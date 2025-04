Abinader impose des mesures monstrueuses en réponse à la marche néonazie en Friusa

L’administration Abinader a mis en œuvre une série de mesures en réponse aux groupes d’extrême droite néofascistes et soutenus par Trujillo qui se sont mobilisés le 30 mars à Friusa, avec une autorisation officielle et une protection militaire et policière. Friusa a militarisé la zone touristique de Verón-Punta Cana, en établissant un camp en face du secteur Mata Mosquito, en procédant à des arrestations massives et en provoquant le déplacement forcé de travailleurs haïtiens. Dans la nuit du dimanche 6 avril, Abinader a répété les arguments de la marche du 30 mars, affirmant que « beaucoup sont préoccupés par la menace posée par Haïti » et le « fardeau » que représente la migration « sur nos hôpitaux, nos écoles, les risques pour notre sécurité et le poids sur notre économie ». Il s’est vanté d’avoir ignoré les appels internationaux au respect des droits humains et de ne pas avoir signé l’accord migratoire du Sommet des Amériques de 2022, annonçant quinze mesures contre la communauté immigrée haïtienne.

Les mesures annoncées pour apaiser l’extrême droite comprennent : l’intensification de la militarisation des frontières, l’accélération de la construction du mur frontalier et l’expansion du projet, une proposition de réforme du Code du travail pour augmenter les sanctions pour l’embauche de travailleurs immigrés, un projet juridique pour augmenter les sanctions pour le transport de personnes en situation d’immigration irrégulière et même pour leur location de maisons ou de locaux commerciaux, ce qui signifie en pratique exiger de toute personne qui loue un bien qu’elle effectue des tâches de surveillance de l’immigration et de sécurité routière. D’autres mesures comprennent l’embauche de 750 agents d’immigration et l’ouverture de nouveaux bureaux de la DGM, de nouvelles restrictions sur les marchés binationaux et la création d’un bureau du procureur spécialisé en matière d’immigration. Cette mesure n’a cependant pas pour but de punir les crimes commis par la DGM et les agents répressifs qui extorquent et assassinent les travailleurs migrants, mais plutôt de criminaliser l’immigration. La création d’un Observatoire Citoyen de la Politique Migratoire a également été annoncée, un autre outil pour institutionnaliser le caliesaje, sous la supervision du directeur de Listín Diario, le célèbre homme de droite Miguel Franjul.

« Les Dominicains ont le droit de recevoir des soins médicaux sans être déplacés », a affirmé le président, accusant la communauté immigrée d’être responsable de la crise de santé publique, qui n’est en réalité qu’une conséquence du désinvestissement systématique du gouvernement.

La mesure la plus sérieuse annoncée par Abinader est la création d’un protocole qui, à partir du 21 avril, obligera le personnel de santé à facturer les services aux immigrants et à leur demander de présenter une pièce d’identité, un permis de travail et une preuve de résidence. Le protocole exige également que le personnel médical assume le rôle de « calisaje » (un type de crime), trahissant et remettant ses patients aux agents de l’immigration pour les détenir et les expulser. À cette fin, des agents d’immigration seront déployés dans les hôpitaux pour superviser ces tâches répressives.

Cette mesure abroge effectivement l’article 61 de la Constitution, qui établit le droit de toute personne à des soins médicaux et hospitaliers gratuits, en imposant des restrictions à ce droit. Cela affectera non seulement les Haïtiens, mais aussi les Dominicains d’origine haïtienne qui ont été dénationalisés par la décision 168-13 et de nombreux Dominicains noirs qui n’ont pas de papiers. L’enquête Enhogar de 2016 a révélé qu’environ 5 % de la population dominicaine n’a pas de certificat de naissance. Cette réalité a déjà forcé le gouvernement par le passé à abandonner l’exigence de ce document, par exemple pour accéder au vaccin contre la COVID-19.

Solidarité limitée, cynisme sans bornes

« Notre identité ne sera pas diluée. Notre générosité ne sera pas exploitée. Ici, la solidarité a des limites », a affirmé le président, répétant la théorie du complot d’extrême droite selon laquelle l’immigration menace l’identité dominicaine. Démontrant son engagement envers la politique d’apartheid, le président a nommé Milton Ray Guevara, l’auteur de la décision inconstitutionnelle et raciste 168-13, comme coordinateur d’une commission chargée de présenter une proposition de réforme de l’immigration.

Pour le nettoyage racial de la main d’œuvre, la soi-disant « domicanisation de l’emploi », une augmentation des salaires de 25 % est proposée dans les zones franches et de 30 % dans le secteur du tourisme. Mais il n’y a aucune rationalité réelle derrière ce discours. Dans ces secteurs, l’emploi est déjà « dominicainisé ». Les propres chiffres de la Banque centrale indiquent qu’en 2021, il n’y avait que 7 018 étrangers ayant un emploi formel dans le secteur du tourisme, dont 3 650 Vénézuéliens et 3 377 Haïtiens, tandis qu’environ 12 227 étaient employés de manière informelle, dont 6 924 Haïtiens et 4 640 Vénézuéliens. Le nombre total de travailleurs dans le secteur du tourisme était de 278 150, dont seulement 7 % étaient des travailleurs migrants.

Il n’existe aucune preuve que les travailleurs immigrés employés dans le secteur des zones franches représentent un pourcentage plus élevé. Ces données montrent que l’augmentation des salaires n’a rien à voir avec la supposée « dominicaisation » et constitue une manipulation cynique du gouvernement.

De plus, le programme d’assistance Supérate, qui fournit une petite subvention aux familles pauvres, est en train d’être modifié pour inclure les travailleurs salariés des secteurs de la construction et de l’agriculture, une reconnaissance tacite des salaires de misère qui prévalent dans ces secteurs en raison du manque de liberté syndicale. Abinader a reconnu que la production agricole et la construction dépendent de la main d’œuvre immigrée, mais au lieu d’honorer cette contribution, il la voit comme un problème et propose un prétendu plan d’investissement de l’État pour la mécanisation, quelque chose qui a été poursuivi sans succès pendant des années.

L’apartheid se renforce

En janvier 2021, le gouvernement avait déjà annoncé la poursuite des personnes transportant ou hébergeant des immigrants et l’obligation pour les immigrants de fournir une assurance maladie internationale. Fin 2022, Abinader a publié le décret 668-22 autorisant l’exil des Haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne vivant sur des terres privées ou étatiques, comme les bateyes situés sur des terres appartenant à des sociétés sucrières privées ou l’ancienne sucrerie d’État.

Toutes ces mesures, qui visent à attiser la haine pour diviser davantage la classe ouvrière selon des clivages raciaux et nationaux, exacerbent l’oppression contre des centaines de milliers de Noirs haïtiens et dominicains. Parallèlement, les députés du PRM ont présenté un projet de loi visant à légaliser la pratique déjà institutionnalisée de l’expulsion des femmes haïtiennes enceintes. Fin 2024, d’autres projets de loi ont été déposés pour imposer des peines de prison aux immigrants sans papiers et pénaliser les personnes qui louent des biens à des immigrants sans papiers, entre autres mesures antidémocratiques.

Les quinze mesures annoncées par Abinader le 6 avril et la militarisation croissante de Verón-Punta Cana et d’autres régions du pays font partie d’une extension de l’état d’urgence de facto appliqué au cours des quatre dernières années par le gouvernement Abinader, approfondissant le régime d’apartheid actuel et visant à renforcer les traits bonapartistes du régime politique, son soutien à des mesures illégales imposées par la force militaire et policière qui dégradent les libertés démocratiques déjà limitées. Ils représentent donc une menace sérieuse pour l’ensemble de la classe ouvrière et du peuple dominicain.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine 13 avril 2025