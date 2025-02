L’incompétence du CPT justifiée !

Depuis le début de l’année 2025, soit le 18 janvier, le ministre de la Culture et de la Communication, Patrick Delatour, avait annoncé que le carnaval de cette année aurait lieu dans la ville de Fort-Liberté les dimanche 2, lundi 3 et mardi 4 mars 2025 sur le thème « Haïti debout ! Ayiti kanpe ! » à Fort-Liberté. Cela signifie que c’était une initiative prise par tous les organes de l’État. Une action planifiée sans aucune émotion, avec la parole d’honneur de ceux qui prétendent diriger l’Etat.

Cette note a bien sûr étonné certaines gens qui ont été surpris connaissant la situation actuelle délicate, fragile du pays qui vit une insécurité acerbe particulièrement à Port-au Prince. Cette annonce avait permis à beaucoup de gens de poser certaines questions aux membres du Conseil présidentiel à savoir, ces gens-là ont-ils raison ? Savent-ils ce qu’ils font à la tête de l’État ?

Les masses populaires souffrent beaucoup plus de l’insécurité, mais par nature, elles ne négocient guère leurs activités culturelles. Quand le tambour bat, elles ne peuvent pas l’ignorer, sans bouger. C’est la manifestation de la force spirituelle même du peuple haïtien.

Malgré le mécontentement de certaines couches, un comité national a été mis en place pour coordonner le projet. Il s’agit de l’ancienne ministre de la Culture, Josette Darguste, présidente et Johanne B. Clebert, vice-présidente. Entre autres membres, Hendy Lamothe, Jean Laury Luc, Michel Chateigne, Yvrose Green, Patrice Salomon, Saül Gauthier, Akinson Belizaire, dit « Zagalo », Dr Martial Benèche et Sabrina Chaperon en faisaient partie.

Selon le ministre de la Culture et de la Communication, Patrick Delatour, le budget total du carnaval est de 300 millions de gourdes, dont 170 millions seront allouées à la réalisation du carnaval national à Fort-Liberté.

Effectivement à Fort Liberté, c’était une victoire fantastique, car pour la première fois les citoyens de cette commune auront un carnaval national ; tout le monde est encore impatient, attendant ces 3 jours gras annoncés. C’est un moyen également pour la commune de faire l’actualité dans la presse locale ce qui permettra aux nombreux touristes qui vont venir faire la fête de participer au carnaval, de découvrir les beautés naturelles, les mets etc… C’est aussi un moyen de permettre à l’économie de la commune de faire un bond en avant. Sans oublier des travaux d’électricité, de réhabilitation de la route nationale, de l’amélioration et du nivellement des routes secondaires.

C’est au tout dernier moment, alors que les travaux continuent à Fort Liberté, que le gouvernement par la filière du Premier sinistre Alix Didier Fils Aimé, à l’approche d’une semaine du lancement, a demandé au ministre de la Culture Patrick Delatour d’annuler le carnaval national mais que les festivités régionales seront toujours tenues. Pourquoi attendre tout ce temps, quand des investissements sérieux et importants des riverains ont été faits à Fort Liberté pour accueillir le carnaval national ?

Faut-il souligner que dès l’annonce initiale du carnaval 2025, il y avait eu des grincements de dents et que des personnalités bien intentionnées l’avaient ouvertement dénoncé d’autant que ce n’était pas approprié pour le moment. On l’avait qualifié d’indécence! Ce fonds aurait dû être utilisé pour répondre aux souffrances quotidiennes des masses défavorisées et les déplacés internes de la zone métropolitaine.

Le gouvernement avait fait la sourde oreille en se lançant tête baissée pour ne pas dire aveuglément dans son projet. Quelle bête a piqué les membres du CPT et Fils-Aimé pour détruire le rêve, l’espoir de la population du Nord-est en général ? Cela démontre avec quelle légèreté ce pouvoir agit et témoigne également d’une insouciance, d’une négligence inouïe mêlée à un mépris pour les habitants de cette région qui serait à l’honneur pendant ces trois jours gras.

Mais c’est une illustration parfaite de leur incompétence à tous les niveaux de l’administration de l’État haïtien, manifestement en piteux état. Ce n’est pas le fait de l’annuler mais « gouverner c’est prévoir » ; si des réflexions sérieuses ont été faites tout au début, on ne saurait être dans cette gênante situation de marche en arrière.

L’exercice que nous venons de faire avec le carnaval se répètera sou peu avec le projet bidon de ce gouvernement d’organiser un référendum au mois de mai prochain et des élections autour du 15 novembre de cette année.

Pour enfoncer le clou dans la plaie, Leslie Voltaire actuel président du CPT n’a-t-il pas annoncé « l’organisation des élections avec huit départements sur dix » que son parti Fanmi Lavalas a du reste justement qualifiée de « mascarade électorale » et de « référendum bidon » ?

Il est plus que convaincant que jamais le CPT a échoué et qu’il ne pourrait même pas faire un bilan tellement qu’il sera catastrophique. Ne soyez pas étonné quand le Conseil Présidentiel de Transition et son gouvernement annonceront à l’instar du carnaval l’annulation de son projet de référendum et d’élections.

Au cas où vous ne l’aurez pas encore remarqué c’est bien l’incompétence toute crue qui est à la tête du pays. L’incompétence, majuscule, totale, capitale. Ô mon pays que voici ! Que c’est donc triste !