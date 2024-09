Jusqu’où ira l’impérialisme américain contre Haïti ?

En janvier 2023, l’Administration Biden a lancé un programme d’immigration permettant aux ressortissants de 4 pays : Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela de venir s’installer aux États-Unis sous prétexte que ces pays envoient un grand nombre de personnes illégalement aux États-Unis d’Amérique. Trois de ces pays bénéficiant de ce programme migratoire sont des gouvernements progressistes, que les Etats-Unis ne voient pas d’un bon œil, qu’ils essaient même par tous les moyens de renverser ou de déstabiliser.

Le quatrième, Haïti, est-il une exception à la règle, ou est-ce un ennemi caché, non dévoilé des Etats-Unis ? Si l’on suit la logique de cet avantage accordé aux populations de ces quatre pays, on pourrait dire que les États-Unis aiment tellement ces peuples qu’ils les aident à s’en sortir quand ils se soulèvent contre leurs dirigeants. En clair, c’est une demi-vérité pour ne pas dire la véritable politique visée à travers ce programme.

Selon Washington, en effet, Haïti en est un, sinon le premier ennemi de l’empire dans la mesure où ses ressortissants en bénéficient comme les trois pays dont il est en guerre permanente avec leurs dirigeants. Sinon, on cherche à comprendre et l’on se demande même que vient faire Haïti dans cette liste ? Puisque le trio Cuba, Nicaragua et Venezuela se sont démêlés pour sortir de l’orbite de la domination américaine. Ils revendiquent leur indépendance et assument leur auto-détermination de peuples libérés, tout en prenant leur destin en main. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’aigle totalitaire les considère comme des rebelles à punir, des régimes à combattre et si possible à détruire. Tandis que, en Haïti, les dirigeants acceptent de faire le sale boulot en étouffant le mouvement des masses populaires afin qu’elles ne puissent jamais échapper au contrôle des puissances dominantes. Or, malgré la soumission et l’allégeance de la classe politique à son diktat et les gouvernements imposés, rien n’a changé à son objectif à l’égard du pays. Sa punition envers Haïti reste entière et semble être irrévocable, si le peuple haïtien ne se décide pas à lutter et se débrouiller pour se libérer de lui-même.

Il est temps pour le peuple de comprendre que la stratégie de l’empire du mal est de nous détruire politiquement, économiquement, socialement, physiquement et même moralement afin de bloquer tout chemin qui pourrait nous conduire à notre libération nationale. Autrement dit, avec des desseins inavoués et inavouables, les impérialistes sont plus soucieux de garder Haïti dans leur giron en arrière-cour qu’essayer de récupérer ce qu’ils ont déjà perdu depuis des décennies. Car ils savent bien, qu’il ne leur sera pas facile de remettre la main sur Cuba, malgré leur amas de mensonges continuels, et de plus d’un demi-siècle d’embargo et d’attaques contre la révolution cubaine, donc contre le peuple cubain.

Le Venezuela pour sa part est en train de subir un tas de représailles pour sa révolution bolivarienne et chaviste. Ses ressources pétrolières confisquées, l’entreprise Petroleum Corporation (CITGO) volée et récemment le vol de l’avion du gouvernement vénézuélien par les Etats-Unis. Par ailleurs, le Nicaragua résiste encore et s’est senti obligé à l’instar de Cuba et du Venezuela, de se retirer de l’Organisation des Etats Américains (OEA) pour enfin se soustraire à l’emprise de l’impérialisme.

Les Etats-Unis avant d’envahir l’Iraq n’ont-ils pas égrené tout un chapelet de mensonges pour ternir le régime de Saddam Hussein ? Même constat en Syrie pour tenter de déloger le Président Assad. En fait, toutes les actions du Parti démocrate avec Joe Biden et Kamala Harris pour rabaisser Haïti à travers les forces occupantes du Kenya, de la Jamaïque et les mensonges des Républicains rapportés par Donald Trump avec un cynisme inégalé sont la résultante d’une même politique impérialiste pour nous humilier davantage. Le dénigrement de Trump c’est pour mieux rassurer la politique interventionniste de Biden et Harris en Haïti. Car en réalité, ils sont tous complémentaires, des anti-haïtiens et profondément réactionnaires et racistes.

L’histoire des Etats-Unis contre Haïti s’inscrit dans une longue tradition de mensonges d’Etat. Républicains et Démocrates, sont les deux ailes de l’aigle, partisans au même titre du mensonge et de la falsification de la vérité. Deux authentiques représentants du même empire capitaliste hautement gangstérisé, prédateur et criminel qui, pour évacuer leurs problèmes internes, le chômage et le déficit budgétaire, recourent avant tout et toujours au mensonge, à la diffamation ou à la guerre.

Leurs mensonges et leur manipulation du système restent les seules qualités pouvant les rendre crédible devant leurs partisans réactionnaires sinon des laquais à leur service pour insulter notre dignité. Vous n’entendrez jamais le Premier ministre haïtien Garry Conille, Pierre Espérance du Réseau National des droits humains (RNDDH) et tant d’autres fantoches à leur service sans omettre les marionnettes corrompues droite et gauche du Conseil Présidentiel de Transition dénoncer leurs acrobaties de domination qui enfoncent tous les jours un peu plus le pays dans la crise. Ils ne servent que les intérêts des chefs des puissances impérialistes dans la mesure où ils s’en servent eux aussi pour détruire le peuple.

Dans leurs rêves de domination de plus d’un siècle d’occupation continue, d’opérations de changement de régime et de pillage sur fond de résistance des masses laborieuses haïtiennes, ces monstres impérialistes ne peuvent nous concevoir libres et souverains.

L’argument de fond reste donc le même. Jusqu’où ira l’impérialisme américain dans sa politique d’imposture et de déstabilisation extrême d’Haïti ? Le mépris ! C’est le mot qui décrit le mieux l’action raciste des impérialistes qui se dressent contre nous. Assurément, il ira jusqu’au bout de sa logique de destruction politique et sociale afin d’instaurer un État indigne, dépourvu de toute souveraineté. Un État prisonnier à vie de la barbarie et de l’exploitation par les forces impérialistes, fascistes, néo-colonisées et qui conduira sûrement à l’asphyxie totale du peuple travailleur.

Notre parole, jusqu’où ira donc l’impérialisme américain dans sa haine d’Haïti ?