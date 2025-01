L’exode des Haïtiens de Springfield, Ohio, pourrait être un signe avant-coureur de ce qui va arriver !

Le Telegraph a récemment rapporté qu’avant l’investiture du président élu Donald Trump plus tard ce mois-ci, des milliers d’immigrants haïtiens ont déjà quitté Springfield, Ohio, ou prévoient de le faire. La communauté haïtienne vit dans la peur depuis des mois, et leur fuite pourrait annuler certains des gains économiques et sociaux que la ville de la ceinture de rouille a gagnés grâce au travail acharné et aux contributions culturelles de sa communauté d’immigrants. Ce qui se passe à Springfield pourrait être un signe avant-coureur dans des endroits similaires une fois que Trump occupera le bureau ovale.

Springfield est devenue le centre de l’attention l’automne dernier lorsque le candidat Trump, lors d’un débat avec la vice-présidente Kamala Harris, a prétendu à tort que les immigrants haïtiens mangeaient les chats et les chiens des habitants de Springfield. Le sénateur de l’Ohio J.D. Vance, colistier de Trump, a déclaré plus tard que ces histoires étaient basées sur « des témoignages de première main de mes électeurs ». Il n’a fourni aucune preuve, et les responsables de Springfield ont déclaré à plusieurs reprises qu’aucun animal de compagnie n’avait disparu ou n’avait fini dans des rôtisseries.

Incapable de maintenir plus longtemps les affirmations ridicules de son patron ou de lui-même, Vance a ensuite changé de cap et a déclaré qu’inventer des histoires sur les immigrants était parfaitement acceptable tant qu’elles attiraient l’attention sur la façon dont les villes américaines souffrent aux mains de migrants pernicieux.

Leurs remarques xénophobes ont eu des résultats prévisibles. Les membres de la communauté haïtienne de Springfield ont immédiatement été menacés de violence et d’actes de vandalisme. Lors d’une réunion du conseil municipal, un résident local et suprémaciste blanc virulent, Drake Berentz, a déclaré : « Je suis venu apporter un avertissement. Arrêtez ce que vous faites avant qu’il ne soit trop tard. La criminalité et la sauvagerie ne feront qu’augmenter avec chaque Haïtien que vous amenez. » La police l’a expulsé de la réunion. Il n’existe aucun programme d’importation de migrants.

De plus, à la suite des accusations de Trump et de Vance, plus de trente menaces à la bombe ont été proférées contre des agences de la ville, ce qui a entraîné des fermetures répétées d’écoles et des annulations d’événements. Les parents et tuteurs haïtiens ont signalé que même les jours où tout était clair, ils hésitaient à envoyer leurs enfants à l’école, et certaines personnes se sont plaintes à la police de nombreux actes de vandalisme et de dommages matériels.

Les membres de la diaspora haïtienne à Springfield sont légalement aux États-Unis, et beaucoup bénéficient des dispositions du statut de protection temporaire (TPS), que Trump a promis d’abolir. Le TPS signifie que les ressortissants étrangers peuvent rester et travailler aux États-Unis si le conflit civil ou les catastrophes naturelles dans leur pays d’origine sont si graves que leur vie pourrait être en danger s’ils y retournent. Haïti est actuellement dans un état de chaos social, et la violence y a considérablement augmenté. Trump insiste pour qu’ils soient renvoyés.

Le cas de Springfield démontre également la fausseté des affirmations du Parti républicain sur le lien de cause à effet entre les migrants et la criminalité. Vance a soutenu que les Haïtiens ont fait augmenter le taux de meurtres à Springfield de 80 % en se basant sur la différence entre le nombre de cas d’homicides en 2021 et 2023, où il y a eu respectivement cinq et neuf meurtres. Cependant, le site Web de la ville de Springfield indique que les Haïtiens sont plus susceptibles d’être les cibles de crimes que les auteurs de ceux-ci. Ce fait se généralise dans d’autres régions du pays. Cependant, Vance a affirmé que quatre autres meurtres démontraient une tendance générale. Ce n’est pas le cas.

Selon le procureur républicain du comté de Clark, Daniel Driscoll, au cours de ses 20 ans de carrière dans les forces de l’ordre, il n’y a pas eu un seul cas d’Haïtien ayant commis un meurtre à Springfield. En outre, l’argument selon lequel les politiques d’immigration sévères de Trump ont réduit la criminalité et accru la sécurité dans tout le pays ne résiste pas à l’examen. Les statistiques du FBI montrent que plus d’homicides ont eu lieu à Springfield sous Trump que sous les administrations Obama ou Biden. En d’autres termes, la politique d’immigration du sommet n’a rien à voir avec les fluctuations légères et statistiquement insignifiantes de la criminalité sur le terrain. On pourrait tout aussi bien blâmer la météo. Étude après étude, des concentrations d’immigrants supérieures à la moyenne ne contribuent pas à l’augmentation de la criminalité et pourraient même la réduire.

Les Haïtiens ont commencé à s’installer à Springfield en 2017 en raison des nombreuses opportunités d’emploi et du faible coût de la vie. La pénurie de main-d’œuvre locale signifiait que leur travail était cruellement nécessaire, et leurs impôts ont contribué à remplir les caisses de la ville pour toute une gamme de services nécessaires. Les employeurs étaient ravis de voir des hommes et des femmes haïtiens occuper les postes vacants. De plus, selon les données citées dans le Springfield News-Sun, 1 milliard de dollars ont été générés en recettes fiscales en 2023, contre 864 millions de dollars en 2022. Ces chiffres représentent une augmentation spectaculaire des fonds disponibles pour les services municipaux. Ainsi, l’ajout d’environ 15 000 personnes en moins d’une décennie – qui se trouvent être originaires d’Haïti – est devenu partie intégrante du tissu de la ville et a amélioré sa situation économique. Ils ont travaillé dur, loué des appartements, acheté des maisons et créé leurs propres entreprises, ce qui a enrichi la vie d’un endroit qui avait besoin de leurs compétences.

Les villes comptant une importante population immigrée dans les États rouges pourraient connaître une émigration similaire vers des endroits qui semblent plus sûrs. Outre l’Ohio, des États comme la Pennsylvanie, la Floride et le Texas accueillent actuellement des milliers de migrants qui prêtent une attention particulière aux menaces émanant du vacarme des meetings de Trump ou de sa principauté kitsch de Mar-a-Lago.

Trump et son entourage voudraient inverser les évolutions positives qu’apporte l’immigration. Puisque le Grand Old Party offre très peu aux gens ordinaires, le théâtre consistant à les protéger de menaces inexistantes doit continuer à l’être au nom de l’opportunisme politique. Ils sont parfaitement disposés à vilipender des gens qui n’ont jamais fait de mal à personne et à susciter la peur chez des millions d’autres. Les résultats pourraient bien être une plus grande érosion des liens communautaires dans des endroits comme Springfield et de nouveaux ralentissements économiques dans d’autres régions de la ceinture de rouille du pays qui comptent d’importantes populations immigrées.

Il pourrait cependant y avoir une méthode derrière cette folie. En suscitant une plus grande peur, en augmentant l’atomisation sociale et en créant davantage de précarité économique, on peut manipuler plus facilement les électeurs.

Mais plus important encore, les déportations massives vers des pays en proie à la violence pourraient coûter des vies innocentes.

C’est à nous de résister à cela.

*Michael Slager est professeur d’anglais à l’université Loyola de Chicago.

Counterpunch 8 janvier 2025