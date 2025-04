Pour une rupture avec cette classe politique

Les classes dirigeantes de tous les pays sous l’emprise de l’exploitation capitaliste souffrent du même mal lorsque la classe ouvrière méprisée commence à ouvrir les yeux pour leur demander des comptes et décide que les choses doivent changer. Elles prétextent toujours que quelqu’un d’autre manipule le peuple pour le soulever contre elles. Cela signifie que le peuple n’a pas la capacité de juger, ni d’agir puisqu’il est si bien traité qu’il n’a aucun intérêt à se mobiliser, à manifester, ni même à exiger le départ de son gouvernement.

Tout ce faux discours fait suite à la première grande manifestation populaire de résistance à la violence, à la bourgeoisie et à l’impérialisme. Quand les manifestants en colère ne réclament pas la lune, mais seulement la possibilité de vivre et de travailler en toute sécurité, ils dénoncent le laxisme du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) et du chef du gouvernement, jusqu’à leur dire de se retirer.

Il faut se rappeler que cette déclaration de demande des comptes sur la situation du pays vient justement à un an près de la publication de l’accord politique du 3 avril 2024, formant le Conseil Présidentiel de Transition. Le CPT au jour de cet anniversaire, sous la direction de Fritz Alphonse Jean, a affirmé : avoir entendu le peuple. Que le peuple s’était exprimé et qu’il l’avait entendu. Mais il n’a jamais raconté ce qu’il entende dire le peuple. Que dans les perspectives de ces manifestations, le peuple revendique le pouvoir. Mais il semblerait que c’est un propos différent que les membres du CPT ont entendu. Car Fritz Jean ne cesse de répéter que ce sont les gangs, les bandits, les trafiquants d’organes et les trafiquants de drogue qui forcent le peuple à manifester. Cela signifie que les revendications populaires ne sont pas légitimes. Ce sont d’autres courants qui ont infiltré les masses et les désorientent.

Les choses deviennent plus sérieuses, lorsqu’une autre manif est annoncée pour ce mercredi 16 avril 2025, notamment avec la déclaration enflammée du commandant Samuel, un leader du Canapé Vert. Les autorités ont paniqué puisque la population dans sa majorité soutient inlassablement cette contestation. Fritz Jean n’a pas le courage d’essuyer un tel coup. Il a dû, dans cette situation se servir d’un messager, d’un porte-parole. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la déclaration la semaine dernière d’un agent des pays impérialistes et membre influent de la coalition Montana, Pierre Espérance, Secrétaire général et Directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), selon laquelle un coup d’État se prépare ! Il a lui-même cité explicitement les principaux organisateurs dont Guy Philippe, Dimitry Hérard et le groupe armé Viv Ansanm.

Il a même ajouté la cerise sur le gâteau en laissant entendre que certaines personnalités du Conseil Présidentiel de Transition y participent également, notamment les trois Conseillers présidentiels impliqués dans l’affaire de corruption de la banque nationale de crédit (BNC). Pourquoi le Gouvernement et les Etats-Unis n’ont-ils pas commencé par arrêter ces trois Conseillers pour faire la lumière sur ce coup ? D’ailleurs, aucun d’entre eux n’a jusqu’à présent rien répondu à cette accusation. Lors de la 9e réunion annuelle de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) à Honduras le 9 avril 2025, le Conseiller-Présidentiel Leslie Voltaire a également affirmé que le pays souffre d’une « insécurité fabriquée et entretenue de l’extérieur par des forces obscures et des mafias par le biais du trafic illicite de drogues, d’organes, d’armes et de munitions ».

Pour étayer le dossier et impliquer la Communauté internationale, le Président du CPT Fritz Alphonse Jean a alerté ses supérieurs de la CARICOM et s’est entretenu avec la Présidente en exercice de la CARICOM, la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, pour l’informer que les gangs veulent s’emparer du pouvoir qu’ils ont établi. A cette nouvelle, la CARICOM en tant que courtier des impérialistes qualifie d’inacceptable les menaces de « Viv Ansanm » visant à prendre le pouvoir de force.

Mottley a pour sa part contacté le Département d’État américain et lui suggère de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs laquais au CPT menacés. Au cours de cet entretien, le Secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré : que les États-Unis soutiennent la déclaration de la CARICOM et condamnent toute action visant à déstabiliser le gouvernement du Conseil Présidentiel de Transition en Haïti. Cette réaction a non seulement mis à nu toute la pourriture et toute la turpitude de cette clique politique qu’est le honteux Conseil Présidentiel, mais en a démasqué tout le cynisme et la corruption

Le peuple ne doit pas se laisser influencer par les rumeurs ou les sirènes de coup d’État, ni par les démagogues qui cherchent à rassurer leur confort en se subordonnant aux puissances dominantes. À qui profite ce pouvoir du CPT, alors que toutes les fractions de la classe politique bourgeoise traditionnelle crient au scandale du coup d’État et se rangent derrière le monstre suprême, feignant d’oublier que les coups d’État sont toujours l’œuvre des ambassades occidentales pour maintenir le statu quo ante ? En tout cas, pas le peuple haïtien ! Mais tous ceux qui sont liés par les intérêts économiques, politiques et stratégiques de Washington et de ses alliés.

Quels seront les développements à venir ces prochains jours ? Nul ne peut le prévoir. Mais quels qu’ils soient, cette mobilisation annoncée en prévision de la confrontation inéluctable entre les classes en lutte vise plutôt à balayer cette bourgeoisie et rompre définitivement avec cette classe politique traditionnelle et le système capitaliste corrompu qui l’entretient. Nous du journal, nous pensons qu’il est vain de chercher à contourner l’incontournable : il ne s’agit pas de remplacer celui-ci par celui-là. C’est sur la voie de la rupture totale que le peuple entend s’engager avec conviction sans doute de façon à ce qu’il décide lui-même de son destin pour la satisfaction de ses revendications, la reconquête de notre souveraineté et pour le redressement national.