Les révolutions sont violentes, contradictoires et chaotiques en Haïti comme ailleurs

(English)

« Une révolution n’est pas un goûter, ni l’écriture d’un essai, ni la peinture d’un tableau, ni la broderie ; elle ne peut pas être aussi raffinée, aussi tranquille et douce, aussi tempérée, aimable, courtoise, retenue et magnanime.

Une révolution est une insurrection, un acte de violence,

par lequel une classe renverse une autre. »

Mao Zedong

On l’appelait « le boucher des Noirs ». Un autre a témoigné qu’il poursuivait ses ennemis « comme on chasse les bêtes sauvages. Il tirait, matraquait et les pendait quotidiennement. »

Ces remarques ne concernent aucun dirigeant du groupe « Viv Ansanm » (Vivre ensemble), la coalition vilipendée de groupes armés de quartier qui a chassé l’ancien Premier ministre de facto installé par les États-Unis, Ariel Henry, le 29 février, et qui menace aujourd’hui de faire tomber les nouvelles marionnettes par lesquelles Washington l’a remplacé.

C’est ce que firent remarquer le général de l’armée coloniale à Saint Domingue Charles Leclerc, dans une lettre du 16 septembre 1802 à Napoléon Bonaparte, et Jean-Baptiste Brunet, deux généraux français du XIXe siècle, à propos du père fondateur d’Haïti, le général Jean-Jacques Dessalines, avec qui, ils combattirent d’abord aux côtés puis contre lui.

Les généraux français faisaient référence à la guerre impitoyable que Dessalines mena contre les marrons (des esclaves fugitifs appelés aussi des congos), qui fondèrent des villages isolés dans les hautes montagnes escarpées d’Haïti. A l’origine, la lutte de Dessalines contre les congos était à l’origine due au fait qu’ils refusaient de travailler dans les plantations françaises lorsque Toussaint Louverture était gouverneur général de la colonie de Saint-Domingue de 1801 à 1802. Mais après l’arrestation de Toussaint le 7 juin 1802 et la décision de Dessalines de rendre indépendante la colonie, lui incita à leur livra une guerre encore plus acharnée. Le pourquoi ?

« Dessalines se heurta à l’opposition déterminée de larges bandes de marrons nés en Afrique », expliqua l’historien Philippe Girard. « Dans les mois qui suivirent sa défection [en octobre 1802] de l’armée française, Dessalines fit arrêter et tuer ses deux principaux rivaux congolais, Sans Souci et Lamour Derance. Des milliers de cultivateurs en colère refusèrent alors d’être incorporés dans son armée et, étonnamment, choisirent de s’allier au chef expéditionnaire français Rochambeau. » En conséquence, Dessalines brûla certains de leurs villages et tua de nombreux membres de leurs communautés.

La situation qui régnait à Saint-Domingue, il y a 221 ans ressemble étrangement aux affrontements qui se déroulent dans ce qui pourrait bien être la deuxième révolution sociale d’Haïti qui se déroule aujourd’hui.

Plusieurs villes et quartiers d’Haïti ont choisi de ne pas rejoindre la coalition Viv Ansanm mais plutôt de s’allier aux ennemis qui se sont ligués contre elle : Washington, son Conseil présidentiel de transition (CPT), le Premier ministre Garry Conille, la Police nationale d’Haïti (PNH) et la force de mercenaires non onusienne dirigée par les États-Unis et par le Kenya, connue sous le nom de Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS).

Le rôle historique de ces villes et quartiers récalcitrants est analogue à celui de l’opposition des marrons aux efforts de Dessalines pour construire une armée de libération. En conséquence, les forces de Viv Ansanm et ses alliés ont eu plusieurs confrontations avec des groupes armés dans des villes comme Pont Sondé et Arcahaie, au nord de la capitale, Léogâne, au sud de la capitale, et dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince comme Delmas 30, Delmas 32, Delmas 75, Christ-Roi, Nazon et Solino.

Dans de nombreux cas, les forces qui combattent Viv Ansanm sont dirigées par des policiers, comme un certain « Angelo » à Delmas 30, qui aurait exécuté des gens simplement parce qu’ils vivaient dans des zones contrôlées par Viv Ansanm comme Village de Dieu ou Grande Ravine.

Parfois, le brouillard de la guerre rend difficile de savoir exactement qui le premier en a attaqué l’autre. Par exemple, Jeff « Gwo Lwa » Larose dirige le groupe armé Viv Ansanm (connu sous le nom de Taliban) à Canaan, un bidonville tentaculaire et improvisé qui a surgi sur une plaine inondable juste au nord de Port-au-Prince après le tremblement de terre de 2010. Il a affirmé, dans une vidéo virale sur TikTok, que des hommes armés postés sur une barricade routière à Arcahaie, plusieurs kilomètres au nord, ont tué cinq religieux – hommes et femmes – simplement parce que leurs cartes d’identité nationales indiquaient qu’ils étaient originaires de Canaan.

« Ils portaient des bibles en mains », a déclaré Jeff. « Ils n’étaient impliqués dans rien. » En réponse, ses soldats ont lancé un raid nocturne sur Arcahaie le 9 octobre. Certains rapports ont indiqué qu’il n’y avait pas eu de victimes, mais d’autres sources ont déclaré à Haïti Liberté que jusqu’à 50 personnes à Arcahaie avaient été tuées. Quoi qu’il en soit, le raid était censé envoyer un message au groupe armé d’Arcahaie : Canaan ne tolérerait pas que des personnes de sa région soient arbitrairement ciblées, extraites de véhicules, brutalisées ou tuées.

Cependant, une source en contact étroit avec le groupe armé d’Arcahaie a qualifié l’histoire de Jeff sur le meurtre de cinq religieux de « pure invention » et l’a accusé d’avoir sauvagement attaqué Arcahaie, tuant un homme de 81 ans et décapitant une femme de 21 ans et sa mère, puis mettant leurs têtes sur des piques.

Pendant ce temps, une autre vidéo macabre circule sur les réseaux sociaux haïtiens montrant un bras et une jambe coupés suspendus par des cordes quelque part à Solino. « Cette vidéo devrait être largement diffusée pour que les gens voient les crimes que commettent les gars de Solino », peut-on lire dans la légende de la vidéo. « Vous voyez ce qu’ils font ? », demande le narrateur principal de la vidéo. « Tuer des gens, les découper, puis pendre les morceaux. Et puis ils disent que Viv Ansanm est méchante… Les gars de Solino ont fait ça… Les flics ont fait ça… Des choses que nous ne ferions jamais, ils les ont faites ici. »

De telles histoires accompagnées de vidéos macabres ont enflammé les réseaux sociaux haïtiens, alimentant un débat intense.

Toutes les révolutions ont une telle violence et une telle terreur

La lutte entre les masses – entre des gens qui devraient être des alliés – n’est pas propre à la révolution haïtienne. Chaque révolution a de tels événements. Et les médias et les agents de la bourgeoisie s’emparent toujours de ces contradictions pour saper les révolutions.

La violence et la « terreur » de la Révolution française sont bien connues et emblématiques, car de nombreux innocents et même les dirigeants de la révolution ont été victimes de la guillotine, qui est devenue le symbole de cette période.

La Révolution russe a également été le théâtre de batailles très amères au sein des masses, sur lesquelles son chef, Lénine, a beaucoup écrit. Dans son pamphlet classique, La Maladie infantile du communisme (le « gauchisme »), Lénine explique la « lutte impitoyable des bolcheviks contre le révolutionnarisme petit-bourgeois, semi-anarchiste (ou anarchiste dilettante) », citant en particulier le Parti socialiste-révolutionnaire qui, selon lui, « a obstinément refusé (ou, serait-il plus exact de dire : a été incapable) de comprendre la nécessité d’une évaluation strictement objective des forces de classe et de leur alignement ». (On pourrait dire que beaucoup de gauchistes haïtiens n’ont pas fait une telle « évaluation objective » en Haïti aujourd’hui.) Lénine a également reproché aux SR d’avoir condamné « la terreur de la Grande Révolution française, ou, en général, la terreur employée par un parti révolutionnaire victorieux [c’est-à-dire les Bolcheviks] qui est assiégé par la bourgeoisie du monde entier », comme ce fut le cas en Russie en 1917-1919.

La Révolution chinoise a également connu de terribles luttes. Après la victoire communiste en 1949, Mao Zedong et le Parti communiste « ont lancé une campagne contre les « contre-révolutionnaires » et autres opposants, en particulier les responsables du précédent gouvernement nationaliste », a récemment écrit Doug Bandow pour le Libertarian Cato Institute (à prendre avec des pincettes). « [Mao] a admis 700 000 morts, mais le nombre réel a atteint jusqu’à deux millions. Il a rejeté les critiques du coût humain, affirmant qu’il était nécessaire de sécuriser le pouvoir. Par la suite, il s’en est pris à des éléments prétendument « capitalistes », ce qui a entraîné des centaines de milliers de morts supplémentaires. Il a insisté pour que « les pires d’entre eux soient fusillés ». D’autres ont été critiqués et envoyés dans des camps de travail. »

La révolution cubaine du 1er janvier 1959, lorsque le Mouvement du 26 juillet de Fidel Castro a renversé la dictature du général Fulgencio Batista, n’a pas fait exception. Il y a eu de nombreuses arrestations et exécutions. Lors d’un procès télévisé d’accusés de contre-révolutionnaires en octobre 1959, on a demandé à Fidel : « Est-ce le retour de la terreur de Batista ? » Fidel s’est arrêté pour réfléchir un instant, puis a répondu : « Non. C’est la terreur révolutionnaire. »

Ce bref rappel historique n’a pas pour but d’approuver ou de glorifier la violence et la terreur qui accompagnent les révolutions, mais de les reconnaître cliniquement comme une caractéristique de toutes les révolutions, comme un médecin pourrait diagnostiquer les symptômes d’un patient.

La bourgeoisie haïtienne attise probablement la violence, comme par le passé

La récente recrudescence de la violence et de la terreur en Haïti, des deux côtés du conflit, pourrait bien résulter des avancées politiques que la coalition Viv Ansanm a obtenues ces dernières semaines en organisant des discussions en direct en ligne presque quotidiennes, similaires à des réunions municipales géantes que des dizaines de milliers d’Haïtiens suivent et auxquelles participent, principalement sur TikTok.

Beaucoup sont attirés par l’opportunité de parler ou d’écouter directement le leader et porte-parole de Viv Ansanm, Jimmy « Barbecue » Cherizier, qui joue à un jeu de Whack-a-mole avec les censeurs de TikTok. Les chaînes qu’il a ouvertes, malgré son énorme audience, ont été fermées, pour qu’il en ouvre de nouvelles. D’autres dirigeants de Viv Ansanm, comme Christ-Roy « Krisla » Chéry, ont également des chaînes TikTok dans lesquelles Cherizier participe aux émissions en direct.

Les émissions, toutes en créole, ont clairement suscité un certain intérêt et un certain soutien de la part de certains Haïtiens d’Haïti et de sa diaspora, ce qui a grandement alarmé la bourgeoisie haïtienne, et sûrement le Département d’État américain.

« C’est un scandale qu’un criminel connu, un terroriste, un meurtrier, un monstre, puisse être autorisé à parler aux gens et à répandre ses mensonges si librement et si facilement », a déclaré un riche homme d’affaires haïtien à propos des émissions. « Cela devrait vraiment être arrêté d’une manière ou d’une autre. »

Dans le passé, et presque certainement maintenant, la bourgeoisie haïtienne a fourni de l’argent, des armes et des munitions à certains groupes armés pour en combattre d’autres. Par exemple, Cherizier a annoncé la fondation de sa première fédération de groupes armés, la Famille et alliés du G9, en juin 2020, dans le but de « mettre fin à la criminalité dans les quartiers pauvres d’Haïti ». Le lendemain, un dirigeant de Cité Soleil, Gabriel « Ti Gabriel » Jean-Pierre, que l’oligarque Réginald Boulos a publiquement admis soutenir, a annoncé la formation du G-Pèp, une fédération qui a rapidement inclus plusieurs des gangs criminels les plus infâmes d’Haïti impliqués dans des enlèvements, des viols, des extorsions et des vols.

Pendant les quatre années suivantes, les deux fédérations se sont livrées à des combats acharnés presque constants jusqu’à leur fusion en février 2024 dans la coalition Viv Ansanm.

Il est donc probable que les oligarques haïtiens, qui soutiennent totalement les alliances politiques et militaires concoctées par Washington en Haïti, utilisent à nouveau leur pouvoir économique pour soutenir les récalcitrants qui combattent Viv Ansanm. On sait qu’un oligarque, Prophane Victor, soutient les forces anti-Viv Ansanm à Pont Sondé, et Cherizier affirme avoir la preuve que les policiers qui résident dans le quartier Solino de Port-au-Prince sont financés pour attaquer ses quartiers de Delmas 2, 4 et 6.

La doctrine du « diviser pour mieux régner »

Les empires britannique et américain doivent une grande partie de leur ascension et de leur succès à la maîtrise de l’art de semer la dissension parmi leurs ennemis. Depuis la conquête européenne de l’Amérique du Nord, où tribus et nations indigènes se sont dressées les unes contre les autres ou attirées dans des alliances éphémères, jusqu’à la subversion des mouvements anti-guerre, anti-impérialistes, des droits civiques et progressistes aux États-Unis dans les années 1960 et 1970 par le biais de programmes secrets comme COINTELPRO, Washington a démontré son expertise pour mettre ses ennemis à la gorge les uns des autres.

Ce calcul remonte aux « pères fondateurs » de l’Amérique du Nord. Nombre d’entre eux – des bourgeois propriétaires de terres, d’esclaves, de navires – craignaient que la démocratie qu’ils étaient en train de façonner ne soit finalement utilisée pour les dépouiller de leurs biens et de leurs richesses par les masses électorales unies.

Mais James Madison, parfois appelé le « Père de la Constitution », a rassuré la classe dirigeante en lui disant de ne pas s’inquiéter, dans ses essais « Federalist Papers » (avec Alexander Hamilton et John Jay) pour convaincre les New-Yorkais de ratifier la Constitution américaine en 1787.

La démocratie politique ne deviendrait jamais une démocratie économique parce qu’il était facile de diviser les masses de mille façons, expliquait-il.

L’Union de tous les États aiderait à contrecarrer et à dresser « de plus grands obstacles » aux « désirs secrets d’une majorité injuste et intéressée » parce qu’il y aurait une croissance des « factions » (c’est-à-dire des divisions), et donc « l’Union donne… l’avantage le plus palpable » à la bourgeoisie avec ses « vues éclairées et ses sentiments vertueux » sur « les préjugés locaux et les projets d’injustice », écrivait Madison dans le numéro 10 du Federalist.

« L’influence des chefs factieux peut allumer une flamme dans leurs États particuliers, mais sera incapable de propager une conflagration générale dans les autres États », affirmait-il. « La diversité des sectes dispersées sur toute la surface [de l’Union] doit protéger les conseils nationaux contre tout danger provenant de cette source. La rage pour la monnaie papier, pour l’abolition des dettes, pour une division égale de la propriété, ou pour tout autre projet impropre ou pervers, sera moins susceptible de se répandre dans tout le corps de l’Union. »

De la même manière, Washington et la bourgeoisie haïtienne utilisent tous les instruments à leur disposition pour diviser les masses, inhiber leur conscience de classe et saboter le projet nationaliste du soulèvement actuel de la sous-classe d’Haïti, dont la coalition Viv Ansanm est l’expression.

Subvertir l’appel au dialogue

Le message principal de Cherizier ces jours-ci est la nécessité d’un dialogue national, pour que les groupes armés des quartiers pauvres d’Haïti aient une place à la table des forces qui décident de l’avenir d’Haïti. Washington et ses coalitions de politiciens et de forces de police subordonnés ont refusé de répondre à cet appel.

« Soit nous avons un dialogue politique et une réconciliation, soit nous nous dirigeons vers une guerre civile », a averti Cherizier à plusieurs reprises.

En réponse, Washington et la bourgeoisie haïtienne, qui possède la plupart des médias et des experts de YouTube en Haïti, ont lancé une campagne à multiples facettes pour semer la méfiance et la division parmi les masses (tout comme les Français ont recruté les marrons) et dépeindre les Viv Ansanm comme des tueurs meurtriers.

Pendant ce temps, la PNH a essayé de minimiser ses propres pertes. Plus tôt ce mois-ci, la police a annoncé avoir « mortellement blessé » 20 « bandits » dans la région de Torcel, sans fournir aucune preuve : pas de photos, pas de vidéos, pas de noms, pas d’armes saisies, pas de corps. Mais quelques heures après cette « opération réussie », la filiale de Viv Ansanm dans la région a publié une vidéo de ses soldats en train de brûler un véhicule blindé de la PNH.

Des sources à Torcel affirment que la PNH a subi de lourdes pertes ce jour-là, et que deux policiers kenyans ont été tués dans les combats, tandis que le corps de l’un des Kenyans a été mutilé. Haïti Liberté n’a pas été en mesure de confirmer cette information.

En bref, les États-Unis, la France et le Canada ont perdu le contrôle d’Haïti, leur néocolonie de longue date, tout comme la France avait perdu le contrôle de Saint-Domingue, sa plus riche colonie.

En outre, pour diverses raisons, plusieurs facteurs jouent en faveur de ceux qui cherchent un changement radical en Haïti. Tout d’abord, la nation n’a aujourd’hui plus de représentants élus et, deuxièmement, les masses haïtiennes en ont assez des interventions étrangères (trois au cours des trois dernières décennies). Troisièmement, l’empire américain est sur-extensif en Ukraine, à Gaza, et maintenant au Liban, au Yémen et en Iran, tout comme Napoléon menait des guerres sur de nombreux fronts.

Surtout, les masses haïtiennes que les impérialistes d’aujourd’hui tentent de soumettre sont armées et engagées dans la guerre depuis cinq ans, tout comme les anciens esclaves que Dessalines cherchait à rassembler à son époque.

Washington dirige la guerre contre-insurrectionnelle contre les forces de résistance de Viv Ansanm et ses alliés, touchez-en un, touchez tous (le nom officiel), mais il est obligé d’utiliser la police kenyane comme mandataire. Il n’y a que 400 Kenyans en Haïti jusqu’à présent (avec une poignée symbolique de policiers d’autres nations), et ils n’ont pas beaucoup combattu. Mais le président kenyan William Ruto promet que 600 autres arriveront bientôt. Cela laissera toujours au MSS moins de la moitié des 2 500 policiers que Washington voulait qu’il ait.

Pendant ce temps, les policiers de la PNH sont ceux qui combattent Viv Ansanm, la plupart sans enthousiasme, en partie parce qu’ils sont payés 10 fois moins que les Kenyans, ce qui est une source de profond ressentiment.

L’élan et la motivation semblent définitivement être du côté de la résistance.

« La fin justifie les moyens » est un dicton souvent attribué à Niccolò Machiavelli, l’auteur du Prince, un manuel européen du XVIe siècle sur la façon de conquérir et de conserver le pouvoir politique et militaire.

Les jours à venir verront certainement beaucoup plus d’horreurs et de grandes difficultés pour le peuple haïtien, mais on se souvient des mots de Machiavel alors que la possibilité d’un changement systémique majeur semble plus proche et plus prometteuse qu’à n’importe quel moment de l’histoire récente d’Haïti, alors que l’empire américain décline et que la conscience, la détermination et la discussion à la base des Haïtiens se développent.

Alors que l’empire américain et la bourgeoisie haïtienne cherchent à semer et à promouvoir la division parmi les masses, il reste à voir si le peuple haïtien peut être à la hauteur de la devise de son drapeau : « L’union fait la force ».