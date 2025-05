Sommet anti-haïtien des présidents dominicains !

« L’ordre du jour de votre sommet trouble, visant à ancrer l’impunité des quatre et l’esprit de guerre contre Haïti au sein du ministère de la Défense, est la soi-disant « crise haïtienne ».

Je fais référence au quatuor du « sommet » composé de l’actuel président Luis Abinader et de trois anciens présidents : Leonel Fernández, Hipólito Mejia et Danilo Medina, de brillants gouverneurs coloniaux, garants d’une plus grande impunité et responsables de brutalités policières et militaires contre les migrants.

Un problème économique et social de dimension mondiale, comme la migration, est résolu par la force militaire.

Les quatre protagonistes de ce sommet trouble ont depuis longtemps permis une escalade de la haine contre les Noirs pauvres, qu’ils soient immigrants, descendants ou autochtones ; car, dans leur pensée coloniale, les Noirs riches ne sont pas noirs, pas plus que les Dominicains noirs riches.

Ils font la même chose aux Noirs pauvres ! Guerre !

Les quatre innocentés Trujillo, Balaguer et leurs courtisans ont été accusés de tous leurs crimes, y compris ceux liés à l’immigration : meurtres, corruption, traite d’êtres humains, semi-esclavage, surexploitation et incendies de maisons.

Les quatre hommes ont continué à voler la mémoire historique et la vérité sur les relations dominicaines-haïtiennes afin de tromper les nouvelles générations, de créer un faux nationalisme anti-haïtien et d’exonérer les États-Unis de leurs crimes contre l’autodétermination des deux nations et la dignité de leurs peuples.

L’ordre du jour de leur sommet calomnieux, visant à consacrer l’impunité des quatre hommes et l’esprit de guerre contre Haïti au sein du ministère de la Défense, est la soi-disant « crise haïtienne ». Or, il s’avère que cette crise n’est pas strictement haïtienne : il s’agit d’une crise créée sur le territoire haïtien par les États-Unis, la France et le Canada, ainsi que par les mafias oligarchiques et politiques à leur service.

Aucun des quatre hommes n’a le courage ni la dignité de la reconnaître et de l’affronter comme telle. Ils savent que les États-Unis et leur « communauté internationale » sont intervenus en Haïti. Onze fois au cours des 30 dernières années ; et loin d’améliorer la situation, ils l’ont aggravée.

Ils savent que les groupes terroristes ont été formés et armés par la CIA, le MOSSAD et les paramilitaires colombiens.

Ils savent tout cela et gardent le silence. Ils savent que les travailleurs contribuent bien plus à la République dominicaine qu’ils n’en reçoivent.

Ils savent pertinemment que migrer n’est pas « envahir », et pourtant ils répètent constamment ce mensonge.

Ils ne sont ni un « fardeau », ni un « peuple inférieur », comme le proclament leurs partis, leurs responsables et le gang néofasciste qu’ils encouragent et protègent, ainsi que leurs groupes paramilitaires, leurs anciens généraux meurtriers et leurs méga-riches sans scrupules.

Depuis 30 ans, ces quatre pays ont favorisé la transformation de la frontière en un marché lucratif pour les chefs militaires, les hommes d’affaires sans scrupules et les politiciens véreux.

La prétendue « coïncidence dans la politique officielle envers Haïti » s’explique par le fait que ces quatre pays partagent tout cela, et pire encore ; et par leur concurrence pour voir qui est le plus néofasciste, le plus hostile au peuple haïtien et le plus docile aux Biden et aux Trump.

Ils sont incapables d’aborder avec humanité et avec des mesures socialement justes la question migratoire, qu’ils ont déguisée en « crise haïtienne », bien qu’elle ait été criminellement créée par les États-Unis. Lâches !

Les quatre, avec et sans lunettes d’espion, présentent une ressemblance frappante.

Aporrea News 19 mai 2025