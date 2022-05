Les États-Unis et l’assassinat de Jovenel Moïse

(English)

Il y a de plus en plus de signes que Washington a peut-être joué un rôle plus important dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 qu’on ne le pensait auparavant.

La mise sous scellés, réussie, des preuves par le ministère américain de la Justice la semaine dernière dans sa poursuite du mercenaire colombien Mario Antonio Palacios Palacios (qui a été extradé du Panama vers Miami en janvier) est le dernier développement d’un schéma émergent qui suggère que les États-Unis s’efforcent de dissimuler la preuve de leur complicité dans l’horrible magnicide.

Le ministère américain de la Justice a réussi à sceller des preuves la semaine dernière dans sa poursuite contre du mercenaire colombien Mario Antonio Palacios Palacios, l’un des tueurs qui a été extradé du Panama vers Miami en janvier. C’est le dernier développement d’un schéma émergent qui suggère que les États-Unis s’efforcent de dissimuler la preuve de leur complicité dans l’horrible magnicide.

Le 28 avril, l’avocat américain adjoint Walter Norkin a demandé au juge de district américain Jose E. Martinez de cacher certaines preuves à l’avocat de la défense de Palacios, Alfredo Izaguirre, en vertu de la loi sur les procédures d’informations classifiées (CIPA). Cette législation est conçue pour contrecarrer “une menace potentielle… à la sécurité nationale [des États-Unis]”. Le juge Martinez a accepté la demande.

La spéculation grandit maintenant que le gouvernement américain cache des preuves pour garder son rôle dans l’assassinat mystérieux.

“Le gouvernement télégraphie à peu près l’implication de la CIA“, a déclaré à Univision Mike Vigil, l’ancien chef des opérations de la Drug Enforcement Agency (DEA) dans les Caraïbes.

“Les procureurs ne sont pas censés traiter directement avec la CIA“, a également déclaré l’ancien procureur fédéral américain Richard Gregorie à Univision, “mais lorsqu’une poursuite doit divulguer des informations classifiées provenant de la CIA ou impliquant directement la CIA, il doit y avoir des protocoles qui impliquent CIPA”.

La loi “est normalement invoquée dans les affaires de terrorisme ou d’espionnage“, a déclaré l’ancien avocat américain par intérim Michael Sherwin au Miami Herald.

L’avocat haïtien Newton Saint-Juste, qui est devenu une voix juridique de premier plan cherchant la vérité derrière le meurtre de Jovenel Moïse, est troublé que la CIPA ait été invoquée dans cette affaire.

« La demande du CIPA suggère que certaines personnes qui travaillaient auparavant ou qui travaillent actuellement pour le gouvernement américain ont joué un rôle dans l’assassinat de Jovenel Moise », a déclaré Saint-Juste. « Il semble que les États-Unis savaient quelque chose ou veulent encore cacher quelque chose. Ce que nous recherchons, c’est la vérité et les cerveaux de cet assassinat ».

Le 4 avril, Saint-Juste a demandé au procureur général dominicain d’enquêter sur le prétendu blanchiment par l’intermédiaire de banques dominicaines de 20 millions de dollars utilisés pour l’assassinat de Moïse. Puis, le 18 avril, il a publiquement écrit au secrétaire d’État américain Anthony Blinken, lui demandant de “dissiper tout doute sur une éventuelle implication active ou passive des États-Unis” dans l’assassinat.

« Nous savons que certaines des personnes impliquées dans le meurtre travaillaient pour la DEA ou le FBI dans le passé, nous devons donc savoir dans ce cas s’ils agissaient seuls ou pour l’une de ces agences américaines », a déclaré Saint-Juste à Haïti Liberté. « La demande de l’accusation suggère que les États-Unis ont joué un rôle dans cet assassinat et qu’ils tentent de cacher leur participation. Il est important que les États-Unis clarifient cette situation. S’ils continuent à cacher la vérité et à garder le silence sur cet assassinat, je pense que tout le monde conviendra qu’ils ont joué un rôle ».

Une ancienne source gouvernementale haïtienne de haut rang, qui souhaite rester anonyme, a déclaré que l’inaction de Washington contre trois hommes d’affaires basés en Floride et citoyens américains – Antonio Intriago, Walter Veintemilla et Arcangel Pretel Ortiz – est très accablante. Ils sont les propriétaires des sociétés Counter Terrorist Unit (CTU) et Worldwide Capital Lending Group – qui ont respectivement embauché et financé les mercenaires colombiens maintenant emprisonnés qui ont tué Moïse.

La source a également déclaré que l’accréditation par Jovenel Moïse le 2 juin 2021, un mois avant son assassinat, d’un nouvel ambassadeur de Russie en Haïti, Sergey Melik-Bagdasarov, pourrait avoir motivé Washington à jouer un rôle dans le complot ou à fermer les yeux. Haïti et la Russie « ont discuté des perspectives de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays », a écrit Moïse dans un tweet au moment de la cérémonie des lettres de créance.

L’éminent intellectuel et ophtalmologiste Dr Frantz Large, un ami du président assassiné, a accusé Washington d’être en colère que Moïse établisse des relations avec la Russie et s’efforce de rétablir les liens avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. Large allègue que Moïse “a été exécuté par les services secrets américains parce qu’il effectuait un changement de direction“.

Le quatrième juge d’instruction d’Haïti, Merlan Belabre, a vu son mandat expirer le 25 avril, n’ayant rien accompli. Le Premier ministre par intérim Ariel Henry, qui est impliqué dans l’assassinat, n’a fait aucune déclaration ni tenu de conférence de presse sur l’absence de progrès dans l’enquête depuis son arrivée au pouvoir en juillet dernier.

Le dysfonctionnement judiciaire et politique en Haïti a permis aux États-Unis de prendre efficacement le contrôle de l’enquête sur le meurtre, malgré sa possible implication dans le crime. Deux des principaux suspects – Palacios et l’ancien trafiquant de drogue haïtien Rodolphe “Whiskey” Jaar – sont détenus à Miami, tandis qu’un troisième – l’ancien sénateur haïtien John Joel Joseph – doit bientôt être extradé vers Miami depuis la Jamaïque.

Pendant ce temps, Saint-Juste a l’intention d’écrire aux membres du Congrès américain, qui en janvier ont appelé à une enquête sur l’assassinat et à un rapport d’ici juillet.

« L’exécutif américain a le contrôle total de cette enquête », a déclaré Saint-Juste. « Il y a un risque que nous ayons une impunité totale pour les citoyens américains qui ont travaillé auparavant ou qui travaillent pour le gouvernement américain. Il est important que le Congrès sache que nous devons connaître la vérité, et la seule façon de trouver la vérité est d’avoir une enquête impartiale ».