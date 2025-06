Kémi Seba le révolutionnaire de la conscience noire fait une seconde tournée en Haïti !

Cap-Haïtien! C’est dans une atmosphère chargée d’émotion, de fierté et de ferveur panafricaine que Kémi Seba, figure de proue du combat contre le néocolonialisme, a foulé le sol haïtien. Une visite que beaucoup qualifieront, à juste titre, d’historique. Car au-delà de la simple présence d’un activiste engagé, ce fut un moment d’éveil collectif, une onde de ferveur dans la conscience noire. De son premier discours à sa dernière rencontre avec la jeunesse, Kémi Seba a illuminé Haïti d’une énergie nouvelle. Ses paroles, denses, incisives et porteuses d’une espérance militante, ont trouvé un écho profond dans les cœurs haïtiens meurtris mais insoumis. Son verbe, clair et ardent, a réveillé les esprits assoupis, ravivé la mémoire historique, et surtout, réaffirmé le lien sacré entre Haïti et le reste de l’Afrique.

L’homme continue la résistance. Sur les terres de Dessalines, là où la première République noire du monde est née dans le sang et le feu de la dignité retrouvée, Seba a rappelé à tous que la souveraineté ne s’offre pas, elle se conquiert. « Nous avions besoin de vos paroles, de votre énergie, de votre lucidité », confie une jeune militante, bouleversée par l’intensité de l’échange. « Vous avez su bousculer nos certitudes, réveiller en nous cette flamme que l’histoire tente trop souvent d’éteindre. » La tournée de Kémi Seba en Haïti est un acte politique fort, une main tendue entre deux rives d’une même mer noire, un appel vibrant à la réconciliation avec soi, avec l’histoire, avec la grandeur. Et le peuple a répondu. De nombreux Haïtiens ont parcouru des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour venir entendre celui que certains surnomment déjà « le prophète du panafricanisme ». Ses discours ont été des tremblements de terre verbaux, semant dans les esprits des étincelles prêtes à enflammer les consciences. « J’espère que les étincelles de vos paroles puissent tomber sur quelques esprits couverts de pailles sèches afin que le vent puisse allumer la flamme du réveil haïtien », déclarait un participant, la voix nouée par l’espoir et la détermination.

Pourtant, malgré l’ampleur du moment, une ombre plane : l’absence criante des médias haïtiens. Presque aucun écho officiel, aucun relais digne de ce nom. Un silence assourdissant qui trahit une vérité inquiétante : la voix du peuple dérange, et les puissances en place préfèrent souvent l’étouffer. Mais qu’importe. Le message est passé, vibrant, vivant, viral. Il s’est transmis de bouche en bouche, d’esprit en esprit, avec une force que rien ne saurait contenir. Cette visite est un nouveau réveil. Une promesse. Une renaissance. « Merci d’avoir fait le déplacement depuis l’Afrique pour venir jusqu’en Haïti », pouvait-on lire parmi les nombreux témoignages de gratitude. « Vous nous avez rappelé que nous faisons partie d’une même famille, d’un même combat. » Aujourd’hui, les enfants d’Haïti se tiennent debout, plus conscients, plus fiers, portés par le souffle d’un homme qui a su leur parler de dignité, de combat, et d’avenir. Kémi Seba a planté une graine. Et cette graine germera. Haïti, mère révolutionnaire du monde noir, n’a pas dit son dernier mot.

Afrik sur seine 7 Juin 2025