Pourquoi le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu en Haïti ?

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu en Haïti et en République dominicaine les 5 et 6 septembre, la première visite d’un haut responsable américain depuis près de 10 ans. Cela signifie que Blinken a effectué une visite spéciale en Haïti, un pays qui est le plus exploité et le plus pauvre de l’hémisphère occidental.

Ce n’est pas comme si Washington manquait de défis diplomatiques majeurs ailleurs. Par exemple : la guerre par procuration entre les États-Unis, l’OTAN et la Russie en Ukraine, qui produit de fortes tensions sur l’OTAN ; le génocide israélien à Gaza, qui pourrait potentiellement déclencher un conflit plus large en Asie occidentale et l’intervention arrogante de Washington dans les élections au Venezuela.

Et bien sûr, il y a l’hostilité continue des États-Unis envers la Chine populaire, démontrée par la mise en œuvre par Washington de tarifs douaniers de 100 % sur les véhicules électriques chinois et la diplomatie militaire américaine dans la région Asie-Pacifique. Il est donc légitime de se demander pourquoi Blinken s’est rendu en Haïti ?

Le Washington Post et le New York Times ont chacun publié des articles le 5 septembre donnant une raison à cette visite. Si l’État haïtien s’effondre, écrivent-ils, il y aura un flot de réfugiés demandeurs d’asile parmi les 11 millions d’Haïtiens qui submergeront les installations américaines.

Un regard sur les archives du Département d’État des années 1940 sur l’occupation américaine d’Haïti de 1915 à 1934 donne une raison plus fondamentale à l’attention de Blinken : « Le gouvernement des États-Unis s’intéressait à Haïti depuis des décennies avant son occupation. En tant que base navale potentielle pour les États-Unis et d’autres puissances impérialistes, la stabilité d’Haïti intéressait beaucoup les responsables diplomatiques et de la défense américains qui craignaient que l’instabilité n’entraîne une domination étrangère d’Haïti. » (tinyurl.com/yc62sbms)

Ce rapport contient également la phrase suivante : « Suite à la manipulation réussie [des États-Unis] des élections de 1915… » Il est inhabituel que les États-Unis admettent ouvertement la manipulation des élections, qui est un crime très grave en vertu de la loi américaine telle qu’elle est rédigée, une loi souvent bafouée par les agences américaines opérant dans le monde entier.

Comment le Premier ministre Garry Conille a été choisi

La dernière élection présidentielle nationale en Haïti a eu lieu en 2016, et les mandats de chaque fonctionnaire élu en Haïti ont expiré début 2023. Garry Conille, dont le père était ministre dans le gouvernement Duvalier, avait été Premier ministre de 2011 à 2012 sous la présidence de Michael Martelly, mais le principal domaine d’activité de Conille a été aux Nations Unies en tant qu’administrateur de la santé publique. Conille a été élu par six voix sur les sept membres votants du Conseil présidentiel de transition d’Haïti (TPC), qui a été créé lors d’une réunion de la CARICOM en mars.

La CARICOM est l’abréviation de la Communauté des Caraïbes, une organisation intergouvernementale qui est une union politique et économique de 15 États membres, principalement des îles de la mer des Caraïbes. Ni les États-Unis ni le Canada n’en sont membres, pas plus que les îles des Antilles françaises – Saint-Martin/Sint Maarten, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique – qui font légalement partie de la France.

Le Conseil présidentiel de transition (TPC) est un organe temporaire qui a été officiellement constitué en Haïti le 12 avril et a prêté serment le 24 avril de cette année pour exercer les pouvoirs et les devoirs du président d’Haïti jusqu’à l’investiture d’un président élu ou jusqu’au 7 février 2026, selon la première éventualité. Il compte neuf membres, dont sept avec droit de vote.

Blinken a eu plusieurs réunions avec le Premier ministre Conille et le ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy début juillet au département d’État à Washington. Blinken s’est rendu à Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, pendant deux jours début septembre, prenant un risque extraordinaire, pour s’assurer que le monde sache que les États-Unis soutenaient la présence de policiers kenyans en Haïti.

Le gouvernement américain croit pouvoir ignorer les votes de millions de Vénézuéliens pour Nicolás Maduro comme président, mais accueillir un Premier ministre d’Haïti qui a été élu avec six voix.

Quelle hypocrisie !

Workers World 13 septembre 2024