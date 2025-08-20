Lettre du mouvement de la mère héroïque du Venezuela à Mme Melania Trump

Première Dame des États-Unis d’Amérique
Nous sommes des mères vénézuéliennes dont les enfants ont été séparés de nos bras. Ils ont été retenus dans des conditions douloureuses sur le territoire américain en raison des politiques d’expulsion des migrants, politiques qui ont brisé des familles entières, laissant les petits vivre dans l’incertitude et exposés à une réalité qu’ils ne peuvent pas pleinement comprendre.
Pouvez-vous être en paix, ne serait-ce qu’une minute, sans savoir où se trouve votre enfant ? Pourriez-vous dormir tranquillement sans savoir s’il a mangé ou comment il se sent ? Nous ne pouvons pas avancer sans lui près de nous.
Aujourd’hui, nous élevons la voix au nom de nos familles, de l’amour maternel et des droits humains pour attirer votre attention sur une tragédie cachée derrière l’affichage politique contre les migrants sur le territoire américain. Cette politique empêche les familles d’être réunies.
Nous sommes des femmes de foi et nous appartenons à des familles de travailleurs ; maintenant, tout ce que nous souhaitons, c’est revoir nos enfants. Les enfants se voient refuser le droit de grandir dans l’amour. Les droits des enfants sont au-dessus de toute décision politique.
Madame Melania, vous êtes mère et vous avez publiquement défendu le bien-être des enfants du monde entier. Nous vous demandons, en tant que mères, de faire entendre votre voix, d’aider nos enfants à rentrer chez eux et d’être un pont pour la justice et l’humanité que vous invoquez.
Nous vous demandons d’entendre le cri des familles, pour que cette politique de séparation cesse, que les mères soient simplement expulsées avec leurs enfants.
Convaincus que vous pouvez encore contribuer à créer des fins heureuses et mettre fin à cette souffrance pour nos enfants, nous vous disons au revoir avec un profond espoir. Libérez nos enfants.
Note signée par:
Yerianny Carrasquero (Mère de Reiner Inciarte Carrasquero et Richmari Inciarte Carrasquero, 12 ans)
Britney Ayelis Sánchez Molina (Mère de Kevin Javier Sánchez, 7 ans)
Leysimar Malavé (Mère de Yoel Alejandro Zerpa Malavé, 5 ans)
Robin José Cárdenas Vásquez (Père de Robin Leonardo Cárdenas Galviz, 14 ans)
Mariángel José Montoya Ospino (Mère de Joriangel Susei Montoya Ospino, 5 ans)
Anabel Bustamante (Mère de Diangerlin Aristhe Bustamante, 3 ans, et Aranza Yireth Bustamante, 7 ans)
Jamaira Cárdena (Mère de José Daniel Urdaneta Cárdenas, 9 ans)
Carolina Trinidad Lugo Betancourt (Grand-mère de Danna Vargas Hernández, 4 ans)
Yusnerí Luisiani Hernández Hernández (Mère de Alinda Salome Hernández, 4 ans)
Franyelin Marquéz Milán (Mère de Jhair José Beltrán Márquez, 5 ans)
Raquel Vitriago Montenegro (Grand-mère de Aidan Isaac Acuña Marín, 4 ans)
Ángel Rafael Álvarez Barrios (Grand-père de Caleth Smith Torres, 7 ans)
Josefa Urbina (Grand-mère de Osmary Arlet Perdomo Carranza, 7 ans)
Narielis Torrealba (Mère de Brennlick Narielismar Bolívar Torrealba, 8 ans)
Bildad Elisabet Mendoza Lopez (Mère de Dayalin Elimar Mendoza Lopez, 8 ans)
Susana del Carmen Silva Torres (Grand-mère de Yoisner Eduardo Graterol Jaramillo, 6 ans)
Nayelis Zarai Lovera Reyes (Mère de Isaac David Lovera Reyes, 5 ans)
Yulexi Carolina Valencia Robles (Mère de Leonard Alexander Bracho Valencia, 10 ans)
Deisy Carolina Venecia Farias (Mère de Emmanuel Leandro Caicedo Venecia, 11 ans)
María Alejandra Rubio González (Mère de Anyerson Gabriel Valencia Rubio, 8 ans)
Briyi Alexi Tovar Sánchez (Mère de Brihana Abigail González Tovar, 3 ans)
Christian David Díaz Altamar (Père de Hanna Susej Diaz Padrón, 5 ans, et Anaiah Paulette Padrón,1 an)
Synthia Leamsy Careces Bravo (Grand-mère d’Aurore Glorians Cáceres Rodríguez, 4 ans)
Thais Beleño (Mère de Victoria Susej Vera Beleño, 4 ans ; Moisés Eduardo Giménez Beleño, 10 ans ; et Carlianny Decsimar Giménez Beleño, 12 ans)
Naile del Carmen Monsalve Vera (Mère de Jean Carlos Bermúdez Monsalve, 13 ans, et Jhair Enrique Bermúdez Monsalve, 15 ans)
Liliana Jackeline Rodríguez (Mère d’Isabella Valentina Sifontes Rodríguez, 12 ans, et Juan Manuel Sifontes Rodríguez, 17 ans)
Daymar Gabriela Suarez Paredes (Mère d’Anthonella Shaddai Fernández Suarez, 5 ans, et Sneijder Gabriel de La Cruz Suarez, 10 ans)
Abraham Eduardo Emperador Farreras (Père d’Isaac Alejandro Emperador Léon, 7 ans)
Yosmari Verónica Bracho Carrasco (Mère d’Aranza Estefanía Herrera Bracho, 10 ans ; Fabiana Valentina Suárez Bracho, 12 ans ; et Omar José Suárez Bracho, 14 ans)
Katerine Milagros González Henriquez (Mère de Thatiana Eusklimar Ochoa González, 12 ans ; Orlandys Katherin Balzan González, 16 ans ; et tante de Yoel David León García, 19 ans)
Karelys Suniaga Yaguarin (Mère de Mia Cataleya Rodríguez Ramos, 1 an ; Aleska Valentina Ramos Suniaga, 8 ans ; et Arantza Antonella Ramos Suniaga, 9 ans)
Eygleen Magley Guedez Camacho (Grand-mère d’Ainara Sofia Salvatierra Hallak, 4 ans, et Yosleny Ruberssys Salvatierra Hallak, 10 ans)
Zulyaineth Alejandra Marín Marcano (Mère de Luisana Kiesler M Zulyaineth Alejandra Marín Marcano (Mère de Luisana Kiesler Marín, 2 ans ; César Meriño Marín, 5 ans; et Hyairis Kiesler Jaramillo, 14 ans)
Víctor Javier Lugo Milan (Grand-père de Diana Brillit Trejos Lugo, 7 ans et Diego Fernando Cotiz Lugo, 8 ans)
Karina Esther Pérez de Bula (Grand-mère de Kaleth José Bula Padilla, 6 ans)
Francis Gabriela Ortiz Marín (Mère de Susej Victoria Ortiz Marín, 5 ans)
Mairelis Del Valle Rosal Cedeño (Mère de Mariana Alejandra López Rosal, 5 ans ; Eduardo José Rosal Cedeño, 9 ans ; Anthonella de Los Angeles López Rosal, 10 ans ; et Kendry José Toledo Rosal, 13 ans)
Franyelis Katiusca Mendoza Pinto (Mère de Thiago Jared Maduro Mendoza, 7 ans)
Jasur Celeste Salgado Saragosse (Mère de Jhusttyn Ditlan Narváez Salgado, 13 ans)
Caracas, le 18 août 2025