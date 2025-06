Erik Prince amène ses mercenaires en Haïti. Que pourrait-il se passer ?

Haïti pourrait être le pari le plus risqué pour Erik Prince, et un moyen de retrouver les bonnes grâces du complexe militaro-industriel de Washington.

Blackwater, la société de Prince – désormais baptisée Constellis dans sa dernière version – a régné pendant la guerre mondiale contre le terrorisme, mais a laissé derrière elle une série d’incidents désastreux, dont le plus tristement célèbre est le massacre de Nisour en Irak en 2007, où les mercenaires de Blackwater ont tué 17 civils. Ceci, ajouté à sa volonté, ces dernières années, de travailler pour des gouvernements étrangers dans des conflits et pour les forces de l’ordre du monde entier, a fait de Prince l’un des entrepreneurs les plus controversés au monde.

Prince a vendu Blackwater en 2010, mais continue de se livrer au mercenariat privé. En effet, Haïti, désespérée, l’a engagé pour « mener des opérations meurtrières » contre les groupes armés, qui contrôlent environ 85 % de la capitale haïtienne, Port-au-Prince.

Comme l’a rapporté le New York Times la semaine dernière, Prince enverra environ 150 mercenaires privés en Haïti au cours de l’été. Il conseillera la police haïtienne sur la lutte contre les groupes armés haïtiens, où certains mercenaires engagés par Prince utilisent déjà des drones d’attaque pour éliminer les chefs de gangs. Le gouvernement américain ne serait pas impliqué.

Resurgissant après une longue absence des cercles de Washington, l’aventure haïtienne de Prince coïncide avec plusieurs candidatures concurrentes pour l’actuelle Maison-Blanche, qui, sous le premier mandat de Trump, a rejeté un projet de Prince visant à privatiser la guerre en Afghanistan.

Mais ce que Prince a à gagner dans cette aventure pourrait bien être la perte d’Haïti. En effet, les entrepreneurs privés de Prince, opérant dans une zone juridiquement floue au sein d’une zone de conflit fonctionnelle, pourraient semer la pagaille – après un héritage d’ingérence occidentale qui a miné les affaires du pays.

Le retour de Prince sous l’ère Trump

Frère de Betsy DeVos, ancienne secrétaire à l’Éducation lors du premier mandat de Trump, Prince soutient depuis longtemps la politique républicaine. Il a fait don de 250 000 dollars à la campagne présidentielle victorieuse de Trump en 2016.

Mais, craignant que les projets controversés de sécurité privée de Prince ne suscitent un examen inopportun de leur travail, des responsables du Département de la Défense et de la CIA lui ont pratiquement interdit tout contrat en 2020.

« Avec un historique de violences meurtrières et irresponsables, et d’atteintes à la gouvernance et à l’État de droit dans les pays où elles opèrent, les entreprises d’Erik Prince semblent mal placées pour mettre en place des structures de responsabilisation »

Pourtant, Prince a été actif dans le milieu de la sécurité nationale, proche de la droite, et a refait surface dans les cercles officiels ces derniers mois, participant même à des discussions de groupe avec de hauts responsables du Département d’État et du Conseil de sécurité nationale. Il s’est empressé de démontrer son utilité en multipliant les démarches auprès de l’administration Trump et d’autres acteurs clés de son entourage.

Ces derniers mois, il a proposé à Trump un projet dans lequel des entrepreneurs privés aideraient l’administration à atteindre ses objectifs d’expulsion. En avril, Prince a également fait pression pour un plan prévoyant que ses sous-traitants seraient responsables d’une prison appartenant en partie aux États-Unis au Salvador.

Le même mois, Prince a négocié un accord avec la République démocratique du Congo, prévoyant la sécurisation et la taxation des richesses minières du pays, au moment même où la RDC et les États-Unis se rapprochaient de leur propre accord « minerais contre sécurité ».

« Où était-il sous (l’administration démocrate) ? Il était introuvable. Il se cachait. Alors, une fois Trump au pouvoir, il se montre comme un paon et se met à la recherche de contrats », a déclaré Sean McFate, ancien sous-traitant et auteur de « The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order ».

McFate a qualifié l’accord avec Haïti de cas où Prince agissait en « opportuniste allié à Trump ». Prince sait que l’administration Trump souhaite endiguer le flux de migrants illégaux vers les États-Unis et renvoyer en Haïti ceux qui s’y trouvent déjà. Actuellement, la situation sécuritaire y complique d’autant plus la situation. Tout en soulignant que beaucoup de choses pourraient mal tourner, McFate a déclaré que l’initiative de Prince pourrait bien apaiser la violence dans le pays. « On verra bien », a-t-il déclaré.

« Ce qui est différent cette fois-ci… c’est que [Prince] ne propose pas vraiment de contrats à Washington. Il propose des contrats en coopération avec ce qu’il croit être Washington », a avancé McFate. « Il trouve une clientèle qui n’est pas américaine, mais il le fait avec la bénédiction qu’il pense [obtenir], ou qu’il attend [de] Trump. »

En d’autres termes, sembler s’attaquer aux problèmes liés aux gangs en Haïti permet à Prince de s’aligner sur les objectifs politiques de Trump.

Prince va-t-il compromettre Port-au-Prince ?

L’accord avec Prince intervient dans le contexte d’une intervention américaine massive et continue en Haïti.

Actuellement, la force de police multinationale dirigée par le Kenya et soutenue par les États-Unis, opérant en Haïti pour combattre les groupes armés, est largement perçue comme un échec. Auparavant, une mission de maintien de la paix de l’ONU visant à stabiliser Haïti de 2004 à 2017 avait été minée par un scandale : des responsables de l’ONU avaient été condamnés pour avoir tué des civils lors d’opérations visant les groupes armés, agressé sexuellement des Haïtiens et introduit le choléra en Haïti.

Le spectre de l’intervention américaine remonte à bien plus d’un siècle, mais plus récemment, les États-Unis ont installé l’ancien Premier ministre haïtien par intérim Ariel Henry en 2021, suite à l’assassinat du président Jovenel Moïse. Henry lui-même a démissionné l’année dernière sous la pression des États-Unis, confiant les affaires gouvernementales à un conseil de transition soutenu par l’étranger, dont les membres devaient approuver une intervention internationale pour améliorer la situation sécuritaire d’Haïti pour pouvoir y adhérer.

Avant cela, les États-Unis avaient été accusés d’avoir renversé le dirigeant haïtien Jean-Bertrand Aristide en 2004, après qu’il eut fait obstruction à ses objectifs de politique étrangère. (Les États-Unis nient ce coup d’État.)

Des experts craignent désormais qu’une intervention maladroite de mercenaires privés, motivée par le profit, ne pousse Haïti au bord du gouffre. « La crise haïtienne a été générée par le démantèlement des structures démocratiques de responsabilisation, notamment la police, mais aussi les tribunaux, le pouvoir législatif et les élections. Une solution durable à la crise nécessite la reconstruction de ces structures », a déclaré à RS Brian Concannon, fondateur et directeur exécutif de l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti.

« Avec un historique de violences meurtrières et irresponsables, et d’atteintes à la gouvernance et à l’État de droit dans les pays où elles opèrent, les entreprises d’Erik Prince semblent mal placées pour mettre en place des structures de responsabilisation », a ajouté Concannon.

« L’intervention de mercenaires et l’exécution de personnes… seront comparables à l’intervention de l’ONU par le passé. Cela continuera de saper l’État de droit et le tissu social, et entraînera de nouveaux effets de rebond et de nouvelles répercussions de la violence des gangs », a expliqué Concannon.

Des facteurs pratiques concernant le déploiement de mercenaires privés étrangers en Haïti entrent également en jeu. Par exemple, la juridiction régissant les actions des mercenaires étrangers reste floue, notamment dans le contexte de la faiblesse du gouvernement haïtien qui supervise leur déploiement. « On ignore dans quelle mesure, le cas échéant, le gouvernement haïtien est capable de définir les structures juridiques qui seraient conformes à tout accord mondial… approprié à cette fin », a déclaré le chercheur David Isenberg, auteur de « Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq ». « Il est tout simplement problématique, à mon avis, de supposer que le gouvernement haïtien, quel qu’il en soit le reste, soit… même capable de définir cela. »

« Les combattants professionnels de Prince n’ont jamais fait preuve d’une grande compréhension des enjeux sociaux et culturels locaux ni d’une grande discrétion dans le recours à la force », a déclaré à RS l’ambassadeur Daniel Foote, envoyé spécial des États-Unis pour Haïti de juillet à septembre 2021. « S’ils finissent par mener des opérations autonomes en Haïti, il y a de fortes chances que nous assistions à des massacres similaires de la part de l’“armée” de Prince. »

L’ambassade d’Haïti à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire. Rodenay Joseph, propriétaire d’une société de formation d’agents de sécurité basée en Floride et contacté par Prince au sujet d’une éventuelle collaboration sur son contrat avec Haïti, n’a pas non plus répondu aux questions de RS.

Le New York Times a toutefois fait état du malaise de Joseph face à la collaboration de mercenaires américains privés avec le gouvernement haïtien sans surveillance extérieure. « Nous devrions être très inquiets, car s’il travaillait pour le gouvernement américain, il pourrait au moins avoir l’apparence de devoir rendre des comptes au Congrès », a-t-il déclaré au Times, qualifiant le stratagème de Prince de « simple salaire de plus ».

« S’il s’agit de lui, de son contrat, il ne doit d’explications à personne. »

*Stavroula Pabst est journaliste pour Responsible Statecraft.

Responsible Statecraft

6 juin 2025

Afrique Asie

9 juin 2025