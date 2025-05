Le plan de Trump pour Haïti !

L’administration Donald Trump aurait déjà pris sa décision : elle souhaite que les pays d’Amérique latine et des Caraïbes fournissent les troupes, tandis que les États-Unis assureraient le financement. L’objectif est de mettre fin à la violence en Haïti, le pays le plus pauvre de l’hémisphère, et, à terme, de consolider la puissance de Washington dans une mer des Caraïbes de plus en plus agitée.

Pour mener à bien ce programme, et face à une réalité dominée par la violence, la faim et la corruption, la Maison-Blanche a déjà entamé des discussions informelles avec les membres de l’Organisation des États américains (OEA), estimant que, s’agissant d’un problème régional, c’est à cette organisation internationale qu’il incombe de tester une réponse armée responsable pour lutter contre le crime organisé qui a pris le contrôle de ce pays caribéen.

La crise humanitaire et sécuritaire dans l’ancienne colonie française était déjà ressentie sous le précédent mandat du dirigeant républicain, mais s’est considérablement aggravée depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021.

Plus de 5 600 personnes ont été tuées l’année dernière, et l’Organisation internationale pour les migrations confirme que plus d’un million d’Haïtiens sont considérés comme déplacés à l’intérieur du pays, un nombre qui a triplé depuis 2023. Aujourd’hui, plus de la moitié des 12 millions d’habitants d’Haïti ont besoin d’aide humanitaire, tandis que des groupes armés tels que Viv Ansanm et Grand Grif contrôlent des provinces entières et la quasi-totalité de Port-au-Prince.

Face à la gravité sans précédent de la situation en Haïti, les Nations Unies sont intervenues par le biais d’une Mission multinationale d’appui à la sécurité, une proposition dont les origines étaient extrêmement fragiles en raison du refus de plusieurs gouvernements latino-américains d’agir dans un contexte de violence extrême et d’incertitude croissante. Finalement, en juin 2023, le Kenya a accepté de diriger l’opération et a envoyé quelque 500 policiers en échange de généreuses sommes d’argent des États-Unis, tandis que le Salvador, le Guatemala, la Jamaïque et le Belize ont fourni du personnel de soutien.

L’implication de la Maison Blanche dans une mission vouée à l’échec et aggravant la crise humanitaire en Haïti a suscité une large opposition, comme en témoignent la Russie et la Chine au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. En revanche, la proposition actuelle de Trump vise à exercer un plus grand contrôle sur la situation, mais depuis une entité satellite comme l’OEA, qui ne dispose toutefois pas du mandat ni des pouvoirs directs nécessaires pour mener une opération de cette nature.

Bien que des rumeurs aient circulé pendant des semaines selon lesquelles le gouvernement envisageait une intervention dans ce pays des Caraïbes, l’éventuelle implication de l’OEA dans ce projet a été systématiquement démentie. C’est toutefois le secrétaire d’État Marco Rubio lui-même qui a finalement admis l’existence de négociations en cours mardi dernier, lors de son premier témoignage devant la commission sénatoriale des affaires étrangères.

Face aux hésitations et aux réticences de certains gouvernements à s’engager dans une opération de cette nature, la Maison-Blanche a cherché à rappeler un précédent clé. En 1965, avec le soutien de plusieurs dirigeants latino-américains, une Force interaméricaine de maintien de la paix (FIP) a été créée, déployant plus de 1 700 soldats, sous le commandement d’un général brésilien, pour faire face à une rébellion en République dominicaine. Cependant, la situation actuelle en Haïti est clairement différente.

Au-delà de l’objectif affiché de lutte contre l’insécurité, les États-Unis gagneraient autre chose. Grâce à cette initiative, Washington reprendrait le contrôle de l’OEA après l’élection de ses derniers responsables (le Surinamais Albert Ramdin au poste de Secrétaire général et la Colombienne Laura Gil à son poste de Secrétaire adjointe), issus d’une large alliance opposée à Trump. De plus, l’acceptation de l’entité serait conditionnée à son financement futur.

D’autre part, la participation de militaires de pays aux gouvernements opposés, comme le Brésil et la Colombie, ainsi que d’autres combattants de pays alliés à la Maison Blanche, comme l’Argentine, leur permettrait d’unir leurs forces et de collaborer face à une tragédie humanitaire de grande ampleur. En tant que contrepartie militaire, le Commandement Sud assumerait la direction d’une entreprise qui se veut de grande envergure.

Enfin, et grâce à un groupe de dirigeants latino-américains, les États-Unis retrouveraient leur domination sur la mer des Caraïbes, leur traditionnelle « Mare Nostrum », où coexistent diverses expressions de critique de la puissance hégémonique, actuellement représentées par des gouvernements comme Cuba, le Venezuela, la Colombie et le Mexique, sans parler de l’insécurité rampante en Amérique centrale.

Mais le défi posé par les États-Unis aux pays d’Amérique latine serait complexe à relever, non pas tant en raison de la confrontation directe avec des gangs armés dotés d’une puissance de feu considérable, mais parce qu’il est notoire que ces organisations obtiennent des ressources militaires grâce au trafic illégal incessant provenant des ports maritimes de l’État de Floride, approvisionnant la quasi-totalité des Caraïbes en armes telles que des fusils AR-15, des AK-47 et divers types de pistolets.

Les autorités de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) signalent que 90 % des armes à feu utilisées dans cette région sont achetées légalement aux États-Unis par le biais d’intermédiaires, puis directement exportées clandestinement à un prix vingt fois supérieur, et sont associées à d’autres trafics, comme le trafic de drogue.

De plus, le nombre d’armes importées illégalement a augmenté ces dernières années, faisant des Caraïbes l’une des zones les plus dangereuses pour l’utilisation d’armes létales. Parmi les dix pays affichant les taux d’homicides les plus élevés au monde, trois se situent bien sûr dans cette région, à l’exception d’Haïti : la Jamaïque, Sainte-Lucie et les îles Turques-et-Caïques.

Le trafic d’armes est actuellement un problème sous-estimé, voire carrément nié, par les autorités américaines. Il touche non seulement Haïti, mais aussi d’autres territoires confrontés à une spirale de violence croissante, comme Trinité-et-Tobago et la Jamaïque (également devenue une plaque tournante du trafic de drogue), qui constituent l’un des principaux problèmes du groupe CARICOM.

Ce n’est pas un hasard si, dans la guerre contre les armes, les autorités caribéennes s’interrogent sur le véritable camp des États-Unis. La nouvelle opération de l’OEA visant à s’attaquer à la violence en Haïti avec encore plus de violence et à encourager les flux de contrebande d’armes pourrait raviver et justifier, une fois de plus, toutes sortes de doutes et d’interrogations.

Daniel Kersffeld

23 mai 2025