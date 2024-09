Un Budget 2023-2024 de Sous-développement

(English)

Tout d’abord commençons par admettre que l’État en Hayti n’est pas un État Haytien, Un État national, qui cherche à améliorer les conditions de vie de la population; c’est un État prédateur au service du capital local et multinational pour maintenir le pays dans un sous-développement chronique et faciliter la domination impériale des puissances occidentales néocolonialistes.

En absence d’un Parlement légalement constitué, il n’y a pas de budget légitime ni légal. Alors l’État prédateur va utiliser les sophismes pour parler de budget rectificatif ou de budget reconduit, et d’un coup un budget rectificatif 2023-2024 adopté en conseil des ministres d’un gouvernement qui ne jouisse d’aucune légitimité, basé sur un consensus politique initié par la politique étrangère des USA, présenté aux pays vassaux de la CARICOM, et proposé pour adoption inconditionnelle aux restavèk Haytiens des partis politiques traditionnels qui ne s’intéressent qu’à refaire leur santé économique au détriment des intérêts supérieurs de la nation.

Le budget rectificatif 2023-2024 a subi une réduction de 20.5% par rapport au budget initial et illégal reconduit de 2023-2024, soit 254,8 milliards de gourdes comparé aux 320,5 milliards de gourdes, pour le dernier mois de l’année fiscale qui prend fin le 30 septembre 2024.

Et le gaspillage des maigres ressources financières du pays va continuer à travers des projets bidons et la corruption renforcée dans les activités non transparentes de transfert monétaire non conditionnel à plus de 25, 000 ménages, appui financier à 35,000 ouvriers de la sous-traitance, subvention ciblée d’environ 25, 000 transporteurs en commun, transfert monétaire à plus de 280,000 parents d’écoliers dans les écoles nationales de 7 des 10 départements du pays à travers le programme FOOD SCHOCK WINDOWS(FSW) de la banque interaméricaine de développement BID. Sur quels critères le FSW va choisir ces bénéficiaires?

Quel est l’organe de contrôle de ces financements? Qui va évaluer ces projets? Qui va faire l’audit de ces dépenses? Quelle sanction pour les irrégularités et fraudes? Ces programmes avoisinent les ti-manman doudou de l’ère PHTK première version, les Katye Pa m poze, les restaurant communautaires, les Kore étudiant, pour faciliter à l’époque la dilapidation des fonds du programme Petro-Caribe. Pour comble, le ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural va distribuer 61,230 paniers de solidarité aux ménages vulnérables à partir du trésor public, et faciliter l’installation et l’alimentation de 400 restaurants communautaires dans les dix départements géographiques du pays, soit 40 par département en moyenne, financés par le FSW. Rappelons-nous ces cabris améliorés qui ont couté très cher au trésor public sous le régime PHTK.

Le service de la dette publique interne et externe accumulée par le régime PHTK et alliés est de 9.30% des dépenses de l’État, soit 23,608,760,747gdes;

plus que les crédits du Ministère de L’économie et des finances, 16, 358, 812, 871 gdes soit 6.4% des dépenses de l’État;

plus que les crédits du Ministère de l’agriculture , des ressources naturelles et du développement rural, 15, 810,024,014 gdes soit 6.2% des dépenses de l’État;

plus que les dépenses du Ministère du commerce et de l’industrie, 1, 854,080,338 gdes soits 0.7% des dépenses de l’État;

plus que les crédits du Ministère de l’environnement, 3,126,651,029 gdes soit 1.2% des dépenses de l’État;

plus que les crédits du Ministère du tourisme 535, 565, 801 gdes, soit 0.2% des dépenses de l’État;

plus que les crédits du Ministère des affaires étrangères, 7, 770,403,717 soit 3.0% des dépenses de l’État;

plus que les crédits du Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales 8,418,579,429 gdes soit 3.3% des dépenses de l’État;

plus que les crédits du Ministère de la défense nationale 2,222,075,149 gdes soit 0.9% des dépenses de l’État;

plus que les crédits du Ministère de la santé publique 16, 350, 972,129 gdes soit 6.4% des dépenses de l’État.

Pour un pays en proie à une insécurité publique qui dépasse les capacités de l’État et une insécurité alimentaire chronique, avec des épidémies constantes, une diplomatie domestiquée et vassalisée, un environnement fragile et des déséquilibres et déficits commerciaux, c’est un scandale quand le paiement des intérêts de la dette publique interne et externe est plus élevée que les dépenses de ces ministère régaliens de l’État.

Voilà dans ce panorama les racines de notre sous-développement.

Liberté ou La Mort! La Patrie ou La Mort!