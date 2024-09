Haïti : de nouveaux envahisseurs afro-descendants

Ces derniers jours, il a été annoncé que des troupes du Belize et de la Jamaïque renforceraient la présence des troupes spéciales de la police kenyane ; tandis que d’autres troupes de pays africains et des Caraïbes afro-descendantes sont sur la ligne de départ.

Avant ces décisions, la CIA – avec la collaboration du paramilitarisme colombien, du pire des dirigeants oligarchiques et de la racaille que dirige le parti de Martelly et Ariel Henry – a formé des gangs haïtiens pour terroriser et démobiliser son peuple. Les États-Unis les ont armés de nombreux outils modernes.

Maintenant, ces gangs sont utilisés comme prétexte pour déployer des troupes noires (africaines et caribéennes) contre la souveraineté et la liberté du peuple haïtien.

Une formule néocoloniale très singulière :

-Troupes noires agissant contre la SOUVERAINETÉ du pays avec le peuple le plus noir et le plus africain des Caraïbes et du continent, pionnier de la première indépendance et de la révolution sociale antiesclavagiste.

-Intervention militaire impérialiste d’un nouveau type.

-L’invasion étrangère la plus raciste de l’histoire moderne.

-Troupes noires agresseurs instrumentées par l’impérialisme, porteuses d’une domination coloniale raciste, vouées à envahir une République noire.

-Troupes noires aliénées et instrumentalisées par la suprématie blanche pour servir sa stratégie de domination impérialiste.

-Troupes noires au service de la recolonisation en faveur de l’impérialisme blanc.

-Soldats noirs agresseurs, avec la mentalité de serviteurs blancs.

-Soldats noirs victimisants opérant comme “chair à canon” contre les victimes des peuples les plus opprimés de l’hémisphère occidental.

La conception est gringo, avec la collaboration de ses alliés européens et des dirigeants serviles d’Afrique et de cette région latino-caribéenne. Une nouvelle forme de mercenariat militaire, car elle implique un traitement préférentiel et beaucoup d’argent pour nourrir le boa.

Les comptes à payer d’Abinader.

Le principal promoteur de son instrumentalisation a été Luis Abinader, en concurrence ouverte avec le néofascisme raciste anti-haïtien et dans les fonctions précises de gouverneur de Colonia, supervisé par la Maison Blanche et le Commandement Sud du Pentagone.

Dans sa personnalité politico-commerciale, le « demi-arabe » et le « demi-dominicain » ne comptent pas.

Ce qui compte, ce sont les grands capitaux exemptés d’impôts dans les paradis fiscaux des Caraïbes du système financier occidental.

Ce qui compte, c’est la culture POPY et l’insensibilité sociale.

L’historiographie hispanique d’où tout cela découle sur les « envahisseurs haïtiens », sur le fardeau qui n’est pas un fardeau, raconte l’histoire de la « race inférieure ».

Elle raconte l’histoire de la PURE SOUCHE.

Il raconte l’histoire du marketing électoral perverti par la culture politique américaine ou américanisée.

Il raconte tout cela et, qui sait, combien de choses pires cachées, qui ne tarderont pas à être révélées.

Il est bien vrai que les dommages causés à la coexistence harmonieuse et coopérative avec le peuple voisin et frère d’Haïti ont été énormes.

La vérité est que les contributions de ce gouvernement aux immenses dommages culturels qu’impliquent les aberrations racistes et xénophobes de masse sont impardonnables.

Ce sont des factures à payer.

C’est à éclater de honte.

Ce peuple ne mérite pas cela.

Le peuple haïtien, la principale victime, encore moins.

Mais Abinader, les élites multimillionnaires et les dirigeants de la particratie pervertie ont choisi de servir l’impérialisme décadent de l’Occident.

Ils ont opté pour l’ultra-colonisation et l’ultra-néo-conservatisme forcé et violent.

Ils ont choisi d’embrasser Pompeo, d’embrasser Laura Richarson, de se lier d’amitié avec Zelenski, Macron, Macri, Lazo, Milei, Buluarte, Uribe et Noboa, et de rendre hommage à Elon Musk et George Soros.

Ils ont choisi de MÉPRISER, de toutes leurs âmes sans cœur, les peuples pieds nus et torse nu de notre Amérique et du monde.

Aporrea News 17 Septembre 2024