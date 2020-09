III. La Terre sera Chine (4)

Chine comme actrice

3) La Chine, finalement, et son dirigeant. Le 11 mars 2018 l’Assemblée nationale populaire a voté en faveur de la proposition du Comité central du Parti communiste chinois de mettre fin à la limite de deux mandats présidentiels, ouvrant la voie à la présence illimitée de Xi Pining à la tête de la Chine. Quelque chose, à propos, que Trump et ses acolytes républicains aimeraient beaucoup copier. D’ailleurs, celui-ci a commenté: “Président à vie … Je pense que c’est génial. Peut-être que nous devrons essayer cela un jour”.

De plus, les délégués ont approuvé d’ajouter à la constitution que “La direction du Parti communiste chinois [soit Xi Jinping] est la caractéristique déterminante du socialisme aux caractéristiques chinoises” (le titre complet est “la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour la nouvelle ère”). Finalement, Xi se donne le pouvoir absolu d’éliminer ses adversaires en donnant pleins pouvoirs aux commissions de contrôle qui “exerceront indépendamment leur pouvoir de contrôle et ne seront soumises à aucune ingérence de la part d’un organe administratif, d’un organisme public ou d’un individu.”

«Le vote a été largement considéré comme un exercice d’approbation. Deux délégués ont voté contre le changement et trois se sont abstenus, sur 2.964 voix ». Exactement comme au Sénat des Etats-Unis où tous les Républicains ont voté pour exonérer Trump lors de la procédure d’“impeachment”, à l’exception d’un seul, Mitt Romney.

A première vue, cela semble en contradiction avec la philosophie chinoise pour laquelle le monde et la nation sont au-dessus de tout et doivent régner en suprême. L’esprit oriental “propose l’homme en offrande au monde…”. “Le bonheur de chaque personne est conditionné par celui du pays et de la nation”, a renchéri Xi Jinping.

Les Occidentaux craignent qu’un homme fort comme Xi Jinping – ou Putin – dirige leur principal rival

Il faut prendre en compte les relativement récents développements, soit le chaos de la révolution culturelle qui a abattu le père même de Xi Jinping, et deux décennies plus tard l’effondrement de l’Union soviétique – mené par le naïf Gorbachev – qui a fait une grande impression sur Xi et toute la Chine. Ainsi, Xi Jinping pense que “le développement et les réformes dont le pays a encore besoin ne pourront être menés à bien si la sécurité et la stabilité sociales ne sont pas garanties […] les menaces intérieures et extérieures doivent être traitées de la même manière” et il souligne l’importance du “socialisme à la chinoise”.

Les Occidentaux craignent évidemment qu’un homme fort comme Xi Jinping – ou Putin – dirige leur principal rival. Nul doute que Xi Jinping veuille terminer – et se considère comme le mieux à même de le faire (*) – ce qu’il a commencé: développement économique, mais aussi lutte contre la corruption, contre la pollution, contre la pauvreté, contre la désunion: Hong Kong, Xinjiang, Tibet – tâches gigantesques nécessitant une forte cohésion et direction, de la stabilité, pas d’extrêmes, un équilibre, de la modération (pan metron ariston – dans la vie, pas en politique), et du labeur, c’est ce qui a maintenu la Chine en vie pendant des millénaires alors que toutes les autres puissances – les États-Unis ces derniers temps – ont suivi ce que Jared Diamond appelle: “Comment les sociétés choisissent d’échouer” [titre partiel]. Comme le dit Raffarin, “C’est donc bien la stratégie chinoise qui a fait émerger Xi Jinping plutôt que l’inverse, contrairement à ce que l’on entend souvent”, comme avec Trump.

(*) Pareil avec son homologue et ami russe. “Putin se considère comme un leader mondial et il est très difficile pour lui de se dissocier du rôle de président”, a déclaré Gleb Pavlovsky, conseiller du Kremlin de 2000 à 2011.

Et il semble que Xi Jinping mène le pays dans la bonne direction – la lutte contre la corruption, la pollution, la pauvreté, sont tous points que la population apprécie, et le gouvernment est à son écoute. Comme l’a dit Michael Bloomberg, candidat Démocrate à la présidence des Etats-Unis et ancien maire de New York, “Quand le public dit que je ne peux pas respirer, Xi Jinping n’est pas un dictateur. Il doit satisfaire ses électeurs sinon il ne survivra pas. Aucun gouvernement ne survit sans la volonté de la majorité de son peuple ».

Je reviens sur un point que Xi Jinping souligne lui aussi: les droits économiques et sociaux semblent plus importants que les droits politiques. Et pas seulement en Chine ou en Grèce comme je l’ai esquissé plus haut. De retour à Liège, Christine, la jeune employée de la banque ING, a été changée de branche et diminuée de rang. Depuis un an on les terrorise, dit-elle, “et cela va recommencer dans 2-3 ans, les justifications pour les changements ne font aucun sens”.

Développement économique mais pas n’importe comment ni à n’importe quel degré. Les marchés ne peuvent pas être laissés en totale liberté. On voit partout dans le monde comment le populisme dévoie la démocratie bourgeoise. Car le néolibéralisme lui a préparé le terrain en élargissant les fossés à l’extrême.

Une vie déséquilibrée

Le déséquilibre occidental pointait déjà dans les années 1980 quand le réalisateur étatsunien Godfrey Reggio produisait (avec l’aide de Francis Ford Coppola) Koyaanisqatsi, le premier film d’une trilogie montrant l’interraction de la nature et des êtres humains infléchie par la technologie. Le titre Koyaanisqatsi vient du langage des Indiens Américains Hopis et signifie “Une vie déséquilibrée», mais également «une vie de corruption morale et d’agitation» et littéralementDes épidémiologistes expliquent les pandémies – y compris le COVID-19 actuel – par la détérioration de l’environnement causée par l’être humain «vie chaotique», «vie en ébullition», «vie qui se désagrège» et «un état de vie qui appelle à une autre façon de vivre». Le film mentionne une prophétie hopi: “Si on retire des choses précieuses de la terre, cela invitera au désastre”.

Les épidémiologistes expliquent les pandémies par la détérioration de l’environnement causée par l’être humain

Des épidémiologistes expliquent les pandémies – y compris le COVID-19 actuel – par la détérioration de l’environnement causée par l’être humain, rapprochant physiquement celui-ci des espèces animales porteuses de virus. Il a été démontré que c’est la percée des colons belges dans la jungle centroafricaine à la fin du 19ème siècle qui a mis en contact le singe macaque avec l’être humain, lui passant son lentivirus qui est devenu le VIH à la base du Sida. Une bonne cinquantaine d’années auparavant, au début du 19ème, en plus de forcer les agriculteurs indiens à produire du pavot afin de droguer les Chinois, les Anglais “ont empiété sur l’immense zone humide des Sundarbans au Bengale pour développer la riziculture, exposant les habitants aux bactéries aquatiques […] désormais connues sous le nom de choléra”, avec la septième pandémie ayant survenu en Haïti en 2010… Pareil pour l’Ebola véhiculé par des chauves-souris et le paludisme par les moustiques, qui se retrouvent beaucoup plus nombreux dans les zones déboisées que dans les forêts demeurées intactes.

Un personnage duquel Godfrey Reggio s’est inspiré est Guy Debord, le philosophe marxiste français connu pour son livre La Société du spectacle, où il parle entre autres de la marchandisation de presque tous les aspects de la vie, ayant refondu l’idée d’«être en avoir». Ce qu’il appelle «la phase actuelle d’occupation totale de la vie sociale par les résultats cumulés de l’économie» a conduit à «un glissement généralisé de l’avoir en apparence, d’où tout réel ‘avoir’ “doit tirer son prestige immédiat et sa fonction ultime”.

Paru en 1967 il annonce la dérive néolibérale globale. Celle-ci étant en totale opposition à un souci d’équilibre qui remonte loin dans le temps. Déjà les Anciens Grecs prônaient par-dessus tout le Pan Metron Ariston, la modération dans tout, tandis que les Chinois prisaient la stabilité.

Mais il y a plus que cela, l’idée même de démocratie. L’économiste et politicien grec Yannis Varoufakis, qui a été ostracisé par l’Union Européenne alors qu’il était brièvement ministre des finances en 2015 quand la Grèce était mise au piloris pour son déficit budgétaire, rapporte: «On m’a dit sans ambiguïté que le processus démocratique de notre nation – nos élections – ne pouvait pas être autorisé à interférer avec les politiques économiques mises en œuvre en Grèce. À ce moment-là, j’ai senti qu’il ne pouvait y avoir de plus grande justification de Lee Kuan Yew, ou du Parti communiste chinois, en fait de certains de mes amis récalcitrants qui ne cessaient de me dire que la démocratie serait interdite si elle menaçait de changer quoi que ce soit ». Soit un concept purement décoratif.

Incidemment, Lee Kuan Yew, qui a été premier ministre de Singapour pendant trois décennies, “a soutenu que des mesures disciplinaires étaient nécessaires à la stabilité politique qui, avec l’état de droit, étaient essentielles au progrès économique, disant: ‘Quiconque décide de m’attaquer doit mettre des coups de poing américains. Si vous pensez que vous pouvez me faire plus de mal que je ne peux vous faire de mal, essayez. Il n’y a pas d’autre moyen de gouverner une société chinoise’”.

De son côté, Varoufakis conclut: «Il y a beaucoup d’hypocrisie. Dans nos démocraties libérales, nous avons un semblant de démocratie. C’est parce que nous avons confiné la […] démocratie à la sphère politique, tout en laissant la sphère où se situe toute l’action – la sphère économique [qu’il appelle également: le monde de l’entreprise] – une zone sans aucune démocratie “. Et il parle spécifiquement de la Chine: «John Stuart Mill était particulièrement sceptique quant au processus démocratique. Donc, ce que vous voyez maintenant en Chine est un processus très similaire à celui que nous avons eu en Grande-Bretagne pendant la révolution industrielle, en particulier la transition du premier au deuxième. Et fustiger la Chine pour avoir fait ce que l’Occident a fait au XIXe siècle, ça sent l’hypocrisie».

nous avons confiné la démocratie à la sphère politique, tout en laissant la sphère où se situe toute l’action – la sphère économiquE – sans démocratie

Et il ajoute: «Vous êtes-vous demandé pourquoi les politiciens ne sont plus ce qu’ils étaient? Ce n’est pas parce que leur ADN a dégénéré. C’est plutôt parce qu’on peut être au gouvernement aujourd’hui et non au pouvoir, parce que le pouvoir a migré de la sphère politique à la sphère économique, qui est distincte».

Mais pour l’avenir de la Chine peut-être que rien de tout cela n’est important, puisque c’est le pays qui chapeaute tout. “La Chine est éternelle”, a dit en 1935 le vieux diplomate à Kazantzakis lors d’un banquet-spectacle pour fêter les 90 ans de la notable Laou-Li. “Le communisme est éphémère. Le Japon est éphémère. La Chine est éternelle”, a complété Kung Ta-Hen, l’ancien ambassadeur, quand Kazantzakis lui avait demandé s’il n’avait pas peur des communistes qui avançaient au Sichuan en direction du nord vers Beijing, ou des Japonais qui descendaient de Mandchourie, eux aussi avec Beijing pour objectif.

La Chine a laissé l’Europe loin derrière et dépasse rapidement les États-Unis, tous deux concentrés sur eux-mêmes, freinés par leur démocratie dévoyée menant à l’immobilisme chez les uns, à la dictature – d’un homme ou des finances – chez les autres. La Chine avec sa population, son travail, son unité. L’avenir est prometteur mais tout dépend de Xi et des nouvelles générations urbaines. Comme toujours, l’érosion vient de l’intérieur.

Et de l’extérieur. A l’Astor-Hôtel de Shanghai où il habitait, le noble vieillard Wang-Loh parle au caractère européen de Malraux, A.D., de “la maladie dont souffre la Chine: la perte de son esprit. La Chine est en train de mourir de la même mort que l’Europe”. Il parlait de la vieille Chine.

(A suivre)