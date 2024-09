Les travailleurs de la canne réclament la fin du travail forcé !

Le 10 septembre, l’Unio des travailleurs de la canne à sucre (UTC), la Coordinatrice nationale populaire et d’autres organisations sociales et de gauche se sont mobilisées à La Romana pour protester contre la surexploitation et le travail forcé imposés par l’entreprise sucrière américaine Central Romana, avec la complicité du gouvernement de Luis Abinader. Un contingent de police et une bande organisée par la bureaucratie syndicale CNUS au service de l’entreprise ont empêché les travailleurs de la canne à sucre de se rassembler devant le siège de Central Romana. Cependant, ils n’ont pas pu empêcher la manifestation au Parque Obispo.

Dans une lettre adressée à Alfonso Fanjul, président de Central Romana, et lue devant les médias, l’UTC a exigé que l’entreprise mette fin à des pratiques qualifiées au niveau international de travail forcé et qui ont conduit à l’imposition de sanctions de la part de l’Autorité douanière américaine. Le paiement d’indemnités de travail a également été exigé de 438 travailleurs de la canne à sucre de plus de 78 ans qui ont demandé leur pension, sans que l’entreprise ou le gouvernement n’ait jusqu’à présent répondu à leur juste demande. L’UTC a également exigé des soins médicaux pour 157 producteurs de canne à sucre âgés de plus de 80 ans et souffrant de diverses maladies et handicaps non diagnostiqués ni traités. Enfin, il a été exigé la délivrance des certificats de travail indiquant la durée de la relation de travail que chaque travailleur a eu avec Central Romana, qui doivent être envoyés à la Caisse de Sécurité Sociale afin que la pension qui correspond à chaque producteur de canne à sucre puisse être attribuée conformément à la loi. .

La bureaucratie syndicale du CNUS, de la CASC et de la CNTD a traditionnellement eu un comportement politique de suivi des gouvernements, soutenant à la fois les gouvernements du PLD et maintenant ceux du PRM. C’est une bureaucratie ennemie de la liberté d’association et du droit de grève, engagée à défendre les positions des employeurs et la discrimination raciste, en n’affiliant pas et en ne défendant pas les travailleurs d’origine haïtienne dans leurs syndicats. Les principaux leaders de ces courants ont reçu des pensions privilégiées du président Abinader, alors qu’ils s’opposent aux cultivateurs de canne à sucre recevant les pensions qui leur correspondent légalement. Ils sont allés jusqu’à défendre le travail forcé dans le centre de Romana et la politique de déportations massives de travailleurs haïtiens par le gouvernement actuel, sur la base du discours erroné selon lequel ils constituent un « fardeau » pour le pays. Le CNUS, auquel est affilié le syndicat jaune de Central Romana, fait partie de la CSI, le courant syndical international dirigé par l’AFL-CIO des USA. La CNTD et la CASC font également partie de la CSI.

Central Romana est une société créée il y a 112 ans, initialement détenue par l’American South Puerto Rico Sugar Company. En 1912, la République dominicaine était sous intervention américaine puisque, entre 1905 et 1941, les Yankees contrôlaient ses douanes. L’occupation militaire de la République Dominicaine a eu lieu entre 1916 et 1924. Plus tard, Central Romana a été acquise par Gulf et Western, également américains, pendant la dictature de Joaquín Balaguer. Gulf and Western a étendu ses activités à des domaines tels que le tourisme, en développant le complexe hôtelier ultra-luxueux Casa de Campo, à quelques kilomètres des bateyes où vivent les travailleurs de la canne à sucre, des hameaux traditionnellement privés d’accès à l’électricité, à l’eau courante et aux installations sanitaires. Il y a quarante ans, Central Romana a été vendue à un consortium dirigé par les frères Fanjul, des Américains d’origine cubaine, parmi lesquels se trouvaient des investisseurs comme le politicien balagueriste Carlos Morales Troncoso. Lorsque le scandale des Pandora Papers a éclaté, il a été démontré que des millions de dollars provenant de la surexploitation des travailleurs haïtiens et dominicains se retrouvaient sur les comptes de Morales Troncoso dans des paradis fiscaux.

Les militants ont déclaré que si le travail forcé se poursuivait, ils exigeraient que le gouvernement nationalise Central Romana. La lutte contre la surexploitation, le travail forcé, le vol des retraites et l’apartheid se poursuit.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

12 Septembre 2024