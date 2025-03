Message de solidarité à la Conférence du Comité d’Organisation pour la Reconstitution de la Quatrième Internationale (CORQI)

Le monde a besoin d’organisations comme la vôtre, capables, au moment opportun, d’entreprendre de telles initiatives revêtant de plus en plus un caractère résolument marqué par une conscience internationaliste. L’événement qui se tiendra en France les 21 et 22 mars prochain, afin que la classe ouvrière mondiale puisse réfléchir ensemble et prendre position commune contre les guerres impérialistes qui ne font que décimer les populations est une œuvre sans égale.

Un grand bravo à vous tous, camarades, luttant pour la paix et le progrès social ! Que les idées percutantes qui seront analysées, débattues, développées au cours de cette rencontre de fraternité et de solidarité réussissent à détourner tous ceux qui soutiennent la politique criminelle de l’impérialisme et du capitalisme contre l’humanité.

Votre réunion internationale d’urgence contre la guerre impérialiste ne passera certainement pas inaperçue. Elle aura, nous en sommes sûrs, pour les besoins de la cause et la valeur inestimable de l’être humain, un grand impact sur les abus en cours en Occident et aux quatre coins du monde. Plus de 41 pays seront présents pour discuter et dénoncer les sales guerres occidentales.

La portée et la véritable signification de cette Conférence internationale illustre parfaitement bien le slogan révolutionnaire « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! », afin que nous matérialisions nos idées et nos pensées et mutualisions nos forces et nos moyens contre les agressions des classes dirigeantes mondiales. Cette synergie révolutionnaire n’est rien d’autre que la résistance organisée de la classe ouvrière mondiale consciente et cohérente dans sa lutte.

L’arrestation indécente de l’étudiant palestinien Mahmoud Khalil par l’Administration Trump est une démonstration flagrante de la sauvagerie et du cynisme du capitalisme.

La conjoncture répressive dans laquelle évoluent les États-Unis d’Amérique et la persécution politique menée par les Agences de police douanière et de contrôle des frontières du Département de la Sécurité – Immigration and Customs Enforcement (ICE) – sont des exemples tangibles de la réaction rétrograde et du sadisme dont le système capitaliste mondial est capable et est prêt à offrir aux travailleurs migrants. L’arrestation indécente de l’étudiant palestinien Mahmoud Khalil par l’Administration Trump est une démonstration flagrante de la sauvagerie et du cynisme du capitalisme.

C’est pourquoi cette réunion a toute son importance et doit être, dans ce contexte, considérée non seulement comme un ballon d’oxygène administré à un patient en danger, mais aussi comme un signal fort de résilience aux forces impérialistes, pour leur signifier que leurs actes anti-démocratiques ne passeront pas et ne nous feront pas capituler ! Cette démonstration de solidarité active des travailleurs face à la barbarie du système capitaliste agonisant est notre combat, nous citoyens du monde et militants de la Quatrième Internationale ! Que ce colloque international accorde une attention particulière à la situation chaotique, déchirante et inhumaine qui se développe en Haïti depuis des années, renforcée par la présence d’une force militaire internationale non onusienne dirigée par le Kenya consolidant ainsi un règne de terreur contre les travailleurs et les plus pauvres du pays.

Ce groupe de mercenaires étrangers à la solde de l’empire américain ne fait que renforcer sa domination plus que centenaire sur un État aujourd’hui failli et un peuple pataugeant dans la misère. Pour renforcer son emprise sur le pays, l’Oncle Sam va jusqu’à lui imposer un pouvoir dirigé par neuf fantoches au sein d’un Conseil Présidentiel de Transition afin de poursuivre l’agression économique, politique et sociale. La classe politique traditionnelle et conservatrice pour sa part, n’a jamais tenté de passer outre cette politique néocolonialiste. Au contraire, elle s’emploie à lutter et tuer dans l’œuf le moindre embryon de pouvoir populaire axé sur la classe ouvrière et s’appuyant sur les plus démunis. L’impérialiste et l’élite locale n’ont qu’un dénominateur commun : la liquidation des forces vives de résistance populaire.

L’empire du mal prend soin de s’assurer que rien de concret ne se produit positivement. Pour cela, il a d’abord consolidé tous ses atouts en ne plaçant que des marionnettes à la tête du pays. Ensuite, il assène le coup mortel de destruction aux masses oppressées du pays. Le cynisme qui en résulte vient du fait que tous se cachent derrière un écran d’insécurité qu’ils ont eux-mêmes instauré et alimenté avec la complicité des oligarques corrompus et des élites économiques et d’affaires pour perpétrer leurs crimes dans le pays. Pire, ils prétendent être le catalyseur d’une quelconque solution. C’est ainsi que l’impérialisme et le pouvoir local perpétuent la haine, le mépris, le génocide, l’exploitation et l’effondrement total du pays.

Par cette politique destructrice et de terreur, ils croient pouvoir empêcher à quiconque de porter un discours prônant un avenir meilleur dans le cadre d’une lutte pour la libération nationale et de changement pour les masses défavorisées.

Au nom du peuple haïtien en lutte, le journal Haïti Liberté souhaite aux délégués et à tous les camarades du CORQI engagés dans le même combat anticolonial et anti-impérialiste : bonne Conférence ! Bon travail et du succès durant vos travaux. Enfin, bonne chance dans votre lutte révolutionnaire contre l’impérialisme afin qu’un autre monde sans discrimination, sans répression et sans exploitation de l’homme par son semblable devienne vraiment possible.

À bas les guerres sans fin !

À bas l’impérialisme !

Vive la lutte du peuple palestinien !

Vive la lutte du peuple haïtien !

Vive la lutte de la classe ouvrière internationale !