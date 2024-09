Le débat Harris-Trump : un spectacle dégradant de réaction politique

Le spectacle dégradant du débat de mardi entre Donald Trump et Kamala Harris a tendu un miroir à un système politique en crise extraordinaire. Entre les délires fous de Trump et les platitudes réactionnaires de la belliciste Harris, le débat a présenté le visage brutal du capitalisme américain.

Les deux candidats, avec l’aide des modérateurs d’ABC, ont pris soin d’éviter de discuter des problèmes sociaux brûlants auxquels sont confrontées les masses de travailleurs. Tout au long du débat de 90 minutes, il n’y a pas eu une seule discussion ou question sur les inégalités, la pauvreté, les suppressions d’emplois ou la stagnation des salaires. Aucun des deux candidats n’a mentionné que 1000 personnes meurent chaque semaine de la COVID-19 et que la pandémie continue de se propager dans les milieux de travail et les écoles.

Trump a souligné la hausse du marché boursier au cours de son administration comme preuve de sa « grande économie », tandis que Harris a cité l’autorité de Goldman Sachs, la plus grande banque d’investissement américaine, pour valider son programme économique. Un vaste gouffre social sépare ces deux candidats de Wall Street des réalités auxquelles sont confrontés les 90 pour cent les plus pauvres de la population.

Apparaissant parfois complètement dérangé, Trump a exploité la rage et la frustration mal définies qui existent dans le pays. Il cherche à l’éloigner de sa véritable source, le système capitaliste et la classe dirigeante, et à l’orienter vers les travailleurs immigrés. Les immigrants « affluent dans notre pays en provenance de prisons, d’institutions psychiatriques et d’asiles d’aliénés », s’est-il emporté. « Ils arrivent et ils prennent des emplois qui sont occupés en ce moment par des Afro-Américains et des Hispaniques, ainsi que par des syndicats. »

Trump a fait référence à plusieurs reprises à la provocation fasciste que sa campagne a organisée la semaine dernière contre les ouvriers d’usine haïtiens de la ville désindustrialisée de Springfield, dans l’Ohio, où des néonazis locaux ont déclenché une fausse rumeur selon laquelle des travailleurs haïtiens volent des animaux de compagnie : « Regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis », a déclaré Trump. « N’allez pas à Springfield. À Springfield, ils mangent les chiens. Ce sont les gens qui sont venus. Ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent ici. »

Trump représente une forme définitive de fascisme américain. Et quel que soit le résultat de l’élection, Trump et les républicains sont en voie de recevoir quelque 70 millions de voix, de balayer de grandes parties du pays et de prendre le contrôle de nombreux gouvernements d’États et probablement l’une ou les deux chambres du Congrès.

Le fait que Trump puisse même mener une campagne, sans parler d’obtenir un soutien important, témoigne de la faillite politique complète du Parti démocrate. Le Parti démocrate est hostile à tout appel large aux aspirations sociales des masses populaires et subordonne tout aux objectifs de guerre de l’impérialisme américain. Ce n’est pas simplement une tactique erronée, c’est une expression du caractère de classe du Parti démocrate, qui représente les banques et les grandes entreprises tout autant que Trump et les républicains.

La performance de Harris lors du débat, tout comme l’ensemble de sa campagne, était destinée au Parti républicain, à l’armée et à l’appareil de sécurité nationale. Non seulement elle a délibérément évité de faire appel à une large opposition sociale à Trump, mais elle s’est activement associée à certains des hommes politiques les plus détestés du 21e siècle : « J’ai en fait le soutien de 200 républicains qui ont travaillé avec le président Bush, Mitt Romney et John McCain, y compris celui de l’ancien vice-président Dick Cheney et de Liz Cheney, membre du Congrès. »

Harris a justifié le génocide d’Israël à Gaza et a menacé l’Iran de guerre : « La seule chose que je vous assurerai toujours, c’est que je donnerai toujours à Israël la capacité de se défendre, en particulier en ce qui concerne l’Iran et toute menace que l’Iran et ses mandataires représentent pour Israël. »

Elle a attaqué Trump de la droite sur la Chine, affirmant que son administration « a fini par vendre des puces américaines à la Chine pour l’aider à améliorer et à moderniser son armée », et a dénoncé Trump pour avoir appelé à une fin négociée de la guerre menée par les États-Unis contre la Russie en Ukraine.

Harris a déclaré dans ses remarques finales : « Je crois en ce que nous pouvons faire ensemble, c’est-à-dire maintenir la position de l’Amérique dans le monde et nous assurer que nous avons le respect que nous méritons à juste titre, y compris le respect de notre armée et la garantie que nous avons la force de combat la plus meurtrière au monde. »

La démonstration de force impérialiste de Harris a fourni à Trump l’occasion de faire un appel démagogique à l’opposition croissante à la guerre américaine contre la Russie. « Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe », a-t-il déclaré, notant que les pertes des deux côtés sont beaucoup plus élevées que ce qui est rapporté dans les médias. « Il y a des guerres au Moyen-Orient. Il y a des guerres avec la Russie et l’Ukraine. Nous allons nous retrouver dans une troisième guerre mondiale. Et ce sera une guerre sans précédent en raison des armes nucléaires et de la puissance de l’armement. »

Le fait que Trump, qui est lui-même un politicien impérialiste brutal, puisse se présenter comme un candidat « pacifiste » témoigne d’une dynamique dangereuse dans le système bipartite à l’approche de l’élection.

La même dynamique s’est manifestée lorsque les modérateurs du débat ont interrogé les candidats sur la tentative de coup d’État du 6 janvier 2021. Trump a qualifié son rôle de « patriotique » et s’est mis à attaquer Harris sur l’immigration : « Je vous demande ceci. Vous parlez du Capitole. Pourquoi permettons-nous à ces millions de personnes de passer par la frontière sud ? »

Harris a répondu par une série de phrases éculées, présentant le 6 janvier comme une chose du passé et non comme un avertissement de l’avenir imminent en 2024 : « Pour tous ceux qui regardent et qui se souviennent de ce qu’était le 6 janvier, je dis que nous n’avons pas à revenir en arrière. Ne revenons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas en arrière. Il est temps de tourner la page. Et si c’est trop demander pour vous, eh bien, il y a une place pour vous dans notre campagne. Défendre le pays. Défendre notre démocratie. Défendre l’État de droit. Et pour mettre fin au chaos. »

En réalité, le 6 janvier était une étape dans une campagne qui ne cesse de s’intensifier pour dissoudre la constitution et établir une dictature. Trump s’est engagé à ignorer les résultats de toute élection qu’il perdrait, et les républicains de la Chambre des représentants avancent un projet de loi visant à exiger que tous les électeurs prouvent leur citoyenneté : ce qui priverait de leurs droits des millions d’électeurs à faible revenu qui n’ont pas de passeport ou d’accès facile à des certificats de naissance. Bien que le projet de loi (appelé SAVE Act) ne sera probablement pas entériné, son but est de permettre à Trump de prétendre qu’une victoire démocrate sera illégitime parce que des millions d’immigrants sans papiers auraient voté. Quelques heures avant le débat, il a partagé sur Truth Social : « les démocrates essaient de “bourrer” les listes électorales avec des étrangers illégaux. Il ne faut pas que ça se produise, empêchez ça !! »

Il reste moins de huit semaines avant le 5 novembre, et les sondages montrent que la course est au coude à coude entre ces deux candidats de la guerre impérialiste et de la contre-révolution sociale. Une course serrée est tout ce dont Trump a besoin pour aller de l’avant avec son plan B consistant à qualifier l’élection de fraude et à mobiliser ses partisans dans les tribunaux et dans les rues pour l’annuler.

Le candidat à la présidence du Parti de l’égalité socialiste, Joseph Kishore, a publié une déclaration à l’issue du débat condamnant les deux partis. « Le débat de mardi entre Harris et Trump a révélé le caractère réactionnaire de l’ensemble du système politique et des deux candidats de la classe dirigeante », a-t-il déclaré. « Trump et le Parti républicain cherchent à construire le cadre d’un régime autoritaire, quoi qu’il arrive lors des élections. Cette menace ne peut cependant pas être contrée par le soutien aux démocrates, un parti de Wall Street et de l’impérialisme. »

Kishore a ajouté : « Tout est fait pour exclure toute discussion sur les vrais problèmes. Les mots “inégalité ”, “capitalisme” et “socialisme” n’ont pas été mentionnés dans le débat. Même si tous les sondages montrent un large mécontentement à l’égard des démocrates et des républicains, tous les autres candidats sont exclus, y compris le Parti de l’égalité socialiste. »

Kishore a souligné l’extrême crise sociale à laquelle la classe ouvrière est confrontée, notamment « des niveaux d’endettement écrasants », « la flambée des prix », « le coût du logement [qui] rend impossible de se payer une maison ou un loyer », « la stagnation des salaires » et « les licenciements collectifs ».

Il a conclu : « La tâche urgente, dans les huit prochaines semaines et au-delà, est de construire au sein de la classe ouvrière une direction socialiste qui articulera ses intérêts en opposition aux deux partis capitalistes. Ce n’est que sur cette base qu’il sera possible de saper les forces de la réaction, de la dictature et de la guerre. »

Wsws 12 septembre 2024