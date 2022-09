Ce 264e anniversaire de naissance de Jean-Jacques Dessalines: 20 septembre 1758-20 septembre 2022

C’est dans un climat de provocations indignes et révoltantes de la part des forces obscurantistes occupant le pouvoir que ce mardi 20 septembre ramène le 264ème anniversaire de naissance du père fondateur de la nation haïtienne : Jean-Jacques Dessalines.

Le révolutionnaire, l’avant-gardiste de l’héroïque révolution haïtienne de 1804 anti-esclavagiste et anticoloniale qui a conduit les esclaves de Saint-Domingue à l’indépendance. Celui qui a brisé les chaînes de l’esclavage, les chaînes du colonialisme, les chaînes d’occupation du pays par les forces étrangères d’exploitation de l’homme par l’homme.

Quel sens donner à cet anniversaire, quand le pays qu’il nous a légué, soyons clairs, vit encore dans un long cauchemar politique tout en s’enfonçant dans des ténèbres de malheur ? Les forces rétrogrades de la classe dominante, héritières des traitres et criminels qui avaient accepté de concocter le parricide de Pont-Rouge pour sauvegarder leurs privilèges, détiennent encore le pouvoir et continuent à nous imposer des gouvernements illégitimes, arrogants, immoraux, incompétents et antipopulaires pour leur faciliter la tâche de continuer non seulement de piller, dilapider les richesses et ressources du pays mais de le déstabiliser au profit des puissances dominantes internationales.

Est-ce dans ce même contexte, au Champ de mars, ce 20 septembre 2022, sur la place des héros de l’Indépendance, selon les témoignages de certains riverains que « des militants proches du parti politique Ayiti An Aksyon (AAA), de Youri Latortue ont souillé la mémoire du fondateur de la Nation en salissant son monument de fatras ». Ce comportement dépravé, malhonnête, honteux, révoltant et antipatriotique doit être dénoncé avec la plus grande rigueur, considérant qu’il vise notre plus grand héros national, ce d’autant qu’il revêt une signification allant à l’encontre des aspirations des masses populaires.

Aussi n’est-il pas urgent que le peuple défavorisé se mobilise davantage de façon à donner vie aux rêves et aux idéaux de Dessalines. Et pour cela, il nous faut lutter contre le complot permanent : « Tout pour eux; rien pour le peuple». C’est cet égoïsme accaparateur qui avait poussé Dessalines à déclarer « Les noirs, dont leurs pères sont en Afrique, n’auront-ils donc rien? » Une autre façon pour lui de revendiquer le partage équitable des ressources du pays.

Tous les projets de ces gouvernements fantoches, valets des puissances impérialistes sont contraire à l’idéal Dessalinien et ce sont leurs agressions qui se multiplient et enfoncent le pays dans l’incertitude et le doute.

Ce n’est là un secret pour personne, c’est en optant résolument pour la voie capitaliste et en coopérant étroitement avec l’impérialisme que les dirigeants du pays, fiers d’être des valets soumis, des laquais serviles, des courroies de transmission veules se sont donnés les instruments de sous-développé qu’ils affichent au pays, trahissant par là l’idéal Dessalinien.

Dessalines, vous avez déclaré le 28 Avril 1804 : « J’ai vengé l’Amérique » pour signifier que la libération d’Haïti est celle de toute l’Amérique. Dans cette optique, vous aviez initié un bel exemple de solidarité qui a abouti à la libération de la Grande Colombie, ce projet de Francisco Miranda repris avec succès par Pétion et Bolivar et qui a réussi à galvaniser des masses de l’Amérique latine jusqu’à éliminer les régimes esclavagistes.

En ce qui concerne les masses défavorisées du pays qui luttent pour un changement radical, les élections et les transitions à n’en plus finir ne changeront en rien à la réalité du complot que les dirigeants ont toujours tramé sur le dos du peuple. Le problème de fond a toujours été escamoté à savoir : c’est tout le système d’exploitation, pièce maitresse du capitalisme qui y règne, dont on doit se débarrasser de façon à transformer l’appareil d’État.

Le sens de cet anniversaire devrait mener à nous défaire d’un long cauchemar qui nous étreint. Mais y arriver ne se réalisera pas du jour au lendemain. Le moment viendra où les masses défavorisées des ghettos, prendront toutes leurs responsabilités pour recouvrer tous leurs droits dont elles ont été spoliées.

Nous ne sortirons jamais de ce long cauchemar que lorsque les principes dessaliniens caractérisés par une conviction révolutionnaire sincère et profonde serviront de modèle. Car Dessalines fut homme du refus, d’organisation, de l’ordre, du courage, de l’unité des masses, défenseur de l’intégrité nationale, parangon revendicateur des droits à l’égalité, internationaliste et héros de l’anticolonialisme.

Comme ils sont nombreux ceux qui se réclament du libérateur, uniquement pour créer la confusion puisqu’ils sont pour la plupart des corrompus, des réformistes, des collabos, des vassaux au service de l’ennemi de classe, il convient alors nécessaire de redire : ils ne sont qu’une toile d’araignée tissée pour retenir dans leurs mailles la marche ascensionnelle du peuple, aider ainsi le camp impérialiste adversaire des masses et du pays de façon à faciliter les riches à devenir plus riches et faire en sorte que les pauvres deviennent plus pauvres.

La voie dessalinienne est de passer de la phase du spontanéisme émotionnel à celle de l’organisation sous une direction politique homogène, honnête, conséquente, sérieuse et légitime de sorte que les exploités du pays, ouvriers, paysans, chômeurs, sans-logis développent une conscience de classe pour qu’enfin nous arrivions à démasquer les fossoyeurs, dans l’espoir de ne plus avoir de mercenaires, de trafiquants et de bandits légaux à la tête du pays. C’est là le sens de célébrer l’anniversaire du fondateur de la nation.

Nicolas Maduro, le président du Venezuela a rendu hommage à l’Empereur sur Twitter « Nous embrassons le peuple haïtien à l’occasion du 264e anniversaire de la naissance du héros et dirigeant Jean-Jacques Dessalines. En cette date, nous réitérons notre soutien et notre solidarité avec la République d’Haïti. Toujours unis dans la fraternité »,

Encore une fois : Longue vie et Bon Anniversaire à notre Empereur Jean-Jacques Dessalines ! Que vive la mémoire de ce grand et immortel révolutionnaire !