110 ans après l’ingérence américaine en Haïti, le porte-parole de la Fédération des associations haïtiennes (Fedachiv), Janvier Bessière, dans une interview exclusive pour la plateforme d’information multiplateforme teleSUR, a déclaré que « nous demandons le droit de vivre et le respect du pays que nous sommes face à la soumission que les États-Unis entendent faire à la nation caribéenne.

En reconnaissant tous les abus que le peuple haïtien a subi, l’interviewé reconnaît que la coexistence des États-Unis avec Haïti s’apparente à vivre avec un tigre affamé. « Les États-Unis veulent asservir les gens qui ont le droit de vivre et décider qui se développe et qui ne se développe pas », a-t-il déclaré.

« Les Etats-Unis ont volé des réserves d’or équivalant à l’époque à 500 000 dollars », a rappelé l’expert. De même, le spécialiste a reconnu l’attitude opportuniste des États-Unis, qui sont également intervenus dans des moments d’instabilité dus à des conflits politiques.

« Aucun projet n’a jamais été présenté pour défendre Haïti contre le vol des États-Unis par les organisations internationales », a réfléchi Janvier Bessière.

Un élément qui caractérise la situation actuelle en tant que plan hégémonique américain est qu’il est silencieux : « chercher un moyen de nous éliminer et de démontrer au monde que nous n’avions pas la capacité de lutter pour l’indépendance ».

Reconnaissant qu’Haïti a la possibilité de choisir, Janvier Bessière a affirmé que le pays de son chemin historique a tracé la lutte pour l’indépendance et le socialisme, et contre le capitalisme qui instaure le modèle américain.

« Nous avons mis fin à la traite des esclaves et à la traite des êtres humains », a-t-il déclaré, reconnaissant que nous nous réveillons à nouveau. « Haïti a parfaitement le droit de choisir. Les relations politiques et diplomatiques avec les États-Unis et Haïti depuis plus de 200 ans continuent de se détériorer », a-t-il déclaré.

Certaines personnes et certains pays, dont la France, affirment qu’Haïti est coupable de « son retard », sans reconnaître qu’« ils nous ont réduits en esclavage pendant 300 ans pour construire la France colonialiste qu’elle est ».

Pendant ce temps, Bessière a demandé au président vénézuélien Nicolás Maduro de compter sur Haïti et « nous savons que nous pouvons compter sur le Venezuela ».

Il existe un contexte de lutte et de révolution, et les relations avec d’autres pays comme la Russie et la Chine constituent un défi, a déclaré Janvier Bessière, reconnaissant le rôle de la Chine et de la Russie dans la nouvelle hégémonie mondiale.

Résumé latino-américain 17 décembre 2024