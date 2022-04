Des banques de la RD complices de la mort de Moise

Quelque 20 millions de dollars ont été blanchis par l’intermédiaire de banques dominicaines pour payer l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, selon l’un des meilleurs enquêteurs sur le blanchiment d’argent de la République dominicaine.

L’éminent avocat Jose Manuel Patin Muñiz, qui est allé à l’École de commerce dans le Michigan et a été responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent à la Citibank aux États-Unis, a déclaré à la télévision dominicaine que les banques dominicaines pourraient être sanctionnées pour avoir facilité le flux d’argent sans le signaler.

« Le surintendant bancaire [dominicain] sait que l’argent qui a traversé ce pays, qui était de 20 millions de dollars pour tuer le président d’Haïti, qui était un acte terroriste, est passé par les banques dominicaines », a déclaré Patin au journaliste Ruben Puntier dans son émission Primera Entrega le 1er avril. « Mais le surintendant des banques n’a pas déclaré catégoriquement lors d’une conférence de presse que [les 20 millions de dollars] sont passés par notre système financier et que nous découvrirons de quelles banques il s’agissait et que ces banques seront condamnées à une amende… »

Le cabinet de Patin, JP & Associates, est spécialisé dans la prévention et les enquêtes sur le blanchiment d’argent et la fraude d’entreprise. Il n’a pas révélé comment il avait appris le blanchiment d’argent présumé ni qui était impliqué.

L’avocat haïtien Newton Saint-Juste a déposé une plainte auprès du procureur général dominicain, le Dr Miriam German Brito, exigeant une enquête sur le blanchiment d’argent présumé. ”

« Si cette information est vérifiée, ce serait une violation flagrante de la loi du 1er juin 2017 contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme (n° 155-17) de la République dominicaine et des conventions internationales qu’elle a ratifiées le crime transnational », a écrit Saint-Juste dans sa lettre du 4 avril. « Il est important que le Parquet de Saint-Domingue demande formellement à l’Unité d’Analyse Financière et au Surintendant des Banques d’ouvrir une enquête conformément aux conventions internationales et aux lois dominicaines » pour déterminer « les personnes impliquées dans ces actes de blanchiment d’argent et. .. la corruption. »

Haïti en est maintenant à son quatrième juge d’instruction, Merlan Belabre, chargé d’enquêter sur l’assassinat macabre du 7 juillet 2021. Deux des juges précédents nommés à cette tâche ont démissionné en raison de menaces de mort, et le troisième a été licencié pour avoir extorqué des suspects des pots-de-vin dans le cadre de l’affaire.

Le Premier ministre Ariel Henry a été impliqué dans le crime et l’enquête semble au point mort.

Pendant ce temps, à Miami, l’ancien soldat colombien devenu mercenaire Mario Antonio Palacios Palacios, 43 ans, l’un des déclencheurs présumés du meurtre de Moïse, a plaidé non coupable le 4 avril de deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et fournir un soutien matériel entraînant la mort. Palacios a été extradé du Panama vers les États-Unis le 3 janvier et est toujours détenu dans la prison fédérale de Miami sans caution. Il risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.