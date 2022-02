L’Union européenne sur les pas des Etats-Unis !

La représentante de l’Union européenne en Haïti, l’ambassadeur Sylvie Tabesse exprime certaines préoccupations par rapport à la persistance de la crise politique actuelle. La diplomate encourage les forces en présence à se mettre ensemble en faveur d’un accord de sortie de crise inclusif.

« Le seul moyen de revenir à une certaine normalité et commencer à traiter de manière urgente les priorités du pays, c’est un large accord. Un accord le plus large, le plus inclusif possible »

Concernant le vote à Kinam, elle a souligné « L’élection de l’économiste Fritz Alphonse Jean et de Steven Irvenson Benoît, respectivement comme président et Premier ministre, dans le cadre de l’accord Montana, est peut-être un pas dans la bonne direction pour élargir l’accord actuel » Pour ajouter ensuite « Je ne peux m’empêcher de constater que cette désignation, pour l’instant, reste un petit peu virtuelle. Est-ce le signe pour la prochaine étape d’un accord plus large pour faire les choses ? Ce sont les Haïtiens qui ont la réponse. Je ne sais pas. Mais on en revient toujours à cette question d’accord inclusif. Toutes les forces vives qui peuvent travailler pour améliorer la situation du pays doivent se mettre ensemble »