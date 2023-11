Alors que le MSS tente de maîtriser la résistance haïtienne, l’USAID rassemblera des marionnettes de la « société civile »

(1ère partie) (English)

Le rôle de l’USAID en tant qu’outil de l’impérialisme américain

Alors que l’USAID prétend fournir une aide internationale pour « renforcer la gouvernance démocratique » en « soutien à la politique étrangère américaine », les archives historiques révèlent qu’elle a été utilisée pour financer des groupes d’opposition et des tentatives de changement de régime dans des pays qui défient les intérêts de politique étrangère de Washington. .

Le chercheur Peter Hallward a documenté comment les fonds de l’USAID ont été utilisés pour financer des fronts de la société civile anti-gouvernementale en Haïti après l’élection écrasante d’Aristide en 2000. Cela faisait suite à une réduction du financement de l’USAID en Haïti immédiatement après l’élection d’Aristide.

L’idée selon laquelle la NED et l’USAID servent d’outils à l’impérialisme américain est plus largement acceptée de nos jours.

Le 2 mai 2023, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a envoyé au président Biden une lettre critiquant Washington pour son ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Il a condamné le financement que l’USAID a fourni à des groupes d’opposition de droite organisant des manifestations contre le gouvernement élu du Mexique et cherchant à le déstabiliser. La lettre a bénéficié d’une large couverture médiatique dans les grands médias occidentaux.

AMLO n’est pas le premier dirigeant latino-américain à dénoncer les politiques interventionnistes américaines mises en œuvre par l’intermédiaire de l’USAID.

En 2011, le président bolivien Evo Morales a annoncé l’expulsion de l’USAID de Bolivie. Le Mouvement vers le socialisme (le parti de Morales) a déclaré aux journalistes que l’USAID avait fourni plus de 20 millions de dollars aux partis d’opposition de droite. Les dirigeants du parti ont également déclaré que l’USAID tentait de saper « les bonnes relations entre la Bolivie et le Venezuela ».

Sept ans plus tard, l’USAID est retournée en Bolivie à l’invitation du gouvernement putschiste de Jeanine Anez soutenu par les États-Unis pour surveiller les élections.

Le rôle de l’USAID dans le « Plan stratégique décennal pour Haïti »

La SPCPS souligne que l’aide étrangère est un « outil essentiel » pour « améliorer les programmes d’aide étrangère spécifiques qui s’attaquent directement à la fragilité, y compris ceux qui cherchent à renforcer la cohésion sociale, à lutter contre la corruption et à protéger les droits de l’homme ».

La deuxième phase du plan stratégique décennal de Washington pour Haïti s’attaquera aux « causes profondes de l’instabilité » et « mettra fortement l’accent sur le partenariat avec les dirigeants et les parties prenantes haïtiens ».

Un « plan de communication stratégique » est également inclus pour « garantir que les efforts financés par le gouvernement américain soient efficacement amplifiés dans tout le pays ».

Le Département d’État prévoit également « d’approfondir l’engagement avec la société civile haïtienne, y compris les groupes religieux et les ONG, ainsi qu’avec d’autres donateurs internationaux, les organisations de la diaspora haïtienne et les organisations multilatérales ».

L’USAID a officiellement annoncé son « Programme de renforcement de la société civile » (CSSP) pour Haïti le 21 octobre 2022. Ce programme fait partie de la première mise en œuvre de la phase deux.

Le programme a été officiellement lancé le 11 janvier 2023 à Cap Haïtien, en Haïti.

Un communiqué de presse de l’ambassade américaine explique que l’objectif du CSSP est de « renforcer les capacités des organisations de la société civile [OSC] haïtiennes, y compris les organisations confessionnelles, les groupes locaux et ceux qui travaillent avec la diaspora qui sont enregistrés et opèrent en Haïti. » Les OSC qui participeront seront « mieux équipées pour développer, mettre en œuvre et suivre leur plaidoyer », explique le communiqué de presse.

L’USAID « s’associe » à 250 organisations de la société civile haïtienne

L’USAID explique qu’« il existe un besoin crucial » pour les OSC haïtiennes de collaborer et « d’étendre leur impact » et « leur influence sur les politiques publiques et la prise de décision ». L’un des principaux objectifs du CSSP est de « soutenir des relations de travail productives entre les organisations de la société civile et les acteurs du développement, y compris, mais sans s’y limiter, le gouvernement local/central, le secteur privé et les principaux donateurs ».

L’USAID compte désormais 250 OSC haïtiennes « partenaires » anonymes dans le cadre du programme CSSP.

Papyrus SA gère le CSSP, identifié par l’USAID comme l’un de ses « partenaires locaux » en Haïti. Papyrus SA est une « société de gestion à responsabilité limitée » privée à but lucratif qui opère en Haïti depuis 2007 et y a géré plusieurs projets de l’USAID, exploitant « plusieurs projets de grande valeur et à haute visibilité pour le secteur privé et les donateurs en Haïti ». .»

Le CSSP se coordonne avec Counterparts International, qui met en œuvre les programmes de l’USAID dans des dizaines de pays à travers le monde. Il reconnaît l’USAID comme sa principale source de financement (Exxon Mobile est son principal bailleur de fonds).

L’actuelle PDG de Counterparts, Ann Hudock, a travaillé pour le Département d’État en tant qu’assistante spéciale du sous-secrétaire aux Affaires mondiales.

Les objectifs déclarés du CSSP en Haïti recoupent le rôle traditionnel du NED de financer les OSC en Haïti. Ce n’est probablement pas une coïncidence si le NED a récemment supprimé son site Web répertoriant les boursiers 2021 en Haïti (cela sera exploré en profondeur dans un prochain article). Il est également peu probable que ce soit une coïncidence si le NED n’a pas encore publié la liste des bénéficiaires de subventions en Haïti pour 2022.

Avec le CSSP, le gouvernement américain vise à développer son réseau d’OSC conformes aux intérêts américains. Il est crucial que les noms des 250 OSC financées par l’USAID dans le cadre du CSSP soient révélés, ainsi que ceux des OSC et des groupes dits de « droits de l’homme » recevant un financement du NED. Ils auront inévitablement un rôle à jouer dans le soutien à l’occupation américaine d’Haïti et au gouvernement de transition qu’il nommera.

Les phases un et deux du « Plan stratégique décennal pour Haïti » représentent une prise de contrôle efficace d’Haïti, si Washington obtient ce qu’il veut. Cette prise de contrôle transformerait effectivement le statut d’Haïti en tant que néo-colonie américaine en une colonie virtuelle telle qu’elle l’était de 1915 à 1934, lorsque les Marines américains l’occupèrent.

Cette transformation se produira sous le MSS – une force d’occupation – tandis que les OSC et les groupes de « défense des droits de l’homme », soutenus et financés par l’USAID et la NED, guideront la reconstruction d’Haïti vers une société entièrement redevable aux intérêts américains, une colonie américaine virtuelle.

Cela créera une façade d’accord ou de « consensus » haïtien, c’est-à-dire le respect de la domination américaine sur Haïti. Ces OSC et groupes de « droits de l’homme » fourniront des porte-parole et des dirigeants qui pourront consciencieusement répéter les points de discussion de l’USAID et du Département d’État. L’USAID, à travers son « plan de communication stratégique », peut « garantir que les efforts financés par le gouvernement américain soient efficacement amplifiés dans tout le pays » grâce à son réseau de plus de 250 OSC et groupes de « défense des droits de l’homme ».

Le gouvernement américain vise à reconstruire le gouvernement haïtien pour atteindre ses objectifs impérialistes

La classe politique a abandonné le peuple haïtien et suscite une grande méfiance. À quelques exceptions près, ils hésitent entre divers accords et coalitions informelles, tous dans le même but : faire appel à Washington et à ses mandataires pour obtenir la légitimité et l’autorité nécessaires pour diriger un gouvernement de transition.

Qu’il s’agisse de la coalition de l’Accord du Montana, devenue un front de la société civile pour une partie de l’élite haïtienne, du Collectif des partis politiques du 30 janvier, ou de la coalition informelle entre les différents signataires de l’Accord Selon la Déclaration conjointe de Kingston, le fossé complet entre la classe politique haïtienne et le peuple n’a jamais été aussi évident.

La déconnexion est également apparente chez certains alliés occidentaux d’Haïti.

Il existe de nombreux points communs entre les différentes organisations de solidarité, de défense des droits et de gauche qui défendent la cause du peuple haïtien. Les appels aux gouvernements étrangers pour qu’ils retirent leur soutien au dictateur haïtien Ariel Henry, par exemple, sont fréquents. Mais il n’existe pas de consensus sur qui soutenir – qu’il s’agisse de dirigeants, de partis politiques, de mouvements ou d’OSC.

Cela est dû, en partie, au succès de la campagne de propagande menée par le gouvernement américain à travers le NED et d’autres organisations, soutenues par le gouvernement américain et l’Open Society Foundation, y compris des organes de propagande soutenus par les États-Unis comme le RNDDH et le FJKL.

Le résultat est que certaines de ces organisations s’associent à la diabolisation de dirigeants populaires locaux comme Jimmy Cherizier, porte-parole des Forces révolutionnaires de la famille du G9 et de leurs alliés, tandis que d’autres l’ignorent complètement, peut-être pour éviter le vitriol que ses détracteurs lancent à quiconque remet en question le récit concocté par des groupes de « défense des droits de l’homme » soutenus par les États-Unis et qui a été complètement démystifié dans le documentaire Another Vision.

Des lettres adressées à divers organismes internationaux comme l’Union africaine et l’ONU ont été signées par un large éventail d’alliés d’Haïti pour empêcher le déploiement du MSS ou simplement exiger que les États-Unis cessent de soutenir Ariel Henry. D’autres se sont concentrés sur l’appel à la Chine et à la Russie pour qu’elles utilisent leur veto au Conseil de sécurité pour bloquer une invasion. Malheureusement, tous ces efforts ont finalement échoué.

Pendant ce temps, les analystes sont parfaitement conscients que Chérizier est la principale cible de l’invasion menée par les États-Unis. Ce n’est pas parce que le gouvernement américain souhaite éliminer les gangs criminels – il soutient Ariel Henry – mais parce qu’il comprend que Cherizier est le leader le plus important qui représente une menace pour les intérêts américains en Haïti.

Lors d’un récent entretien avec Dan Cohen, l’analyste et ancien officier du commandement des opérations spéciales de l’US Air Force, Jean-Pierre Alfred, a expliqué que Cherizier, qu’il considère comme un « soi-disant chef de gang », est devenu une « figure de proue » en raison de la représentation persistante des médias grand public de lui comme un méchant notoire. Alfred a souligné que si Chérizier ne peut être contraint par les dirigeants du MSS ou de la PNH à les rejoindre, alors ils tenteront de l’emprisonner ou de le tuer.

Un article récent de Nation (Africa) expliquait que les forces kenyanes affronteraient Cherizier et ses alliés, reconnaissant qu’il constitue une cible principale. Lors d’une conférence de presse le 17 août, Cherizier a déclaré que le peuple haïtien combattrait les envahisseurs étrangers soutenant Ariel Henry « jusqu’à notre dernière goutte de sang ».

« Ce sera un combat du peuple haïtien pour sauver la dignité de notre pays », a expliqué Cherizier, faisant écho à un sentiment partagé par de nombreux Haïtiens contre le MSS.

Contrairement aux dirigeants politiques d’Haïti, qui font appel à la légitimité de Washington et lui demandent de retirer Henry du pouvoir pour faciliter leur ascension, Cherizier a ouvertement appelé à ce que Henry soit destitué par les armes. La menace d’une insurrection armée contre Henry et la mise en place d’un gouvernement provisoire révolutionnaire échappant à son contrôle sont la principale préoccupation de Washington.

Ainsi Chérizier et son mouvement G9 représentent pour le moment la seule menace sérieuse à la dictature d’Ariel Henry et à une intervention menée par les États-Unis, mettant ainsi en péril la mise en œuvre du Plan américain 2.0 à travers le MSS et le GFA.

*Travis Ross est un enseignant basé à Montréal, Québec. Il est également co-éditeur du Projet d’information Canada-Haïti sur canada-haiti.ca. Travis a écrit pour Haïti Liberté, Black Agenda Report, The Canada Files, TruthOut et rabble.ca. Il peut être contacté sur Twitter.