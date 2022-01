Haïti : Deux personnes sur cinq souffrent d’insécurité alimentaire

Parmi les principales causes de cette situation figure le tremblement de terre survenu à l’été 2021, au cours duquel 800 000 personnes ont perdu leur logement ou leur mode de vie.

43% de la population d’Haïti serait en situation d’insécurité alimentaire, selon l’ONG espagnole Alianza por la Solidaridad-Action Aid, qui rappelle que, selon les Nations Unies, 253,6 millions de dollars sont nécessaires pour couvrir les besoins de ses habitants.

Les données de l’ONG ont émergé à l’occasion de la commémoration de l’intense tremblement de terre qui, le 12 janvier 2010, a détruit le sud du pays, en particulier la capitale, Port-au-Prince, et fait entre 100 000 et 300 000 morts, selon données de cette époque.

Les dégâts causés par cette catastrophe, ainsi que le passage de plusieurs ouragans et d’un nouveau tremblement de terre en août 2021, ont causé, comme l’une de ses conséquences, que, selon les données de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’immigration illégale en 2021 a augmenté considérablement dans le pays des Caraïbes.

Rien qu’en octobre de cette année-là, 1 194 Haïtiens tentant d’atteindre les États-Unis ont été rapatriés, dont beaucoup de zones rurales.

Alianza por la Solidaridad affirme avoir fourni une aide humanitaire en 2021 à 34 000 familles haïtiennes, soit quelque 170 000 personnes, avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération au développement- Aecid, la Direction générale de la protection civile et de l’aide humanitaire de l’Union européenne, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Cette aide comprend, entre autres, des kits alimentaires, du cash pour reconstruire des maisons ou faciliter l’accès au panier alimentaire dit de base, et un soutien psychosocial.

Parmi les principales causes de l’aggravation de cette situation figure le tremblement de terre survenu l’été dernier, au cours duquel 2 000 personnes sont mortes, 12 000 ont été blessées et 800 000 ont perdu leur maison ou leur mode de vie.

La situation politique instable, qui s’est aggravée après l’assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, en juillet dernier, a également eu une influence. Cependant, la situation précaire du pays est également aggravée par un autre obstacle, la violence sociale.

« Haïti est devenu un pays dans lequel les armes et la drogue circulent sans aucun contrôle. Il y a la famine et la peur et le résultat est que 43% de la population souffre d’insécurité alimentaire sans qu’il y ait eu de mauvaises récoltes ou de sécheresse excessives, comme les autres années », a déclaré la coordinatrice d’Alianza en Haïti, Mercedes López, dans un communiqué.

En septembre dernier, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avait appelé d’urgence à davantage d’investissements pour aider la population rurale du pays à rétablir le jardinage domestique et l’agriculture à petite échelle et à éviter une aggravation de la crise alimentaire, qui a touché quelque 980 000 personnes qui ont été les plus touchés par le tremblement de terre d’août 2021 et se trouvaient dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë.

13 janvier 2022