Le « Sommet de l’exclusion » se retourne contre Biden

Par Jill Clark-Gollub, Alina Duarte et John Perry*

« Nous aurions certainement voulu un Sommet des Amériques différent. Le silence des absents nous interpelle. Pour que cela ne se reproduise pas, je tiens à affirmer pour l’avenir que le fait d’être le pays hôte du Sommet ne donne pas la capacité d’imposer un ‘droit d’admission’ aux pays membres du continent. » Le président de l’Argentine et président pro tempore de la Communauté des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), Alberto Fernández, lors du Sommet des Amériques, le 10 juin 2022, Los Angeles.

Alors qu’elle accueillait le neuvième sommet des Amériques à Los Angeles la semaine dernière, l’administration Biden a cherché à ostraciser Cuba, le Nicaragua et le Venezuela en les excluant en raison d’un prétendu “manque d’espace démocratique et de situation des droits de l’homme”. La réaction qui en a résulté a fait de ces trois pays le sujet le plus discuté à l’intérieur et à l’extérieur du sommet, les gouvernements et les mouvements sociaux d’Amérique latine et des Caraïbes se demandant si les États-Unis ont le droit ou l’autorité morale de porter un jugement sur la forme de gouvernement choisie par chaque nation. Le scepticisme était également de mise quant à la question de savoir si l’Organisation des États américains (OEA), qui a servi d’instrument pour faire progresser l’hégémonie américaine dans la région, promeut réellement les intérêts des pays de l’hémisphère. L’universitaire et activiste américain Cornel West a qualifié cette situation de “moment Malcolm X”, où les poules sont en train de rentrer au poulailler.

S’auto-sanctionner

Les États-Unis ont ciblé Cuba, le Nicaragua et le Venezuela en vue d’un changement de régime, notamment par le biais d’une guerre économique prenant la forme de mesures coercitives unilatérales, communément appelées sanctions. Les États-Unis appliquent aujourd’hui des sanctions illégales à plus d’un tiers de l’humanité vivant dans 42 pays. Cet instrument contondant vise à pousser la population d’une nation à se révolter contre son gouvernement et les sanctions ont été renforcées contre le Venezuela, même pendant la période de pandémie. Bien que cette tactique réussisse rarement, comme le savent les peuples cubain, nicaraguayen et vénézuélien, les sanctions touchent les citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les enfants, et causent des milliers de morts, en violation des chartes des Nations Unies et de l’OEA. Par conséquent, les pays sanctionnés ont cherché des moyens de contourner le système bancaire dominé par le dollar américain. Ils y ont été poussés lorsque les États-Unis ont sapé ce même système en confisquant l’or et les réserves étrangères du Venezuela, puis de l’Afghanistan et maintenant de la Russie, comme l’a expliqué l’économiste Michael Hudson.

L’administration Biden devrait avoir compris que les nations ne suivent plus aveuglément ses ordres d’isoler les pays qu’elle cherche à punir. Par exemple, bien que les médias corporatifs dépeignent un monde uni contre la Russie depuis le 24 février de cette année, une vaste majorité de pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine (représentant en l’occurrence la majorité de l’humanité) ont refusé d’imposer des sanctions à la Russie.

Lors du récent vote de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’adhésion de la Russie au Conseil des droits de l’homme – une campagne menée par les États-Unis -, bien que 92 pays aient suivi l’exemple de l’Oncle Sam, 82 pays (dont des géants comme l’Inde, la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud) se sont abstenus ou ont voté contre l’initiative américaine. Ils représentent clairement l’écrasante majorité de l’humanité et comprennent en fait 13 pays des Amériques. Bien entendu, le précédent le plus solide en matière de rejet de la politique américaine est constitué par 29 années de votes annuels quasi unanimes à l’Assemblée générale des Nations unies, exigeant la levée du blocus criminel des États-Unis sur Cuba.

Les gouvernements rejettent l’arrogance des États-Unis

L’exclusion du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba du Sommet des Amériques a incité plusieurs chefs d’État à boycotter le sommet, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador ayant ouvert la voie en déclarant que les invitations sélectives témoignaient d’un “manque de respect pour la souveraineté et l’indépendance des pays”. Les présidents de la Bolivie, du Honduras, du Guatemala et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont suivi son exemple, tandis que le Salvador et l’Uruguay sont restés à l’écart pour leurs propres raisons. Au cours du rassemblement qui s’est tenu du 6 au 10 juin, des diplomates représentant plusieurs gouvernements ont utilisé la tribune pour dénoncer l’exclusion des trois pays et ont appelé à la fin des sanctions, notamment du blocus imposé à Cuba. Ils se sont également demandé si un pays avait le droit de juger la démocratie d’autres nations et ont appelé à une refonte de l’OEA en tant qu’institution interaméricaine. Ces remarques ont été reprises par les chefs d’État du Belize, de l’Argentine, du Chili et de plusieurs pays du CARICOM. C’est comme si Washington ignorait qu’une seconde émancipation est en cours en Amérique latine depuis plus de deux décennies, et que les efforts des États-Unis pour faire reculer l’indépendance régionale et la diversification des partenaires commerciaux ne servent qu’à saper davantage leur influence déclinante dans la région.

Résolution sur l’immigration, en l’absence des nations clés

Après la fin du Sommet des Amériques, les médias ont remis en question la validité de ce qui est censé être la plus grande réalisation de l’administration Biden pendant le rassemblement – une déclaration sur l’immigration – parce qu’elle a été discutée en l’absence des dirigeants du Mexique, du Guatemala, du Salvador et du Honduras, les principales sources d’immigration vers les États-Unis ces dernières années.

Le Sommet s’est déroulé durant le procès de l’ancienne présidente bolivienne Jeanine Áñez, qui a pris le pouvoir après que l’OEA a facilité un coup d’État en Bolivie en 2019, un fait qui n’a pas échappé à de nombreux participants, y compris le représentant bolivien. Cette question a également été soulevée par des membres du public lors des sessions du Sommet, notamment par Walter Smolarek qui a réussi à prendre la parole pendant plusieurs minutes pour interpeller le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, pour sa complicité dans les massacres de Sacaba et Senkata lors du coup d’État bolivien, laissant Almagro presque sans voix. Le journaliste Eugene Puryear a souligné l’hypocrisie des États-Unis qui évitent les dirigeants avec lesquels ils ne sont pas d’accord tout en en accueillant d’autres, comme Ariel Henry d’Haïti, qui est accusé par le juge qui a supervisé l’affaire d’avoir assassiné son prédécesseur. Le président de la Colombie, Iván Duque, dont le gouvernement semble incapable de mettre fin aux massacres et aux assassinats de défenseurs des droits de l’homme, de dirigeants communautaires et d’anciens combattants des FARC, a également été invité au sommet. Et lors de la même session, au cours de laquelle le secrétaire d’État Blinken a tenté de présenter son administration comme un digne exemple de liberté journalistique, la journaliste indépendante Abby Martin a contesté une telle caractérisation en posant des questions sur les États clients des États-Unis impliqués dans les meurtres de journalistes, comme la citoyenne américano-palestinienne Shireen Abu Akleh aux mains des forces de défense israéliennes.

Les Cubains, Nicaraguayens et Vénézuéliens invités par Biden

L’administration a invité certaines personnes des pays méprisés à participer au dialogue de la société civile du sommet. Dans le cas de Cuba, Norges Rodríguez, un spécialiste des télécommunications, et Yotuel, le rappeur cubain vivant en Espagne et devenu célèbre le 11 juillet 2021 pour sa chanson “Patria y Vida”, étaient présents. Ce dernier a fait l’objet d’un exposé détaillé sur ses liens avec la National Endowment for Democracy (NED) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). M. Rodríguez, quant à lui, s’est vanté d’avoir apporté des photos des manifestations de l’année dernière à Cuba pour les exposer au Sommet et a fait remarquer qu’il était là pour sensibiliser à la menace que représentent les trois gouvernements exclus.

Certains journalistes d’opposition nicaraguayens affiliés à des médias qui ont reçu des fonds de la Fondation Chamorro, connue pour canaliser des fonds de l’USAID et de la NED, ont été invités au Sommet des Amériques, notamment Lucía Pineda de “100% Noticias” et d’autres de “Confidencial”. ” [11] D’autres invités, comme Francisca Ramírez, qui se présente comme une ” leader paysanne ” du mouvement anti-canal, font partie de l’opposition militante au gouvernement et aurait été l’un des architectes des violents barrages routiers qui ont paralysé le Nicaragua pendant trois mois lors d’une tentative de coup d’État sanglant en 2018.

Quant au Venezuela, Washington a au moins compris qu’il n’était pas prudent d’imposer sa marionnette Juan Guaidó au sommet, car il est devenu une source d’embarras. Mais il a invité l’ancienne “ambassadrice” de Guaidó au Royaume-Uni, Vanessa Neumann, qui fait l’objet d’une enquête du bureau du procureur général du Venezuela pour son implication dans le blocage des réserves d’or du Venezuela détenues par la Banque d’Angleterre]. Elle a démissionné de son poste d’envoyée diplomatique de Juan Guaidó au Royaume-Uni en décembre 2020, s’inquiétant du fait que “l’avenir du leadership de Guaidó n’est pas clair au sein de l’opposition”.

Étant donné que le Sommet était censé travailler sur des sujets tels que ” la santé et la résilience “, ” notre avenir vert ” et ” l’accélération de la transition vers l’énergie propre “, on peut se demander si l’inclusion de ces acteurs de la société civile qui bénéficient de financements américains n’est pas simplement destinée à donner un vernis de légitimité aux approches unilatérales de la politique américaine, tout en sapant le véritable multilatéralisme. Le fait que ces individus soutiennent les récits de Washington sur le changement de régime n’est que la cerise sur le gâteau.

Les peuples des Amériques s’unissent

Pendant ce temps, les militants pour la paix et la justice ont tenu leurs propres sommets à Los Angeles (8 au 10 juin) et à Tijuana, au Mexique (10 au 12 juin), appelant à la justice sociale, au respect de la souveraineté nationale et à la solidarité internationale des travailleurs. Les deux sommets ont également appelé à la libération immédiate du diplomate vénézuélien Alex Saab, qui est détenu par les autorités américaines en violation de la Convention de Vienne de 1961, créant ainsi un dangereux précédent pour les missions diplomatiques du monde entier.

Le Sommet des Peuples

Le Sommet du peuple pour la démocratie à Los Angeles, soutenu par plus de 250 organisations de base et auquel des milliers de personnes ont assisté en personne et en ligne, a bénéficié d’une forte participation des groupes de défense des droits des locataires, qui ont critiqué le gouvernement américain pour avoir organisé son événement dans la ville où le taux de sans-abri est le plus élevé du pays. [L’événement de trois jours comprenait des séances d’enseignement et des protestations avec des discours dénonçant l’hypocrisie du gouvernement américain qui prétend être un champion de la démocratie et des droits de l’homme à l’étranger alors que le racisme, la pauvreté, la suppression des électeurs et un système judiciaire inéquitable affligent des millions de personnes dans le pays. Malgré le refus de la police de Los Angeles d’accorder un permis, l’événement s’est terminé par une manifestation devant le sommet de l’administration Biden, avec les drapeaux du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua bien en évidence. La déclaration finale de ce sommet alternatif stipule : « Ce sommet que nous avons construit ensemble a été un pont entre les organisations, les mouvements, les régions, les langues et les frontières. Nous créons des liens entre nous et une unité entre nos différentes luttes. Alors que le temps que nous avons passé conjointement touche à sa fin, nous affirmons la poursuite de la lutte pour un monde plus juste et nous nous y consacrons à nouveau. »

Le Sommet des travailleurs

Le Sommet des travailleurs de Tijuana a également bénéficié d’une large participation des mouvements sociaux et des syndicats, y compris la présence en personne de dirigeants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela qui s’étaient vu refuser un visa pour les événements de Los Angeles. Les représentants des peuples de ces trois pays ont expliqué les progrès réalisés par leurs sociétés révolutionnaires en termes de logement pour les personnes à faible revenu, de médecine socialisée et d’éducation gratuite jusqu’au plus haut niveau. Un appel a été lancé pour consolider la solidarité commune des trois pays contre l’agression américaine, et pour maintenir les liens entre les travailleurs et les mouvements sociaux au-delà des frontières nationales, afin de diffuser des informations fiables sur ce qui se passe dans les différents pays, de mener des actions communes lorsque cela est possible, et d’apprendre des luttes des autres. La déclaration finale du sommet des travailleurs affirme : « Nous assistons à un processus de recolonisation sur les peuples. Cela s’exprime par la croissance excessive du racisme, de la pauvreté, du chômage, de la précarité de l’emploi, de la détérioration environnementale des territoires, de la criminalisation de la migration et de la violence sexiste et culturelle. Pour cette raison, nous appelons à l’unité programmatique des travailleurs, des paysans et des forces progressistes et populaires du continent américain pour réfléchir, débattre et prendre des mesures concrètes pour combattre la violence sociale et du travail appliquée à nos peuples par les gouvernements américain et canadien. »

Le Sommet propose de “tenir une réunion annuelle à Tijuana, au Mexique, avec les travailleurs et les mouvements sociaux des Amériques pour exprimer leur solidarité avec les peuples du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua et leurs révolutions pour répudier les mesures coercitives unilatérales contre les gouvernements souverains.”

Alison Bodine (Fire This Time Movement for Social Justice, Canada) a exhorté les délégués à s’appuyer sur l’unité forgée lors de la rencontre internationale : « Lorsque nous quitterons le Sommet des travailleurs à Tijuana, nous devrons solidifier l’unité que nous avons construite au cours des deux derniers jours. Nous devons développer la collaboration et le travail d’équipe avec patience, confiance et assurance, afin de forger un front uni capable de travailler avec cohérence, coopération et créativité pour construire une campagne suffisamment forte pour mettre fin aux attaques, sanctions et blocus impérialistes contre Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. »

Solidarité Nord-Sud

Le Sommet des Peuples et le Sommet des Travailleurs, en réponse au Sommet exclusif des Amériques, ont donc établi de nouveaux liens de solidarité et la promesse d’une collaboration continue Nord-Sud.

Il semble en effet que l’effort de l’administration Biden pour isoler les gouvernements révolutionnaires de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela n’ait pas seulement été un échec, mais un remarquable objectif personnel. Au contraire, la solidarité Nord-Sud entre les peuples de “Notre Amérique” a été renforcée, malgré leur exclusion du sommet officiel. La dirigeante syndicale cubaine Rosario Rodríguez Remos a bien résumé la situation lorsqu’elle a déclaré : “Le temps est venu pour le chien d’arrêter de suivre le maître.”

*Jill Clark-Gollub, (Washington DC) rédacteur/traducteur adjoint de l’ACHO; Alina Duarte, ( Mexique) agrégée principale de l’ACHO ; John Perry, (Nicaragua) chercheur principal de l’ACHO

The Council on Hemispheric Affairs (COHA) 13 Juin 2022

Traduction Bernard Tornare 14 Juin 2022