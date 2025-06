Henry Wooster nouvel ambassadeur des États-Unis en Haïti !

Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Haïti tire la sonnette d’alarme à Washington face à la dégradation de la situation dans ce pays

Le gouvernement américain a nommé le diplomate de carrière Henry Wooster au poste de chargé d’affaires en Haïti le 30 mai 2025. Il a pris les rênes de l’ambassade des États-Unis le 12 juin, succédant à Dennis B. Hankins, qui a pris sa retraite du Département d’État américain après 40 ans de service. Il était en poste depuis un peu plus d’un an, depuis mars 2024.

Wooster représente une amélioration par rapport à M. Hankins, qui était auparavant ambassadeur des États-Unis en Guinée et au Mali, en Afrique. Wooster, quant à lui, arrive en Haïti après avoir été secrétaire adjoint principal au Bureau des affaires du Proche-Orient et, auparavant, ambassadeur en Jordanie de 2020 à 2023. Il a également occupé d’autres postes importants au sein du service diplomatique, notamment celui de conseiller politique à Islamabad, au Pakistan, de directeur pour l’Asie centrale au Conseil de sécurité nationale et de conseiller en politique étrangère auprès du général commandant du Commandement des opérations spéciales interarmées des États-Unis. Il est un vétéran de l’armée américaine.

Né et élevé en partie dans une petite ville du Maine, Wooster est né d’une mère assyrienne, qui a vécu en Turquie et en Union soviétique, et d’un père qui a fait carrière dans l’armée américaine et a contribué à la formation des soldats du Shah d’Iran avant sa chute en 1979.

Après avoir grandi dans le Maine et en Iran, Wooster a fréquenté une école préparatoire et a intégré les prestigieuses universités américaines d’Amherst et de Yale, avant d’entrer au Département d’État. Il a passé la majeure partie de ses années au Moyen-Orient et possède une connaissance approfondie de l’Iran, de l’Irak, de la Syrie, de l’Égypte, de la Tunisie et, bien sûr, de la Jordanie, entre autres pays de la région.

Au début de sa carrière diplomatique, Wooster a été consul à Port-au-Prince ; il connaît donc bien le pays et parle couramment le français.

Lors de sa présentation du nouveau chargé d’affaires, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que Wooster « a été chargé de mener une approche pangouvernementale de la politique américaine à l’égard d’Haïti », ce qui signifie qu’il devra coordonner le travail de plusieurs agences américaines (Département d’État, Pentagone, organismes d’aide, etc.). « Il travaillera avec nos partenaires du monde entier, qui apportent un soutien essentiel aux forces de sécurité haïtiennes », en référence aux policiers kenyans, salvadoriens et guatémaltèques qui font partie de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) financée par les États-Unis.

Wooster est un beau parleur, comme en témoigne la séance de questions-réponses qu’il a donnée le 13 mai à Dartmouth, une université prestigieuse de l’Ivy League, dans le New Hampshire. Bien que la discussion ait principalement porté sur le Moyen-Orient, certaines de ses réponses suggèrent pourquoi Rubio a déclaré qu’il était « la personne idéale pour diriger cette mission à un moment critique ».

Tout d’abord, son expérience en tant que sous-secrétaire d’État adjoint pour le Maghreb et l’Égypte (juste avant de devenir ambassadeur en Jordanie) lui confère une certaine expérience de la gestion des mouvements anti-impérialistes émergents, notamment au Sahel. Un étudiant l’a interrogé sur la Tunisie. « Nous entretenons des relations solides et très positives avec l’armée [tunisienne] », a déclaré Wooster. « Ils sont restés d’excellents partenaires au Sahel et dans d’autres régions, sur des missions et des dossiers essentiels… certainement pour les intérêts des États-Unis, face à de nombreux malfaiteurs opérant au Sahel », une référence claire à l’émergence de gouvernements anti-impérialistes au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

Le Département d’État est certainement conscient que Jimmy « Barbecue » Cherizier, principal dirigeant et porte-parole du parti Viv Ansanm (Vivre ensemble) et de la coalition des groupes armés de quartier, considère le dirigeant burkinabé Ibrahim Traoré comme un modèle. L’expérience de Wooster dans la lutte contre les « malfaiteurs » comme l’Alliance des États du Sahel (AES) sera donc importante.

De plus, au Moyen-Orient, Wooster a l’expérience de la lutte contre ce que le Département d’État appelle les « organisations terroristes étrangères » (FTO), une étiquette qu’il vient d’apposer sur Viv Ansanm.

Par exemple, concernant le parti palestinien Hamas, Wooster a adopté exactement la même position que l’entité sioniste génocidaire Israël. « Ce qui est inadmissible, inadmissible, inadmissible, c’est que nous ne pouvons pas continuer à avoir le Hamas à Gaza… ni à gouverner… C’est la question primordiale actuellement », a-t-il déclaré. « Le Hamas… ne peut pas rester au pouvoir, contrôler… Certes, du point de vue des États-Unis et de notre politique, il s’agit de ce que nous appelons une OTE, une organisation terroriste étrangère. Cela signifie que nous avons officiellement désigné ce groupe comme organisation terroriste, ce qui le place – vous ne voulez pas être dans cette catégorie, n’est-ce pas ? – dans la catégorie des non-amis… Ils ne peuvent pas continuer à rester à Gaza. »

Il pourrait donc être nommé pour gérer la dernière OTE « non-amie » de Washington : Viv Ansanm.

Enfin, il comprend les aspects militaires et diplomatiques de la gestion de l’empire américain, ce qui le rendra apte à mener une politique « pangouvernementale » en Haïti, à l’instar du Global Fragility Act (GFA) prévu, même si le pilier USAID de ce programme a été démantelé par Trump ou intégré au DoS.

Mais Wooster a expliqué aux étudiants de Dartmouth que, même avec une présidence « disruptive », comme celle de Trump, l’empire américain maintient des objectifs « constants ».

Sous différents présidents (il en a dirigé environ cinq), « les politiques américaines évoluent dans de nombreuses directions, parfois de manière spectaculaire, parfois imperceptible… mais, malgré tout, les objectifs américains et, bien sûr, la mission du Département d’État et de la diplomatie américaine restent relativement constants », a déclaré Wooster. « Nous le communiquons lorsque nous nous réunissons dans les salons ou à domicile… avec des partenaires étrangers, des dirigeants gouvernementaux, des personnes extérieures au gouvernement, des leaders d’opinion… des étudiants, des intellectuels… les intérêts américains… restent constants. » L’éditorial de Berthony Dupont d’il y a trois semaines est exact : l’impérialisme américain a temporairement réussi à désorganiser la vie sociale, économique et politique en Haïti, empêchant ainsi l’émergence d’une avant-garde révolutionnaire et la création des conditions subjectives d’une révolution, malgré la dégradation de la situation économique, sociale, politique et sécuritaire d’Haïti.

Bientôt, ce sera au tour de l’Organisation des États américains (OEA) de tenter une politique de « réconciliation nationale » dans les prochains jours, car le financement et l’armement par la bourgeoisie et le gouvernement de « brigades » servant d’attachés de police dans la lutte contre les groupes armés des quartiers populaires formés sous le nom de Viv Ansanm ont lamentablement échoué, malgré le déploiement de mercenaires du MSS et maintenant de BlackWater d’Erik Prince, et l’utilisation de drones kamikazes.

Mais le peuple haïtien est résilient ; il se réveillera un jour pour punir tous ses ennemis ; et sa réaction sera proportionnelle à la violence subie de la part de ses oppresseurs. Ils prendront alors leur destin en main et éradiqueront à jamais le système capitaliste esclavagiste et exploiteur pour construire une nouvelle société socialiste en Haïti.

Aucun ambassadeur ni aucune force étrangère ne peut résoudre la crise haïtienne ; seules les masses populaires organisées et consciencieuses peuvent renverser la situation.

L’arrivée d’Henry Wooster et ce changement superficiel dans la diplomatie américaine en Haïti n’aboutiront à rien. La lutte des classes en Haïti a déjà trop progressé pour être inversée.

Les progressistes prendront acte et dénonceront tous les traîtres et collaborateurs de l’impérialisme occidental. Nous ne cesserons jamais de dénoncer les traîtres, les collaborateurs, les esclaves de salon et les corrompus qui sapent l’avancée de la lutte populaire en Haïti.