« Problème haïtien » ou problème néo-Trujillo ? Débat avec option démocratique !

La droite essaie toujours d’étouffer toute tentative de débat rationnel sur la politique d’immigration avec des accusations criardes de « trahison » et en diffusant les théories du complot les plus délirantes, comme des hypothèses sur des projets de fusion « mondialistes ». Cette atmosphère rance reflète la décomposition politique et sociale qui a conduit à ce régime corrompu et antidémocratique, qui cultive et promeut l’ignorance, les préjugés et la culture du lynchage, comme instruments au service de la consolidation de son pouvoir. Cet environnement antidémocratique ne peut cependant pas imposer l’autocensure sur une question aussi transcendantale.

C’est pour cette raison que nous souhaitons engager un débat fraternel avec la direction et le militantisme du parti Option Démocratique (OD), qui se revendique comme une organisation progressiste et qui a parfois subi des menaces de la part des secteurs racistes et d’extrême droite. En examinant le programme gouvernemental présenté pour les élections présidentielles de 2024, on constate que dans la section « Politique d’immigration », les objectifs sont définis « de mettre fin au trafic (de personnes) et à la corruption à la frontière » en vue de garantir que tous les immigrés travaillant dans le pays aient un statut d’immigration régulier, et d’« équilibrer les flux migratoires » et « rationaliser la migration de travail » sous la coordination du ministère du Travail afin que le nombre d’immigrés s’adapte aux exigences du travail dans le secteur des entreprises.

En décembre 2022, José Horacio Rodríguez, alors député de l’OD, a publié une déclaration dans laquelle il affirmait que « le désordre de l’immigration est une conséquence de l’irresponsabilité des différents gouvernements ». Rodríguez a déclaré que l’augmentation des expulsions était une forme de populisme, car elle contredisait l’octroi de « milliers de visas par mois dans le pays voisin ». Il a conclu en appelant à lutter contre la traite des êtres humains et la corruption, à améliorer les salaires dans l’agriculture et la construction afin qu’ils soient plus attractifs pour les travailleurs dominicains, à définir les quotas de travailleurs immigrés dont l’économie a besoin et à appliquer une régularisation de l’immigration visant exclusivement à remplir ces quotas, en expulsant tous les immigrants en situation d’immigration irrégulière, toujours « en respectant une procédure régulière ».

La première chose qui saute aux yeux est que dans ces deux documents OD, le point de départ est la perspective traditionnelle du soi-disant « problème haïtien ». En d’autres termes, le problème à résoudre est celui d’une communauté immigrée trop nombreuse et qu’il faut réduire. OD propose que pour y parvenir, il ne suffit pas de procéder à des expulsions massives, mais qu’il faut également empêcher l’arrivée de nouveaux immigrants en provenance d’Haïti ; En outre, il est indiqué que seuls les immigrants qui sont nécessaires en tant que main-d’œuvre pour le monde des affaires devraient être régularisés ; les excédents doivent être expulsés « conformément à une procédure régulière ».

La seconde est que même si OD ne s’engage pas dans les éléments les plus violents et paranoïaques du discours gouvernemental, comme la présentation de l’immigration comme une menace pour la sécurité et la souveraineté, il existe néanmoins une coïncidence fondamentale dans la caractérisation et les propositions d’OD avec le programme du gouvernement Abinader.

Le « Pacte national pour la formulation et l’exécution des politiques de l’État concernant la situation en Haïti », promu par Abinader et signé par les partis et intellectuels subordonnés au gouvernement, le 26 octobre 2023, propose au point B.1 un « cadre réglementaire efficace en matière d’immigration » qui comprend un plus grand contrôle aux frontières et l’octroi de visas de travail, B.4 propose « Planifier le marché du travail dominicain et ses besoins en main-d’œuvre étrangère » et le B5, sur « Expulsions et sortie du pays », propose l’expulsion « dans le cadre d’une procédure régulière ». Les signataires du pacte vont de l’extrême droite, comme le FNP, aux organisations de centre-gauche comme le Frente Amplio, qui reflète un consensus anti-haïtien au sein des partis du système, et s’il n’a pas été signé par des partis comme le PLD, le FP ou le PRD, c’est pour des raisons électorales et non en raison de divergences de fond.

Il est évident qu’aucun gouvernement ou parti politique ne dira qu’il est contre une procédure régulière ou en faveur de la corruption, pas même un gouvernement corrompu et arbitraire comme celui actuel. L’important est de comprendre quelles politiques encouragent les violations des procédures régulières et encouragent la corruption. La cause de l’immigration haïtienne n’est pas la traite des êtres humains ni la corruption de l’armée et de la police des frontières. Il y a environ 700 000 Haïtiens en République dominicaine, selon les estimations de l’Institut national des migrations. Les principales raisons pour lesquelles ces travailleurs haïtiens émigrent vers cette partie de l’île sont similaires à celles qui ont conduit plus de deux millions de Dominicains à émigrer vers les États-Unis, Porto Rico et l’Espagne : manque d’opportunités d’emploi, manque de droits sociaux et de libertés démocratiques, bas salaires, violence. Même au péril de leur vie, des milliers de Dominicains sautent à la mer sur des yachts pour tenter d’échapper à l’enfer, tout comme les émigrés haïtiens et, même si la répression s’accentue, beaucoup continueront d’essayer tant que la situation dans leur propre pays ne s’améliorera pas. La traite des êtres humains et la corruption augmentent, dans ce contexte, car les portes de l’émigration légale sont fermées. En ce sens, il est contradictoire qu’OD dénonce l’octroi de visas dans les consulats dominicains en Haïti, sans se rendre compte que fermer davantage les possibilités de migration légale ne fait qu’augmenter la migration irrégulière, les trafics et la corruption.

Il est également important de souligner que le gouvernement et l’OD, en conditionnant la régularisation de l’immigration des immigrés aux besoins de main-d’œuvre du monde des affaires, excluent des milliers de personnes qui, pour diverses raisons, ne sont pas en mesure de travailler, par exemple les enfants et les adolescents ou les personnes âgées. Les racines des personnes qui, dans certains cas, vivent et travaillent dans le pays depuis des décennies, ne sont pas prises en compte, comme les retraités de la canne à sucre à qui le gouvernement refuse leurs pensions et leur vole leurs cotisations de sécurité sociale. On ne tient même pas compte du fait que des milliers de Dominicains d’origine haïtienne ont été dénationalisés et sont traités par les autorités comme s’ils étaient des étrangers, bien qu’ils soient nés et aient vécu toute leur vie en République Dominicaine. Toutes ces personnes seraient confrontées à des expulsions massives, comme c’est le cas actuellement, si le programme OD était mis en œuvre.

Cela nous amène à un autre problème du programme OD : les déportations massives, comme l’expulsion de l’ensemble de la population considérée comme économiquement excédentaire, ne peuvent par définition être effectuées dans le respect d’une procédure régulière. Non seulement parce que leur massivité impose les procédures qui violent les droits de l’homme comme nous le voyons actuellement, mais aussi parce que les expulsions collectives sont en elles-mêmes des violations des accords sur les droits de l’homme signés par l’État dominicain, qui ont un statut constitutionnel.

Le vrai problème est le néotrujillisme

Or, est-il vrai qu’une communauté immigrée de 700 000 personnes est excessivement nombreuse dans un pays de près de 11 millions d’habitants, et que sa taille doit être drastiquement réduite ? Il n’y a aucun fondement rationnel à cette affirmation, qui a été recyclée pendant un siècle, lorsque la communauté immigrée était plus petite. Cela montre que la République Dominicaine n’a pas de « problème haïtien », elle a un problème néo-Trujillo.

Il n’y a pas un excès d’Haïtiens, mais plutôt un déficit de droits démocratiques, que les discours et politiques racistes contribuent à masquer. La droite du régime politique, la destruction des libertés démocratiques et l’approfondissement d’un système d’oppression raciale que l’on peut sans aucun doute qualifier de régime d’apartheid, sont des processus étroitement liés à la précarité de la sécurité sociale, de la santé publique et de l’éducation, aux inégalités sociales et aux bas salaires. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, le problème néo-Trujillo affecte non seulement ses principales victimes, les Haïtiens, les Dominicains d’origine haïtienne et les Dominicains noirs, mais il a des implications graves et brutales pour l’ensemble de la classe ouvrière.

Il est vrai que les services publics, comme la santé et l’éducation, souffrent d’une très grande crise, mais la cause en est le désinvestissement. Il est vrai que les salaires sont très bas, mais la cause en est l’absence de liberté syndicale. La communauté immigrée haïtienne, dans des conditions de persécution et de surexploitation, contribue bien plus à l’économie et à la société dominicaines que ce qu’elle reçoit en échange en termes de salaires de misère et de services publics très médiocres.

Ces dernières années, la République dominicaine, tout comme le Salvador, le Nicaragua et le Venezuela, est devenue un régime dans lequel des arrestations massives sont effectuées sans respecter les garanties constitutionnelles. Le gouvernement Abinader a appliqué cette politique pendant la pandémie de Covid-19, en poursuivant l’état d’urgence de Danilo Medina, jusqu’en octobre 2021. Après avoir levé l’état d’urgence, approuvé par le Congrès, il a procédé à la promotion des expulsions massives, suspendant les garanties constitutionnelles, comme le droit de ne pas être arbitrairement détenu ou de ne pas subir de perquisitions dans les maisons sans décision judiciaire, mais cette fois-ci, il a suspendu les garanties constitutionnelles sans l’approbation du Congrès, c’est-à-dire illégalement.

Cette politique, clairement antidémocratique et qui rappelle l’époque des dictatures de Trujillo et Balaguer, n’a rencontré aucune opposition au Congrès ni parmi les partis reconnus par le JCE pour une raison très simple : ses principales victimes sont les travailleurs haïtiens et dominicains d’origine haïtienne. Comme vous pouvez le constater, le néotrujillisme et le racisme contribuent à la destruction des libertés démocratiques, ce qui se traduit par une diminution des droits de l’ensemble des travailleurs dominicains, affectant même les secteurs qui, par ignorance et par préjugés, soutiennent des politiques racistes.

Nous pensons que ces réflexions devraient être prises en compte par l’ensemble du spectre politique des organisations progressistes autoproclamées de la République dominicaine, même si OD se distingue parmi elles comme celle qui a le plus grand poids électoral et se positionne également en opposition au gouvernement. Nous considérons qu’une véritable opposition démocratique implique aujourd’hui nécessairement de dénoncer la criminalisation de l’immigration, les déportations massives et les discours de haine qui présentent faussement les travailleurs haïtiens comme un fardeau économique et une menace pour l’existence même de la nation dominicaine.

En outre, il est essentiel d’exiger le démantèlement du régime de discrimination raciale. Cela signifie revenir sur la dénationalisation raciste de la décision 168-13 de milliers de Dominicains d’origine haïtienne, procéder à la régularisation de l’immigration de tous les migrants ayant des racines dans le pays, garantir le droit de se syndiquer à tous les travailleurs sans distinction de race ou d’origine nationale, lever l’état d’urgence, mettre fin aux raids sans décision judiciaire et aux détentions arbitraires basées sur le profilage racial, verser des pensions aux producteurs de canne à sucre et mettre fin aux mettre fin au travail forcé dans l’industrie sucrière.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

18 mars 2025