RD : Déportation de femmes haïtiennes enceintes !

VIDEO/AUDIO

Yon lòt vizyon: Nan Soulèvman Ayiti a ap montre yon revolisyon k ap prepare nan bidonvil yo ki nan kapital peyi a, Pòtoprens.

Another Vision: Inside Haiti’s Uprising portrays a revolution brewing in Haiti's slums.

L'Asile (Lazil) après le tremblement de terre, le mardi 17 août 2021

Aux Cayes (Okay) après le tremblement de terre, le samedi14 août 2021 https://youtu.be/wLdbV2hBhLg

The Assassination of President Jovenel Moïse: What’s Next? Mimi Rosenberg interviews Kim Ives on WBAI’s Equal Rights & Justice (7/15/21) https://haitiliberte.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-Mimi-Rosenberg-interviews-Kim-Ives-on-Equal-Rights-Justice.mp3

Cops, Corporate Media Wage War On Haiti’s Armed Neighborhood Defense Groups: Kim Ives on By Any Means Necessary (6/23/2021)

Journalist Kim Ives speaks with By Any Means Necessary about the Constitutional Referendum’s Delay, the OAS Visit, and Class Struggle in Haiti (6/9/2021)

Jun 10, 2021 Rally to Support Julian Assange @ the People’s Forum in NYC with Haiti Liberté, Chris Hedges, Roger Waters, Aaron Mate, Randy Credico, and John & Gabriel Shipton https://www.youtube.com/watch?v=-MmFWQTxtVY

Rally organized by NYC Free Assange in support of emprisoned Wikileaks’ founder Julian Assange at the British Consulate in Manhattan on April 11, 2021 https://www.youtube.com/watch?v=Fak8wKHzZEI&t=575s

Jovenel Moïse or Freedom? The Struggle for the Soul of Haiti | GlobalResearch’s Michael Welch interviews Jean St. Vil & Kim Ives (2/28/21) Global Research News Hour · Jovenel Moise or Freedom? The Struggle for the Soul of Haiti

Haiti Protests Demand Resignation of President Jovenel Moïse | CounterPoint’s Scott Harris interviews Kim Ives (2/22/21) https://haitiliberte.com/wp-content/uploads/2021/02/Between-the-Lines-2021-02-22-Scott-Harris-with-Kim-Ives.mp3

Haïti Liberté Speaks Out for WikiLeaks’ Julian Assange (1/3/21) https://www.youtube.com/watch?v=BJSN9mcaL_c

By Any Means Necessary interviews Kim Ives about New Police Chief Léon Charles & Haiti’s “New Gestapo” https://haitiliberte.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-14-Kim-Ives-on-By-Any-Means-Necessary-about-Leon-Charles-ANI.mp3