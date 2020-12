Léon Charles du SIN à L’ANI

Des câbles états-uniens rapportés par WikiLeak indiquent que:, fidèle à Washington, le nouveau chef de la police Léon Charles se spécialise dans la collecte de renseignements et la répression contre l'insurrection..L'agence de renseignement haïtienne nouvellement décrétée et controversée correspond à sa stratégie d'il y a 15 ans

“La vérité est qu’il y a une guerre en Haïti“, a déclaré le chef de la Police nationale haïtienne (PNH), Léon Charles, sur Radio Métropole le 30 mai 2005. “C’est une guérilla urbaine, et c’est une situation qui a besoin d’une solution urgente. Nous travaillons avec la MINUSTAH [la Mission des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti] malgré les malentendus afin de trouver ensemble une solution à ces problèmes“.

Deux mois plus tard, Léon Charles, un ancien soldat des Forces armées d’Haïti (FAdH) dissoutes, sera effectivement renvoyé et exilé en tant qu’attaché militaire à l’ambassade d’Haïti à Washington, DC.

Son mandat de 17 mois à la tête de la PNH de mars 2004 (après le deuxième coup d’État contre le président Jean-Bertrand Aristide le 29 février) à juillet 2005 a été marqué par une corruption généralisée et une répression meurtrière d’un féroce mouvement de résistance populaire contre les États-Unis – le renversement ainsi que l’intervention militaire étrangère qui s’ensuivra a été soutenu – d’abord par les soldats américains, français et canadiens, puis par les troupes de l’ONU – ce qui aura duré près de 16 ans.

Le 16 novembre 2020, Léon Charles a repris les rênes de la PNH, après que le président Jovenel Moïse l’ait rappelé de Washington, où il avait accédé au poste d’ambassadeur haïtien suppléant auprès de l’Organisation des États américains (OEA). Le chef sortant Normil Rameau n’avait été nommé que 15 mois plus tôt. Le mandat d’un chef de la PNH est généralement de trois ans.

Portrait d’un chef de police

Lorsque les troupes américaines ont dirigé les trois premiers mois d’occupation militaire en Haïti, du 1er mars au 31 mai 2004, elles pensaient avoir retrouvé leur homme.

« Nous avons confiance en M. Léon Charles », a déclaré un certain major américain Richard à Radio Métropole à Kreyòl le 26 mars 2004, parlant des fouilles d’armes de porte-à-porte que les troupes américaines menaient dans toute la capitale avec la PNH. « Ce type est très instruit et bien formé; il est allé à l’Académie navale américaine aux États-Unis. Il s’est familiarisé avec le système d’intervention que nous avons dans notre pays. Il était très impatient de travailler avec nous ».

Mais un an plus tard, Washington était désenchanté. Cinq mois de câbles secrets de l’ambassade américaine, de mars à juillet 2005, obtenus par l’éditeur WikiLeaks, donnent un aperçu sincère des relations de Charles avec les responsables américains. Ils révèlent une relation résignée mais tendue entre le chef de la police et ses mentors américains.

« Nous avons également été frustrés par l’incapacité de la PNH à respecter les accords les plus simples », s’est plaint l’ambassadeur James Foley dans un télégramme secret du 7 juin 2005 après avoir rencontré le chef canadien de la police civile de l’ONU (CIVPOL), David Beer, mécontent de la PNH. « Bien que Léon Charles reste le meilleur parmi une liste incertaine d’alternatives, il n’est pas bien servi par ses adjoints et ne contrôle pas entièrement la police ».

“Manifestement frustrée et fatiguée“, Beer a déclaré à Foley que la collaboration de la PNH avec la CIVPOL ne fonctionnait pas. “Beer a expliqué que ses plans pour le déploiement de la PNH avec la CIVPOL ont été bloqués pendant des mois. Il a dit que la CIVPOL avait rédigé un plan détaillé en mars pour le déploiement de la PNH par station et par grade jusqu’en 2006. En dépit d’un prétendu accord par la PNH, le plan n’a pas été mis en pratique… Il reste difficile de faire en sorte que la PNH effectue régulièrement des patrouilles conjointes avec la CIVPOL. Beer a déclaré, par exemple, qu’il a insisté pour que l’Unité de contrôle de la foule (CIMO) ne soit pas déployée sans escorte de la CIVPOL, mais l’accord est souvent ignoré dans la pratique“, ce qui a entraîné plusieurs affrontements où des agents de la PNH ont tiré mortellement sur des manifestants (et parfois l’inverse).

” la corruption était endémique et Charles était peu disposé ou incapable de discipliner ou d’arrêter des agents dont tout le monde savait qu’ils étaient corrompus et de connivence avec les ravisseurs”

Pendant ce temps, les enlèvements faisaient rage en Haïti et Beer avait proposé un «Centre de commandement conjoint CIVPOL-HNP (JCC) [qui] pourrait aider à relancer la coopération avec la PNH». Mais après que CIVPOL ait passé quatre mois à mettre en place le JCC, la PNH «a soudainement sabordé le projet» et une «unité mixte spéciale anti-enlèvement MINUSTAH-HNP créée récemment… a déjà échoué, a déclaré Beer. Il a affirmé qu’après quelques jours, les agents de la PNH affectés ont cessé de venir et ont cessé de partager des informations ».

“Beer a suggéré que la corruption, même dans ces unités spéciales, était endémique et que Charles était peu disposé ou incapable de discipliner ou d’arrêter des agents dont tout le monde savait qu’ils étaient corrompus et de connivence avec les ravisseurs“, a rapporté Foley à Washington.

Neutraliser les «bandits»

Mais le plus grand problème de Charles avec Washington était de savoir comment gérer Cité Soleil et Belair, deux des quartiers les plus rebelles et les plus lourdement armés de Port-au-Prince, d’où la “guérilla urbaine” était menée par des organisations populaires anti-coup d’Etat, anti-occupation et pro-Aristide que les officiels américains appelaient “gangs” ou “bandits”.

Dans un câble secret du 30 mars 2005, Foley a relaté une réunion du 27 mars au cours de laquelle “Charles a décrit une opération conjointe MINUSTAH/PNH à Cité Soleil pour contrôler l’accès à l’intérieur et à l’extérieur de la zone pendant deux semaines à partir du 31 mars. La mission établira des points de contrôle et fournira une base pour des opérations de moindre envergure à l’intérieur de la zone du bidonville densément peuplé pour essayer de déloger les chefs de gangs, en particulier Dred Wilme…”

Emmanuel Wilmer – connu sous le nom de Dred ou Dread Wilme – était le plus éminent, le plus efficace et le plus militant des leaders populaires qui tenaient la MINUSTAH et la PNH à distance et hors de Cité Soleil.

«Charles a également confirmé que la MINUSTAH, le CIVPOL et la PNH ont mis en place une équipe spéciale pour cibler les personnes les plus recherchées», comme Dred Wilme, a écrit Foley. «Il a déclaré que le directeur de l’Unité spéciale de renseignement (UES), Michael Lucius, apportait son aide avec dix officiers de la PNH affectés à l’équipe».

Michael Lucius était lui-même un personnage douteux, selon l’ambassade. “Malgré les inquiétudes persistantes quant à son implication possible dans le trafic de drogue, Lucius est certainement un gestionnaire plus efficace que son prédécesseur“, a écrit le Chargé d’Affaires américain Douglas Griffiths dans un câble secret du 6 juillet 2005, faisant référence à la récente reconduction de Lucius (grâce à l’acquiescement de Charles) à la tête de la Police Judiciaire (DCPJ), le poste n°3 de la PNH. Mais lorsqu’il était à la SIU, le travail de Lucius consistait à infiltrer et à espionner la résistance anti-impérialiste en haillons qui germait dans les bidonvilles d’Haïti.

Il ne faut pas confondre l’Unité spéciale de renseignement de Léon Charles et Michael Lucius avec l’Unité spéciale d’investigation (également SIU) créée par le président Aristide “fin 1995 pour enquêter sur les crimes à motivation politique commis avant, pendant et après la période de régime militaire” de 1991 à 1994, comme le décrit un rapport de Human Rights Watch de septembre 1996 intitulé “Thirst for Justice, A Decade of Impunity in Haïti”. En collaboration avec des avocats internationaux spécialisés dans les droits de l’homme, le SIU d’Aristide a été créé pour enquêter sur 77 meurtres, massacres et disparitions survenus entre 1988 et 1995 sous des régimes militaires, tels que l’exécution en plein jour, le 11 septembre 1993, du militant pour la démocratie Antoine Izméry, l’embuscade meurtrière du 14 octobre 1993 du ministre de la Justice Guy Malary, le massacre de Raboteau le 23 avril 1994, l’assassinat du père Jean-Marie Vincent le 28 août 1994 et le massacre de l’église Saint-Jean Bosco le 11 septembre 1988.

l’ONU et la PNH ont lancé une attaque dévastatrice contre Cité Soleil peu avant l’aube du 6 juillet 2005, larguant des grenades depuis un hélicoptère au milieu du bidonville

Mais le SIU de Charles et Lucius avait un but exactement opposé : c’était un outil pour ouvrir la voie à des crimes innommables contre les droits de l’homme. Après de multiples raids meurtriers et escarmouches dans les bidonvilles d’Haïti, l’ONU et la PNH ont lancé une attaque dévastatrice contre Cité Soleil peu avant l’aube du 6 juillet 2005, larguant des grenades depuis un hélicoptère au milieu du bidonville surpeuplé et tuant Dred Wilme.

“Agissant sous la pression intense des élites américaines et haïtiennes, 1 400 soldats de l’ONU ont bouclé le bidonville pro-Aristide, tirant 22 000 coups de feu et causant des dizaines de victimes en un seul raid nocturne de six heures”, a expliqué Dan Coughlin dans un article de Haïti Liberté du 21 septembre 2011 basé sur des fuites de câbles en provenance de l’ambassade américaine

“Ce que nous avons trouvé… lorsque nous sommes allés dans la communauté le lendemain de l’opération était la preuve généralisée que les troupes avaient perpétré un massacre”, a expliqué Seth Donnelly sur Democracy Now. “Nous avons trouvé des maisons, … essentiellement des cabanes de bois et d’étain, … criblées de tirs de mitrailleuses ainsi que de tirs de chars. Les trous dans beaucoup de ces maisons étaient trop grands pour être attribués à des balles. Il devait s’agir d’obus à réservoir qui pénétraient dans les maisons. Nous avons vu une église et une école complètement criblées de tirs de mitrailleuses.”

ANI, un nouveau SIN

Le SIU, qui a contribué à établir un tel “ciblage” à Cité Soleil, est aujourd’hui ressuscité, au moment même où Léon Charles revient à la PNH. Le 26 novembre 2020, le président Jovenel Moïse a unilatéralement décrété la formation d’une nouvelle “Agence nationale de renseignement” ou ANI. (Cette année, Moïse a statué par décret car il a refusé d’organiser des élections et a laissé le Parlement expirer le 13 janvier 2020).

La mission de la nouvelle agence, annoncée dans une édition exceptionnellement volumineuse de 24 pages du journal officiel Le Moniteur du 26 novembre 2020, est de “collecter et traiter des informations concernant la sécurité nationale… [et] de renforcer la sécurité intérieure et extérieure… [en] prévenant et en réprimant les actes de terrorisme et les dérives sectaires… qui portent atteinte à la sécurité de l’État”.

Les 23 clauses décrivant la mission de la nouvelle agence soulignent également le rôle de l’ANI “de fournir au chef de l’État [président] un rapport quotidien sur la sécurité nationale et la protection des intérêts fondamentaux de la nation”. Selon la Constitution, le superviseur de la sécurité de l’État est censé être le Premier ministre (chef du gouvernement), qui dirige le Conseil suprême de la police nationale ou CSPN. (Le Président Moïse a déjà proposé de réécrire la Constitution haïtienne avant de nouvelles élections, ce qui est illégal avec la dissolution du Parlement).

Certains sur les médias sociaux ont qualifié la nouvelle agence d’Agence centrale de renseignement haïtienne (CIA). Mais la clause finale décrétant le pouvoir de l’ANI suggère une comparaison plus pertinente : une Gestapo haïtienne.

L’ANI “recevra et exécutera le mandat d’enquêter pour la justice, d’appréhender les personnes recherchées par l’autorité judiciaire, et de les traduire devant les autorités compétentes”.

En bref, les agents de cette agence secrète seront armés (article 51) et auront le pouvoir non seulement d’espionner et d’infiltrer, mais aussi d’arrêter toute personne menaçant la “sécurité de l’État”, c’est-à-dire le pouvoir du président Jovenel Moïse. Un rôle similaire a été joué par les Volontaires pour la sécurité nationale (VSN) du régime Duvalier, communément appelés les Tonton Macoutes, une force paramilitaire de renommée internationale.

“Ils mettent en place l’infrastructure nécessaire pour suivre, réprimer et intimider les énormes manifestations et le tollé qui s’élèvent déjà contre le plan de Jovenel de rester au pouvoir au-delà du 7 février 2021, date à laquelle la Constitution dit qu’il doit se retirer”, a déclaré Berthony Dupont, le directeur de Haïti Liberté. « L’ANI, complètement illégale, sera une arme de plus pour repousser l’opposition et le mouvement populaire qui réclament le départ de Jovenel ».

Service national de renseignement (SIN), créé et financé à hauteur d’un million de dollars par an par la CIA après le renversement de Jean-Claude Duvalier en 1986

L’inspiration la plus directe pour l’ANI a peut-être été le Service national de renseignement (SIN), créé et financé à hauteur d’un million de dollars par an par la CIA après le renversement de Jean-Claude Duvalier en 1986, au plus fort du mouvement anti-duvaliériste qui a chassé le dictateur du pouvoir. Dirigé par des officiers des FAd’H, le SIN “s’est engagé dans le trafic de drogue et la violence politique”, a expliqué Kathleen Marie Whitney dans un article de 1996, “SIN, FRAPH, et la CIA : U.S. Covert Action in Haïti” dans le Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas. Elle a constaté que le groupe ne produisait aucun renseignement et utilisait plutôt sa formation contre des opposants politiques.

Le SIN donne naissance à un escadron de la mort

Le SIN a finalement donné naissance à l’escadron de la mort connu sous le nom de FRAPH (Front révolutionnaire pour l’avancement et le progrès d’Haïti) dirigé par Emmanuel “Toto” Constant, a expliqué le journaliste d’investigation Allan Nairn dans un article du 24 octobre 1994 intitulé “Derrière les paramilitaires d’Haïti” dans The Nation.

Le colonel Patrick Collins, attaché de l’Agence américaine de renseignement de la Défense à Haïti, s’est d’abord adressé à Constant alors qu’il “donnait un cours de formation au siège du Service national de renseignement (SIN) géré par la C.I.A. et construisait une base de données informatique pour les célèbres chefs de section ruraux d’Haïti au Bureau d’information et de coordination du quartier général du régime putschiste haïtien”, a expliqué Nairn. “Constant a dit que Collins a commencé à le pousser à organiser un front “qui pourrait équilibrer le mouvement Aristide” et faire un travail de “renseignement” contre lui. Il a dit que leurs discussions avaient commencé peu après la chute d’Aristide en septembre 1991. Ils ont abouti à la formation par Constant de ce qui est devenu plus tard le FRAPH, un groupe qui était initialement connu sous le nom de Ligue de la Résistance Haïtienne”.

«Toto» Constant est vraisemblablement toujours emprisonné en Haïti après avoir passé 12 ans dans une prison américaine pour fraude hypothécaire. Il a été condamné par contumace pour participation au massacre de Raboteau en 1994, mais il peut maintenant demander un nouveau procès. Les démarches de plus en plus autoritaires de Jovenel Moïse et ses affinités politiques avec Léon Jeune rendent la libération de Constant – et même le pardon – encore possible.

Le passé de Léon Charles présage-t-il l’avenir?

Sous Léon Charles en 2004 et 2005, la police haïtienne est devenue une armée privée virtuelle de la bourgeoisie haïtienne, qui a fourni aux officiers des armes et de l’argent. Aussi, le ministre de la Justice Bernard Gousse «contournait les contrôles [du commandant du CIVPOL] Beer» et envoyait des unités de police «sur son ordre direct», expliquent les câbles.

Craignant de perdre le contrôle de la police, l’ambassade des États-Unis a interrogé Charles à ce sujet, comme l’ambassadeur Foley l’a détaillé dans un câble secret du 5 avril 2005.

Léon Charles «a catégoriquement démenti les rumeurs selon lesquelles l’IGOH [gouvernement intérimaire d’Haïti] créait une force de combat distincte, affirmant qu’il n’y avait aucun plan à sa connaissance pour créer une« police militaire »de quelque nature que ce soit.»

Néanmoins, l’ambassade américaine commençait à douter de l’honnêteté et de la capacité de contrôler la police de Charles alors qu’il était incapable de rendre compte des armes, avait un salaire plus élevé que les policiers sur sa masse salariale, semblait enclin à favoriser l’intégration des ex-soldats des FAd’H dans la HNP, et a expliqué les meurtres répétés par la police de manifestants anti-coup d’État à Bélair et à Cité Soleil.

«La réponse éphémère aux demandes de mises à jour sur les enquêtes sur les droits humains démontre l’incapacité de la PNH à mener des enquêtes internes», a résumé Foley.

Léon Charles peut adopter une approche tout aussi malhonnête s’il est interrogé sur la formation et la conduite de l’ANI, avec laquelle il devra travailler étroitement.

Politiques Trump vs Biden

Charles record de 2004 et 2005, pourrait revenir le hanter. Comme le notent Jake Johnton et Kira Paulemon dans un article du 30 novembre 2020 sur le site du Center for Economic and Policy Research (CEPR) : “Travaillant avec les troupes de l’ONU après le coup d’État de 2004, la police haïtienne a participé à une vaste opération de répression de main de fer et à motivation politique dans la capitale haïtienne, qui a fait des milliers de morts. En tant que chef de la police, Charles a également supervisé la réincorporation d’anciens membres de l’armée dans la force malgré les questions relatives au contrôle des droits de l’homme. De plus, un rapport sur les droits de l’homme de l’Université de Miami a révélé que Charles “donnait régulièrement l’ordre de mettre fin aux manifestations politiques et que la police n’hésitait pas à intervenir à sa place”.

Le fait d’occuper deux postes est une violation des règles et de l’éthique du ministère haïtien des Affaires étrangères

Pour commencer, la conduite de Charles au cours de ses dix-huit mois à Washington ne suggère pas non plus qu’il soit devenu plus sévère à l’égard de la corruption.

En plus d’être l’ambassadeur suppléant d’Haïti auprès de l’OEA, Charles touchait également un salaire en tant que chef de la Commission mixte haïtiano-dominicaine. Le fait d’occuper deux postes est une violation des règles et de l’éthique du ministère haïtien des Affaires étrangères, a déclaré un diplomate haïtien chevronné à Haïti Liberté. Le Département d’État du Président Donald Trump et le Secrétaire d’État Mike Pompeo semblent donner carte blanche au Président Jovenel Moïse dans sa politique illégale, corrompue et répressive. Cependant, la nouvelle administration du président Joseph Biden pourrait rétablir, après son inauguration le 20 janvier 2021, certaines des lignes directrices et des “lignes rouges” de surveillance néolibérale mises en évidence dans les câbles de WikiLeak, afin de mieux contrôler et de présenter des autorités manifestement corrompues comme Moïse.

Si la nouvelle administration américaine tente de rétablir un minimum de “décorum” dans l’État haïtien hors de contrôle, cela pourrait avoir des implications pour Léon Charles dans son nouveau poste.