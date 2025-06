Deux poids, deux mesures du CPT!

Le mardi 10 juin 2025, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Frantz Monclair, a annoncé en grande pompe le gel des avoirs des ressortissants haïtiens sanctionnés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour blanchiment d’argent, financement de bandes armées et trafic d’armes de destruction massive.

Lors de son point de presse, le Commissaire a précisé, pour défendre les intérêts d’une certaine catégorie d’individus, que cette décision découlait d’une instruction émise par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Maitre Patrick Pélissier, le 12 mai 2024. « Nous, l’État haïtien, sommes membres fondateurs des Nations Unies et, à ce titre, les décisions prises par le Conseil de sécurité de l’ONU nous engagent. »

Ainsi, Monclair rapporte que, sur la base des résolutions 2653, 2700 et 2752 des Nations Unies et du décret du 30 avril, le Ministère de la Justice a décidé, par exploit d’huissier, le 2 juin, de geler les comptes bancaires des individus identifiés. Le magistrat poursuit en notant que, depuis le 6 juin, le parquet a adressé des correspondances aux institutions spécialisées en investigation financière, telles que l’Unité centrale de renseignement financier (UCREF) et l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC), en vue de mener une enquête sur les individus sanctionnés par l’ONU pour leur implication dans la crise sécuritaire qui touche la société haïtienne.

Le Commissaire a également indiqué qu’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale a été adressée, depuis le 21 mars, aux autorités canadiennes, américaines et dominicaines, afin d’obtenir davantage d’informations sur les preuves et les accusations portées contre les ressortissants haïtiens sanctionnés. Selon lui, cette demande vise à faciliter l’enquête sur les individus sanctionnés par l’ONU. Or, de tous les individus sanctionnés par l’ONU, le Canada et les États-Unis, seuls sept ont été choisis par le gouvernement haïtien du Conseil Présidentiel de transition (CPT) pour le gel de leurs comptes bancaires.

Pourquoi seulement ces sept personnes : Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », chef de la coalition G9 et du groupe « Viv Ansanm » ; Johnson André, chef du gang des « 5 Segond » ; Renel Destina, chef du gang « Grand Ravine » ; Wilson Joseph, chef du gang « 400 Mawozo » ; Vitelhomme Innocent, chef du gang « Barrier Breaking » ; Profane Victor, ancien parlementaire impliqué dans le trafic d’armes ; et Luckson Elan, chef du gang « Gran Grif » ?

Pourquoi les noms de toutes les personnes sanctionnées ne sont-ils pas mentionnés ? La raison est simple : nombre d’entre elles sont des potentats politiques ou économiques appartenant au même camp que les dirigeants actuels. Ils protégeront certains d’entre eux et leur soutireront même d’importantes sommes d’argent en représailles pour ne pas les poursuivre.

Nous publierons la liste de toutes les personnes sanctionnées. S’il y a une sanction pour l’une, il doit y en avoir une pour toutes, sans aucun parti pris.

Voici la liste de toutes les personnes en Haïti qui ont été sanctionnées par les États-Unis, les Nations Unies, le Canada et la République dominicaine.

Michel Joseph Martelly : ancien président d’Haïti, sanctionné pour trafic de drogue.

Joseph Lambert : Sanctionné pour trafic de drogue.

Youri Latortue : Sanctionné pour trafic de drogue.

Gary Bodeau : Ancien président de la Chambre des députés haïtienne, sanctionné pour corruption.

Rony Célestin : Sanctionné pour abus de pouvoir en vue de favoriser le trafic de drogue.

Richard Fourcand : Sanctionné pour abus de pouvoir en vue de favoriser le trafic de drogue.

Prophane Victor : Ancien législateur haïtien, sanctionné pour graves violations des droits humains et liens avec le gang Gran Grif.

Luckson Elan : Actuel chef du gang Gran Grif, sanctionné pour graves violations des droits humains.

Jimmy Cherizier (alias « Barbecue ») : Chef de la coalition G9

Innocent Vitel’Homme (alias « Vitelom ») : Chef du gang Torcelle

Destina Renel (alias « Ti Lapli ») : chef du gang de Grand Ravine

Wilson Joseph (alias « Lanmo San Jou ») : Chef du gang « 400 Mawozo »,

Claudy Célestin (alias « Chen Mechan ») : Chef du gang « Chen Mechan »,

Alexandre Ezechiel (alias « Ze ») : Chef du « Baz Pilat »

Kempes Sanon : chef de « Baz BelAir »

Chery Christ-Roi (alias « Chris-La ») Carrefour

Félix Monel (alias « Mikano ») : Chef du « Baz Waff Jérémie »

Jean Pierre Gabriel (alias « Ti Gabriel ») : Leader de la coalition « Gpèp »

Alexis Serge Renel (alias « Ti Junior ») : (DÉCÉDÉ) Chef du « Baz Delmas »

Orlichen Emile (alias « Pe Lebren ») : Chef du « Baz Delmas »

Julmé Ernst (alias « Jeneral Ti Greg) ex-policier

Woodlcy Ethéart (alias « Sonson La Familia »)

Fednel Monchery

Wilson Joseph

Gracia Delva (ex Sénateur) ;

Liszt Quitel (ex Ministre a.i. de la Justice) ;

Rodolphe Jaar (Homme d’affaire haïtiano-chilien) ;

Bredy Charlot (actuelle Ministre de l’Agriculture des ressources naturelles et du développement durable) ;

Kesner Normil (agent a.i. mairie de Pétion ville) ;

Evans Paul (ex Premier Ministre) ;

Assad Volcy (militant politique et journaliste) ;

Jean Tholbert Alexis (ex ambassadeur d’Haïti en RD et ex Président Chambre des députés) ;

Laurent Salvador Lamothe (ex Premier Ministre) ;

Richard Lenine Hervé Fourcand (ex Sénateur) ;

Ronny Celestin (ex Sénateur)

Espérance Pierre (Directeur exécutif du Réseau National de Défense des Droits Humains – RNDDH) ;

Charles Saint-Rémy alias « Kiko » (homme d’affaire beau-frère de l’ancien Président Michel Martelly) ;

Sherif Abdallah (l’un des plus puissants hommes d’affaires d’Haïti) ;

Arnel Belizaire (ex Député) ;

Salim Succar (avocat) ;

Reynold Deeb (l’un des plus puissants hommes d’affaires d’Haïti) ;

Nénel Cassy (ex Sénateur) ;

Berto Dorcé (ex Ministre de la Justice) ;

Antonio Cheramy alias « Don Kato » (ex Sénateur) ;

Steve Khawly (Entrepreneur agro-industrie) ;

Père Frantz Cole (ex-secrétaire exécutif de l’Église Épiscopale d’Haïti ;

Père Jean Mardoché Vil (ex Président permanent de l’Église épiscopale) ;

Fritz Désiré (Directeur du collège Saint-Pierre et ex-Président du Comité permanent de l’Église Épiscopale d’Haïti ;

Dieuné Day

Romel Bell (ex Directeur Général de l’Administration Générale des Douanes)

Wakin Pierre (inspecteur Divisionnaire de police) ;

Emanuel Salomon alias « Manno »

Joselito Petit-Homme alias « Ti Makak » ;

Carlo Petit-Homme alias « Ti Makak » (chef de gang) ;

Jermaine Stephenson alias « Gaspiyay » (haut dirigeant du gang « 400 Mawozo ») ;

Albert Stevenson alias « Djourna » (Chef de gang du quartier Simon Pélé – Cité Soleil) ;

Dimitri Hérard : Chef de l’Unité de la Sûreté Générale du Palais National

Jeantel Joseph : Directeur général de l’Agence nationale des aires protégées de 2017 à 2024

Jeff Larose : Chef du gang Canaan

Gilbert Bigio l’un des plus puissants hommes d’affaires d’Haïti).