Gresham, dans un communiqué. Il a fustigé le duo pour « répandre la haine et blâmer les immigrants pour les défis auxquels notre pays est confronté » parce qu’ils n’ont « aucun plan réel pour améliorer la vie du peuple américain ».

Charon Rostant, une assistante en santé comportementale du Kingsbrook Jewish Medical Center voisin, a déclaré qu’elle était venue « soutenir mes frères et sœurs haïtiens » et faire savoir que les propos de Trump étaient « inacceptables » pour un candidat à la présidence.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a-t-elle ajouté. « C’est carrément dégoûtant. »

Il s’agit des droits de l’homme, a déclaré le cardinal Worrell, ingénieur chez Interfaith, en montrant son panneau « Dites oui aux travailleurs haïtiens ». « Respectez-les », a-t-il ajouté. « Le manque de respect va très loin. Nous sommes tous des immigrants. Nous mangeons tous. »

« Ils sont tous les bienvenus ici », a déclaré Margie Singh, employée des comptes clients. « Personne n’est à l’abri des commentaires très haineux et diviseurs de l’ancien président Trump », a déclaré Veronica Turner-Biggs, vice-présidente exécutive principale de 1199SEIU, à Work-Bites. « Nous essayons tous de gagner notre vie et d’améliorer nos communautés. »

Le centre de Brooklyn abrite des milliers d’Haïtiens et d’autres immigrants afro-caribéens, dont beaucoup travaillent dans le secteur de la santé. 1199 affirme compter des milliers de membres issus de la diaspora haïtienne, et Gresham salue leurs contributions « extraordinaires » au domaine de la santé et au mouvement syndical.

« Je travaille avec la communauté. Ce sont mes gens », explique une thérapeute en arts créatifs qui donne son prénom, Linden. « Nous savons que notre communauté d’immigrants est essentielle à la santé et au bien-être du centre de Brooklyn », a déclaré le Dr Sophia Kostelanetz, médecin généraliste pour One Brooklyn Health, qui gère les hôpitaux Interfaith et Brookdale et divers autres établissements.

Elle explique qu’elle a déménagé à Brooklyn parce qu’elle voulait vivre et travailler dans cette communauté et y envoyer ses enfants à l’école. Elle a travaillé pendant deux ans à Saint-Marc, une ville du département de l’Artibonite en Haïti.

Quant aux insultes ethniques de Trump et Vance, le Dr Kostelanetz déclare : « C’est la même vieille histoire, liée à la longue histoire. »

Vance continue de se gratter la tête

Le sénateur Vance a déclaré à CNN le 15 septembre qu’il avait dix histoires « vérifiables et confirmables » de ses électeurs selon lesquelles des immigrants de Springfield mangeraient des animaux de compagnie. Mais même si elles n’étaient pas vraies, a-t-il déclaré, « si je dois créer des histoires pour que les médias américains prêtent réellement attention à la souffrance du peuple américain, alors c’est ce que je vais faire. Je n’ai pas créé 20 000 migrants illégaux à Springfield grâce aux politiques de Kamala Harris. »

Le maire de Springfield, Rob Rue, un républicain, a répondu qu’une enquête du shérif sur toutes les plaintes déposées au cours des 11 derniers mois n’avait trouvé « aucune allégation vérifiable » selon laquelle des immigrants volaient des animaux de compagnie.

Springfield, une petite ville industrielle entre Dayton et Columbus, avait vu sa population décliner à 58 000 habitants après la fermeture d’importantes usines d’impression et de machines agricoles. Mais au cours des dernières années, le gouvernement municipal estime qu’elle a accueilli entre 12 000 et 15 000 immigrants, alors que l’industrie reprenait dans la région. La plupart des Haïtiens qui se trouvaient là-bas ont été admis en vertu du statut de protection temporaire, qui permet aux immigrants en provenance de pays en proie à la violence ou à des catastrophes naturelles de rester aux États-Unis et de travailler légalement.

Depuis que Trump a déclaré « qu’ils mangent les chiens » lors du débat présidentiel du 10 septembre, au moins deux hôpitaux locaux et trois écoles de la ville ont été fermés ou évacués temporairement après avoir reçu des menaces à la bombe.

Vance a continué à cracher des boules de poils anti-immigrés. Le 14 septembre, il a retweeté une vidéo qui, selon l’activiste d’extrême droite Christopher Rufo, prouvait que des « migrants africains » à Dayton « ont fait griller ces chats l’été dernier ».

Vance a déclaré à CBS News le lendemain que certains immigrants ont « des pratiques culturelles qui semblent très éloignées pour beaucoup d’Américains. N’avons-nous pas le droit d’en parler aux États-Unis d’Amérique ? »

En réalité, alors que la vidéo de Rufo montre des chats errant dans l’arrière-cour, les corps d’animaux sur le gril ressemblent beaucoup plus à des poulets plumés.

*Steven Wishnia est un journaliste de longue date spécialisé dans les questions de travail, pour des publications telles que LaborPress, le Village Voice, Hell Gate NYC, Salon, Labor Notes et l’Indypendent. Il a été le dernier écrivain publié dans le Voice original et a remporté deux prix pour sa couverture des problèmes de logement. Probablement la seule personne à avoir jamais travaillé comme rédacteur à la fois chez High Times et Junior Scholastic, il a écrit sur des sujets aussi variés que le football africain et la Cour suprême annulant les lois sur la sodomie. Auteur du roman When the Drumming Stops, il était bassiste dans le groupe punk des années 1980 False Prophets.

Work-Bites 18 septembre 2024