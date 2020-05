Pourquoi les USA ont éliminé l’ambassadeur chinois en Israël ?

En visite éclair à Tel-Aviv pour ajuster la « guerre dans la guerre israélienne contre la présence de l’Iran en Syrie », Pompeo a très clairement fait part du mécontentement de Washington de voir la Chine « approfondir chaque jour un peu plus sa présence en Israël ». Juste avant que le secrétaire US n’atterrisse à Tel-Aviv, la presse américaine avait surtout mis en garde contre « une possible alliance Chine/Iran » propre à endiguer l’axe US/Israël au Moyen-Orient, les entreprises chinoises, désormais largement actives à Haïfa et dans des projets portuaires et ferroviaire sionistes, « étant aptes à pirater les données de télécommunication israéliennes et à les transmettre à la Résistance ».

Cette perspective n’est évidemment pas à écarter, n’empêche que de là à assassiner un haut diplomate et ce, en pleine crise de Covid-19 en Israël pour que le mécanisme de liens Tel-Aviv-Pékin se grippe et que la Chine soit bloquée en Méditerranée, il y a un pas que seule l’Amérique est capable de franchir. Les USA punissent-ils Israël et ce, de la pire des manières quand leurs intérêts le dictent? C’est là la limite des alliances dans le camp américain.

Surtout que l’assassinat de l’ambassadeur Du Wei, 58 ans, retrouvé mort le 17 mai à son domicile à Herzylia a eu lieu à peine quelques heures après la nomination à la tête de l’appareil du Renseignements israélien, Eli Cohen, ex-ministre sioniste de l’Économie sous la direction de qui la Chine a conclu des milliards de dollars de contrats d’investissement avec Tel-Aviv et pour une bonne part dans le secteur de télécommunication. L’ambassadeur qui avait servi en Ukraine juste avant d’être nommé à Tel-Aviv avait d’ailleurs condamné les propos du secrétaire d’État américain Mike Pompeo qui avait qualifié les investissements chinois en Israël de « dangereux ».

Pompeo s’est montré surtout sensible aux investissements chinois dans des entreprises israéliennes dont les produits « sont à double usage », c’est-à-dire qu’ils ont des applications à la fois « militaires et commerciales », comme les drones et l’intelligence artificielle. Pompeo a dit aussi craindre que la Chine n’utilise des entreprises israéliennes pour « découvrir des secrets américains » et que « Pékin ne transfère le savoir-faire technologique israélien à son allié, l’Iran », façon de reconnaître à quel point Israël est fragile face à la Résistance.

Toujours est-il que l’assassinat est à interpréter sous plusieurs angles : pour contrer la Chine, les USA sont prêts à sacrifier leur pendant idéologique qu’est Israël. Et ils le feraient d’autant plus volontiers qu’ils comprennent de mieux en mieux que les failles organiques de l’entité israélienne sont à même de servir la Résistance. Pour le reste, l’assassinent ciblé du haut diplomate chinois fait découvrir à l’empire du milieu à quel point il est nécessaire de marcher sur du terrain solide. Et au Moyen-Orient, ce terrain appartient à la Résistance.

PresseTV, 17 mai 2020