Le procès mondialisé du système capitalisme impérial

2ème partie

La mise en accusation de ce système destructeur par le Centre de Recherche et d’Analyse en Histoire Contemporaine d’Haïti (CRAHICH) en 217e année de l’indépendance

L’image du capitalisme en Haïti aujourd’hui s’apparente à l’esclavage du temps colonial

Le capitalisme impérial contemporain garde encore les empreintes de l’esclavagisme (11) en Haïti. Ces individus-captifs transportés et transplantés en Amérique, venus d’Afrique notamment sur les côtes du Sénégal, du Benin, du Congo, du Dahomey et de la Guinée-Bissau, etc. qui constituaient le moteur de l’enrichissement du colonialisme esclavagiste semblent être, à nos yeux : des damnés de la terre pour faire un clin-d’œil à Frantz Fanon dans son texte publié en France en 1961. Le colonialisme, l’esclavagisme, le racisme et le ségrégationnisme impactent encore notre société. Ce constat patent nous permet de soutenir sans ambages qu’il existe en Haïti un système d’apartheid qui ne dit pas son nom.

La persistance ou la perpétuation des caractéristiques essentielles du système esclavagisme (qui perdurent encore à bien des égards), me pousse à me demander si les descendants des hommes et des femmes esclavagisés ne sont pas condamnés à la misère à vie par le capitalisme. En tout cas, les descendants d’esclaves africains d’Haïti, eux-mêmes, dans leur grande majorité, vivent dans une situation infrahumaine, d’une part et le mode de traitement indigne d’un être humain qu’on applique aux ouvriers haïtiens, d’autre part constituent à eux-seuls des exemples parfaits et suffisamment éloquents pour justifier cette similitude du capitalisme (ou l’esclavagisme moderne) à l’esclavage aux siècles derniers. Par, exemple leur salaire de misère aujourd’hui équivaut à $ 5.49 (12) pour une journée de huit heures de temps de travail et les conditions exécrables dans lesquelles ils travaillent peuvent en attester. À cela, ne peut-on pas ajouter le non-respect total de la dignité humaine qui est symptomatique des agissements des patrons à l’égard de nos ouvriers-ères et travailleurs et travailleuses dans les usines ? Avec un salaire « poitrinaire » (13) et sans aucun avantage compensatif, ils subissent une forme d’esclavage assoupli et déguisé. Tout compte fait, il parait de toute évidence qu’Haïti et tous les autres petits pays opprimés, à quelques exceptions près, soit condamnée par le capitalisme impérial à une peine infamante.

Il est vrai, nous reconnaissons que le genre de traitement que les capitalistes nous inflige est pareil dans d’autres pays dominés, mais il y a lieu quand même de dénoncer, à bien des égards, un agissement de deux poids deux mesures à l’endroit d’Haïti, ce qui mous incite à penser que nous aurions commis un « un crime un pardonnable » à l’instar du « péché originel (14) » au regard de ce système d’exploitation. Est-ce que le fait d’oser choisir de : « vivre libre ou mourir » est un « crime impardonnable » pour le capitalisme mondialisé ? Car, en fait, du XVIe siècle à nos jours les conditions d’existence de ce groupe humain d’origine africaine n’ont pas « fondamentalement changé » comme l’a souligné Luc-Joseph Pierre (15) au sujet de la masse d’esclaves de St-Domingue devenus, au début du XIXe siècle, citoyens haïtiens. Cette catégorie sociale dont le sort semble pérenne n’a de cesse d’être victime au cours du 19e et 20e siècle et ce processus de victimisation devient endémique par la suite, selon l’auteur qui le décrit en ces termes :

Les conditions d’existence n’ayant pas fondamentalement changé aux 19e et 20e siècles, atrocités, maladies, calamites, misères, sous-développement, mortalité, mais aussi croyances, superstitions, ignorance, analphabétisme continuant de se poser en facteur déterminants de la condition humaine pour l’ensemble de ces catégories sociales, l’esclave des 16e, 17e et 18e siècles devenus bossale-marron vivant dans l’exclusion au 19e siècle, puis peyizan-moun mòn victime d’ostracisme au 20e siècle, n’aura pas vu sa situation et son statut évoluer de façon significative pour lui permettre de prendre ses distances de l’état nature et de sortir du climat accablant dans lequel se déroulait son existence.

En ce sens-là, sachant que la liberté et la dignité humaines sont inaliénables, nous soutenons que le capitalisme est un système qui doit être inévitablement combattu jusqu’à sa destruction totale pour instaurer un nouveau projet pour le bien-être et l’épanouissement plein et entier de toute l’humanité sous la base d’égalité, d’équité et de justice sociale. En effet, il y a lieu d’établir la pleine responsabilité du capitalisme dans la misère, dans les calamités, la précarité et même l’invivabilité la plus abjecte de la majorité de la population mondiale en général, et en particulier celle d’Haïti. C’est dans cette logique que nous nous engageons à dresser au nom d’Haïti cet acte d’accusation contre ce système destructeur mondial qu’il convient, répétons-le, de combattre jusqu’à son anéantissement purement et simplement afin d’instituer un nouvel ordre mondial. Il me semble pour l’instant que le communisme serait l’alternative la plus admirable, la plus viable et la plus humainement soutenable en tant qu’idéal de vie la plus digne du genre humain.

Les méfaits du capitalisme en Haïti du début du XIXe siècle à nos jours.

Dès le lendemain de la naissance de la première république noire du monde, on a dû fait face aux divers fléaux : d’une part deux ans après la proclamation de l’indépendance, les anciens-libres, la nouvelle aristocratie noire et mulâtre a comploté et assassiné l’empereur Jacques premier le 17 octobre 1806 pour s’accaparer des biens et des terres libérées au prix du sang de nos vaillants ancêtres esclavagisés. Alors que jusque-là les anciens-libres ou les fils des anciens colons français détenaient encore 66 % de grande habitation coloniale (16). En ce sens, en tuant l’Empereur Jacques 1er, c’est le premier coup inaugural de nouvelle oligarchie contre le projet « socialisme dessalinien ». Bien qu’une telle assertion ne fasse pas unanimité chez les historiens et intellectuels haïtiens, il nous parait, pourtant, évident que le libérateur avait un projet de société ave un certain penchant socialiste. Il faudra donc approfondir cet aspect pour y voir plus clair. Car, Dessalines, de son côté voulait étatiser des terres détenues entre les mains des anciens colons de st-Domingue en procédant par la vérification des titres de propriétés dans le but d’aboutir à une véritable réforme agraire peu à peu. En réclamant toutes les terres comme héritages de leurs pères, Dessalines leur avait rétorqué : « et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, n’auront-ils donc rien ? » Cette réponse a été pour les oligarques une déclaration de guerre, laquelle a conduit à l’assassinat de l’empereur et aussi à l’échec de son projet de bien-être fondé sous la base d’équité et d’égalité. Il s’agissait, pour ainsi dire, d’un coup fatal contre le développement et la poursuite de la révolution anti-esclavagiste, anticolonialiste, antiraciste et antiségrégationniste de Saint-Domingue. Par-delà, les anciens libres entamèrent une contre-révolution active à St-Domingue pour saper la révolution des « va-nu-pieds » et remettre le pays libéré sous l’auspice de la France à condition qu’ils jouissaient un peu plus de droits sociopolitiques.

La « dette » de l’indépendance d’Haïti, un fardeau qui continue encore à peser lourd …

Vers 1820 et 1822 (après la mort du Roi Christophe qui opposait à l’idée de payer une indemnité pour la reconnaissance de l’indépendance), avec le concours d’un dirigeant haïtien, (un traitre, un corrompu), du nom de Jean-Pierre Boyer (17) poursuivant le plan enclenché par son prédécesseur, Alexandre Pétion, un ancien libre, mulâtre comme lui, remet Haïti à la France. Cette dernière impose au pays (depuis lors) une dépendance néocoloniale suivant laquelle, la jeune République était astreinte à acheter son indépendance entre les mains de la France esclavagiste, battue et capitulée à la dernière bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Pour ce faire, l’ancienne métropole de la colonie de Saint-Domingue, sous l’égide du Roi de France, Charles X, nous ordonne une ordonnance (18) du 17 avril 1825) suivant laquelle Haïti devait verser 150, 000,000 de francs-ors à la France en guise de dédommagement des anciens colons français et du rachat de la reconnaissance de l’indépendance (19) proclamée, il y a plus de deux décennies. Précisément le 3 juillet 1825, le pays a été contraint de payer à la France 150 millions (20) de francs-ors destinés à « indemniser » les anciens colons maîtres d’esclaves pour perte « de propriétés », en échange de la reconnaissance de son existence en tant qu’État-nation (21), écrit Jérôme Duval dans un article intitulé : « de la colonisation à l’esclavage économique ». Cette double (22) « dette » fallacieuse a coûté beaucoup à la jeune République tout en enrichissant hideusement, la France. Ce qui fait qu’Haïti a vécu pratiquement tout le XIXe siècle en étant endettée. La France nous a rançonnés durant plus d’un demi-siècle après la fondation de notre État-nation, cela s’étend de 1825 (23) à 1886, soit 61 ans d’endettement injuste et illégitime. Une somme équivalente à dix ans le budget de la république à l’époque (24). Cela va sans dire pourquoi, par exemple, aujourd’hui la France (25) est l’un des pays les plus riches (5e) au monde, avec son PIB par habitant qui s’élève à : $ 555421 USD, tandis que Haïti est l’un des pays les plus pauvres de la planète (15e) et surtout celui, le plus appauvri du continent d’Amérique avec un PIB de $ 697 USD (26) par habitant en Avril 2021, suivant les données statistiques du rapport de la Banque Mondiale publié sur son site.

A suivre