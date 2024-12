Si nous tombons, d’autres suivront » : s’organiser pour combattre l’anti-haïtianisme demain et au-delà !

La quête de la domination blanche a nécessité de saper la liberté d’Haïti et de diaboliser son peuple. Une réponse transnationale est nécessaire pour favoriser la solidarité et remettre en question la notion d’exceptionnalisme américain.

Nous avons décidé de lancer cette série le 30 septembre, peu après le débat présidentiel Harris-Trump et au vu de l’ampleur de l’anti-haïtianisme dans les Amériques. Au cours des dernières décennies, des universitaires, des journalistes et des militants ont documenté la manière dont l’anti-haïtianisme – une combinaison spécifique d’anti-noirisme et de xénophobie – a alimenté les agendas politiques de droite, le nationalisme blanc et les politiques anti-immigrés, entraînant des conséquences violentes pour les populations haïtiennes de Santiago, au Chili, à Del Rio, au Texas. Il était alors évident pour nous que les fausses allégations répétées par Trump au sujet des immigrés haïtiens à Springfield, dans l’Ohio, pendant le débat contribueraient à la montée de l’anti-haïtianisme.

Dans cette optique, nous avons invité des contributeurs à la série qui partageaient un objectif commun : intensifier nos efforts d’organisation contre cette haine, non seulement aux États-Unis mais partout où l’anti-haïtianisme se manifeste.

Peu après le débat présidentiel, les mensonges délibérés de Trump contre les Haïtiens ont pris de l’ampleur en tant que stratégie de participation électorale des républicains. Les commentaires ont également été répétés en plaisantant sous forme de mèmes et dans les talk-shows de fin de soirée, sous-estimant la gravité et la profondeur de l’anti-haïtianisme et contribuant à sa propagation. Comme l’a rapporté Obed Lamy depuis Springfield, les attaques contre la communauté ont fortement augmenté, avec un impact immédiat sur les entreprises appartenant à des Haïtiens dans la région. Dans le sillage de la victoire de Trump, les Haïtiens de Springfield, dont la plupart ont un statut légal aux États-Unis, ont commencé à fuir Springfield par crainte d’être expulsés. Les Haïtiens de Springfield n’ont pas été les seuls touchés, car les commentaires ont attisé les sentiments anti-haïtiens et la violence à travers les Amériques.

Bien que ce ne soit certainement pas le seul facteur, cette attaque coordonnée contre les Haïtiens, qui, comme nous le rappelle Bertin Louis, sont souvent considérés comme les « plus noirs des Noirs », a sans doute contribué à pousser les vents politiques vers la droite. Ayant pris l’avantage dans les sondages, le soutien de Harris a atteint son apogée quelques jours après les commentaires infondés de ses adversaires le 10 septembre : dans le Wisconsin le 11 septembre, en Caroline du Nord le 14 septembre, également au moment où sa chute la plus profonde en Géorgie a commencé, et dans le Michigan et en Pennsylvanie le 19 septembre, suivi par son pic dans les sondages nationaux le 21 septembre. Harris ne s’en est jamais remise ; à la fin, Trump a remporté les sept « swing states » et, par conséquent, l’élection.

Nous ne prétendrons jamais que ces commentaires ont à eux seuls modifié le cours de l’histoire. Bien que sans doute inconscients pour certains, l’appel aux armes de Trump et ses promesses d’expulsion rapide ont réveillé des craintes profondément enracinées sur ce que représente Haïti : la liberté pour les peuples noirs partout dans le monde, l’autodétermination et une révolution qui a mis fin à l’esclavage.

« Rassembler nos forces » : une assemblée publique transnationale

Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle américaine, nous avons reconnu la nécessité de ce que François Pierre-Louis a appelé « une autre marche sur le pont de Brooklyn » – la nécessité d’une mobilisation bipartite, comme si la vie des gens en dépendait – parce que c’est le cas. Par exemple, plus de 200 000 personnes aux États-Unis risquent d’être expulsées, car l’administration Biden a déclaré qu’elle ne renouvellerait pas le programme de libération conditionnelle humanitaire. Comme nous l’avons écrit dans l’introduction, l’immigration et l’anti-noirisme sont un consensus bipartite.

Nous devons non seulement supprimer les œillères partisanes, mais une approche hémisphérique est nécessaire pour faire face à la violence contre les Haïtiens. Enhardie par la rhétorique nativiste, la République dominicaine a annoncé en octobre qu’elle commencerait à expulser 10 000 Dominicains d’origine haïtienne par semaine, comme le détaille l’article de Gabrielle Apollon. Handerson Joseph, un anthropologue haïtien travaillant dans une université au Brésil, a partagé l’expérience d’Haïtiens abattus devant une église, puis refusés à l’entrée d’un hôpital au Brésil, pays qui compte la plus grande population noire des Amériques.

Pour ces raisons, nous avons commencé en octobre à planifier une réunion publique qui aurait lieu une semaine après l’élection. Organisée par l’Association des études haïtiennes (HSA) et co-sponsorisée par la HSA, la NACLA, Faith in Action, la Global Justice Clinic de la NYU School of Law, Haitian Bridge Alliance, Human Rights First, l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti et le Quixote Center, la réunion publique a réuni les contributeurs de la série avec un public concerné le mardi 12 novembre pour, selon les mots de Pierre-Louis, « rassembler nos forces ».

. L’événement, intitulé « S’organiser contre l’anti-haïtianisme après l’élection américaine », était une démonstration de solidarité et de démocratie. Plus de 200 participants ont rejoint cette réunion publique diffusée en direct, archivée sur YouTube. Les intervenants-contributeurs ont conduit les participants des États-Unis, du Canada, d’Europe, d’Amérique latine, d’Haïti et du Japon dans des séances de brainstorming pour identifier les solutions à court et à long terme décrites dans ce document. Les participants – universitaires, étudiants, militants, artistes et journalistes – ont fait part de leur solidarité, partagé des ressources et cherché à nouer des liens locaux, créant ainsi un espace indispensable à la construction d’une communauté et à l’autonomisation collective.

La peur des déportations massives d’Haïtiens, comme celles qui ont lieu en République dominicaine, a pesé sur les conversations, en particulier compte tenu du ciblage des immigrants haïtiens et des promesses de campagne de Trump de procéder aux « plus grandes déportations massives de l’histoire des États-Unis », en invoquant la loi sur les étrangers de 1798. Un professeur d’une ville sanctuaire du New Jersey, par exemple, a noté que l’application du Real ID pourrait créer des obstacles pour les personnes sans papiers qui ont trouvé du travail et établi des communautés dans les « États rouges » et qui pourraient maintenant avoir besoin de prendre l’avion pour se rendre dans des villes sanctuaires. Il craint également la « délégation » de la police locale pour la répression des immigrants. Au-delà des déportations, la réunion publique a révélé une crainte, selon les mots d’un participant, de « violences aléatoires contre les Haïtiens, les Noirs et les personnes ayant un accent ». Ces conversations reflètent les inquiétudes généralisées selon lesquelles il n’existe peut-être « aucun endroit sûr » où les Haïtiens pourraient se tourner.

Compte tenu des promesses de déportations et de sanctions massives, les participants craignent également que les espaces traditionnellement favorables ne déroulent le tapis rouge. Par exemple, un militant des droits des immigrants haïtiens-canadiens a souligné l’augmentation des expulsions d’Haïtiens sans papiers au Québec, souvent perçu comme un refuge pour les migrants haïtiens. Le premier ministre du Québec, François Legault, a déjà exprimé son inquiétude face à un « afflux massif d’immigrants » sous la nouvelle administration Trump, affirmant que le Québec a déjà atteint sa capacité.

Identifier des solutions

Face à ces réalités et à ces angoisses qui donnent à réfléchir, les participants ont identifié des solutions telles que des avocats spécialisés en immigration bénévoles, des consultations téléphoniques en créole, des formations pour connaître ses droits et des contacts avec les élus haïtiens et leur soutien. Plusieurs participants ont souligné la nécessité pour les citoyens haïtiens-américains de s’organiser, de s’unir et de diriger la défense des droits. La solidarité avec les institutions afro-américaines, telles que les HBCU, les entreprises et les églises, a été suggérée comme une étape essentielle, y compris le recours au Congressional Black Caucus, dont de nombreux participants souhaiteraient qu’il s’engage de manière plus active et plus visible en faveur des Haïtiens.

La mairie a également identifié la nécessité de travailler au niveau local, du moins à court terme. Il est toutefois tout aussi important de ne pas perdre de vue les problèmes de longue date liés à la justice raciale et aux politiques américaines envers Haïti, qui ont déclenché la vague massive de migration. Parmi les suggestions locales spécifiques, citons la création de réseaux de réponse rapide, la mise en relation avec des groupes d’entraide, la collaboration avec les églises pour identifier des espaces sanctuaires et des ressources communautaires, la collaboration avec les conseils municipaux pour établir des villes sanctuaires et l’ordre donné aux forces de l’ordre de ne pas coopérer avec l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis. Là où il existe des villes sanctuaires, il est essentiel de réengager les décideurs politiques et les forces de l’ordre pour assurer le suivi.

La communauté haïtienne a augmenté en nombre et s’est activement mobilisée depuis la marche sur le pont de Brooklyn en 1990. Cependant, comme l’a dit un professeur et thérapeute haïtien à la retraite, il est crucial que « les non-Haïtiens agissent en solidarité afin que le fardeau ne retombe pas systématiquement sur les épaules des groupes minoritaires ».

Plus précisément, la majorité blanche américaine doit tirer parti de son privilège racialisé et se lever non seulement en tant qu’alliée mais aussi en tant que complice. La première étape consiste pour les Blancs à s’informer sur Haïti et à reconnaître – et à aborder – leur complicité avec la suprématie blanche. Les participants ont partagé des ressources médiatiques et éducatives spécifiques pour les personnes qui souhaitent franchir cette première étape. Une autre suggestion était que les alliés et complices blancs s’engagent auprès de leurs communautés et institutions, telles que les églises. Un participant a écrit : « Les alliés peuvent – ​​à partir de votre position – soulever les questions dans vos propres espaces – les églises à prédominance blanche sont un excellent point de départ. Tenez-les responsables. » Avoir des conversations est une étape nécessaire, et partager des histoires humanisantes est essentiel. « Mais les histoires ne peuvent pas s’arrêter là. Faites connaître ces histoires aux personnes qui élaborent les politiques. Transformez votre accès (positionnalité) en POUVOIR de CHANGEMENT », ont-ils ajouté.

L’un des points essentiels à retenir de la réunion publique a été l’importance de penser « à l’échelle hémisphérique » comme moyen de favoriser la solidarité et de remettre en question l’idée de l’exceptionnalisme des États-Unis. Les espaces transnationaux offrent des opportunités d’unité et d’espoir, en particulier à la lumière des menaces réelles pour la sécurité. Il existe encore des régions de l’hémisphère où les effets de la discrimination anti-noire sont moins prononcés, ce qui permet aux communautés haïtiennes de coexister et de prospérer. En s’organisant au sein de réseaux transnationaux comme le Rezo Emisferik (Réseau hémisphérique pour les droits des migrants haïtiens) – co-créé par Apollon et d’autres – les militants peuvent échanger des idées stratégiques et des opportunités tactiques.

Selon les mots de l’avocate et militante des droits de l’homme Guerline Jozef, les Haïtiens sont historiquement et contemporainement considérés comme des boucs émissaires « non pas parce que nous sommes le maillon le plus faible, mais parce que nous sommes les plus forts. Parce qu’ils savent pertinemment que s’ils peuvent nous faire tomber, s’ils peuvent détruire notre courage, s’ils peuvent détruire notre résilience, alors tous les autres groupes deviennent des cibles légitimes. . . . Si nous tombons, d’autres suivront. » Tout au long de l’histoire, la quête de la domination blanche a toujours nécessité de saper la liberté d’Haïti et de diaboliser son peuple – la république insulaire qui a été la pionnière de l’émancipation des Noirs pour le reste du monde.

Si l’on considère la gravité des menaces mortelles auxquelles nous sommes confrontés, le peuple haïtien est, selon les mots de Gina Athena Ulysse, « appelé à provoquer des changements dans le monde ». Le climat actuel d’anti-haïtianisme représente des échos terrifiants de la loi sur les esclaves fugitifs, exigeant le courage d’une Harriet Tubman, d’une Defilee, d’un Anacaona. Nous devons nous tenir debout dans ces grandes chaussures que nos ancêtres nous ont laissées.

Nous terminons avec les mots de François Pierre-Louis en conclusion de son article pour la série NACLA : « Une fois que nous avons rassemblé nos forces, rien ne peut nous arrêter. »

Darlène Dubuisson est professeure adjointe d’anthropologie culturelle à l’Université de Pittsburgh. Elle travaille sur les questions de l’anti-noirisme mondial, de la migration et de la diaspora, ainsi que des crises et des futurs, avec une focalisation géographique sur les Caraïbes et l’Amérique latine. Elle est l’auteure de Reclaiming Haiti’s Futures: Returned Intellectuals, Placemaking, and Radical Imagination.

Mark Schuller est professeur d’anthropologie et d’études sur les organisations à but non lucratif et les ONG à la Northern Illinois University. Ses huit livres incluent Humanity’s Last Stand: Confronting Global Catastrophe, et il a co-réalisé/coproduit Poto Mitan. Schuller a reçu le prix Margaret Mead, le prix Anthropology in Media et le prix d’excellence de l’Association des études haïtiennes.

Nacla 21 novembre 2024