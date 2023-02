La justice haïtienne transférée en Floride !

Les États-Unis prennent de plus en plus non seulement un grand contrôle de l’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moïse mais sur la justice haïtienne aussi.

Le 31 janvier, Washington a transporté à Miami quatre autres hommes qui seraient impliqués dans le meurtre du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, portant à sept le nombre de suspects qu’ils détiennent et envisagent de poursuivre dans cette affaire.

Trois des personnes transportées par avion en Floride sont accusées de « complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et de fournir un soutien matériel et des ressources entraînant la mort, et de complot en vue de le faire, sachant ou ayant l’intention que ce soutien et ces ressources seraient utilisés pour se préparer à ou mener à bien le complot visant à tuer ou à kidnapper », a expliqué le ministère américain de la Justice (DOJ) dans un communiqué de presse. Ces trois personnes comprennent deux gardes de sécurité et des citoyens haïtiens-américains naturalisés James Solages, 37 ans et Joseph Vincent, 57 ans, ainsi que le mercenaire colombien et ancien colonel allemand Alejandro “Capt. Mike” Rivera García, 44 ans.

Le quatrième homme transféré est le médecin/pasteur haïtien-américain naturalisé Christian Sanon, 54 ans, que le gouvernement haïtien a autrefois prétendu être le cerveau du complot. Il fait maintenant face aux États-Unis à une accusation beaucoup moins grave de « complot en vue de faire passer en contrebande des marchandises en provenance des États-Unis et de faire en sorte que les informations d’exportation ne soient pas déposées, ainsi que de contrebande de marchandises en provenance des États-Unis et de fournir des informations sur les exportations illégales », a déclaré le DOJ.

Les quatre nouveaux détenus de Miami rejoignent trois autres que les États-Unis détiennent depuis l’année dernière : l’ancien soldat colombien devenu mercenaire Mario Antonio Palacios Palacios, 43 ans ; l’ancien trafiquant de drogue haïtien et informateur de la Drug Enforcement Administration (DEA) Rodolphe “Whiskey” Jaar, 49 ans ; et l’ancien sénateur haïtien John Joël Joseph, 51 ans.

Les nouveaux arrivants pourraient fournir des informations menant aux auteurs intellectuels de l’intrigue et aux véritables financiers, qui sont probablement des personnalités politiques et commerciales importantes.

Par exemple, Joseph Vincent a travaillé comme agent de sécurité pour l’ancien puissant sénateur haïtien Youri Latortue lorsque ce dernier était l’espion et le chef de la sécurité du gouvernement de facto du Premier ministre Gérard Latortue de 2004 à 2006, selon une ancienne source gouvernementale haut placée. Plusieurs rapports allèguent également que Latortue était également un chef d’escadron de la mort lors du coup d’État de 1991-1994 contre le président Jean-Bertrand Aristide.

Vincent était également le “bras droit” d’un ancien fonctionnaire du Département d’État américain en poste en Haïti, Robert “Bob” Balthazar, selon l’avocat haïtien Newton Saint-Juste, qui connaît également personnellement Vincent. Balthazar a été la première personne que Vincent a appelée pour obtenir des conseils après le mauvais déroulement de l’opération Moïse, a déclaré Saint-Juste. Vincent était également un ancien informateur de la DEA.

Pendant ce temps, selon le Haitian Times, James Solages était un agent de sécurité et “très proche” de Dimitri Vorbe, peut-être l’homme d’affaires haïtien le plus farouchement opposé à Jovenel Moïse, qui contestait un contrat lucratif que Vorbe avait fourni de l’électricité au réseau électrique d’Haïti. En 2020, Vorbe s’est enfui en Floride, où il a demandé l’asile politique et vit maintenant.

Les quatre nouveaux arrivants devraient être traduits en justice devant le tribunal fédéral de Miami le 1er février 2023 à 14 heures devant la juge Alicia Otazo-Reyes.

Selon Saint-Juste, Solages, Vincent, Sanon et Rivera pourraient être utilisés pour témoigner et faire pression sur les trois autres détenus. À l’origine, Palacios et Jaar étaient prêts à plaider coupable en échange de peines de moins de 15 ans, mais le ministère de la Justice n’offrait qu’un minimum de 30 ans, a déclaré Saint-Juste. Maintenant, “Palacios et Jaar veulent changer leurs plaidoyers en” non coupable “, tandis que l’avocat de Joseph conteste la compétence du tribunal à son égard”, a déclaré Saint-Juste.

« Il est allégué que le 6 juillet 2021, Solages, Vincent, Rivera et d’autres se sont rencontrés dans une maison près de la résidence du président Moïse, où des armes à feu et du matériel ont été distribués et Solages a annoncé que la mission était de tuer le président Moïse », la presse du DOJ la libération dit. « Le 7 juillet 2021, plusieurs individus sont arrivés devant la résidence du président Moïse, dont certains portaient des gilets pare-balles. Ils sont entrés dans la maison du président et l’ont tué, selon les allégations.

Pendant ce temps, les États-Unis accusent « Sanon d’avoir conspiré avec d’autres pour expédier 20 gilets balistiques à l’usage de ses forces militaires privées du sud de la Floride à Haïti le 10 juin 2021. Les gilets ont été expédiés sans la licence d’exportation requise… [et] des documents d’information.

Tout comme Washington prend de plus en plus le contrôle de la branche exécutive d’Haïti, il usurpe également les affaires judiciaires souveraines d’Haïti. En outre, il existe de nombreuses indications, comme nous l’avons signalé dans le passé, que le gouvernement américain pourrait avoir été impliqué ou avoir eu connaissance à l’avance du complot d’assassinat.

Il suffit de regarder le rapport de la Commission Warren du gouvernement américain qui a enquêté sur l’assassinat du président américain John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Au cours des 60 dernières années, de nombreux universitaires et auteurs ont clairement établi que la CIA était le principal architecte de ce coup d’État en raison du désir déclaré de JFK « de scinder la CIA en mille morceaux et de la disperser aux vents ». Mais qui a dirigé la Commission Warren ? Nul autre qu’Allen Dulles, le principal architecte de la CIA moderne, tel que détaillé dans « The Devil’s Chessboard: Allen Dulles, the CIA, and the Rise of America’s Secret Government » de David Talbot. Il s’est assuré que l’enquête déboucherait sur la théorie désormais complètement discréditée du “tireur solitaire” selon laquelle Lee Harvey Oswald aurait tué Kennedy par un tir impossible avec un pistolet ridicule et une “balle magique”.

Pourrions-nous voir à nouveau ceux derrière un autre magnicide prendre le contrôle du récit pour cacher leur propre implication et protéger leurs intérêts ? Le temps nous le dira.