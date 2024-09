L’exploitation minière capturée par le Commandement Sud

Le général Laura Richardson, chef du commandement sud du Pentagone, ne se lasse pas de propager que l’intérêt fondamental de cette superpuissance dans la région latino-caraïbe réside dans l’ensemble des minéraux stratégiques, tels que ceux dérivés des terres rares, du lithium, du titane, de l’uranium, silice et autres.

Cette approche est formulée à partir d’un Pentagone, étroitement lié au puissant complexe militaro-industriel, informationnel et financier, qui entretient et profite d’une guerre mondiale sans fin et de la course aux armements ; actuellement désavantagée par rapport à la Chine et à d’autres pays souverains, en termes de possession de ces minerais stratégiques.

N’oublions pas que le PENTAGONE protège une OTAN en expansion à l’échelle planétaire, vedette de la GUERRE MONDIALE INFINIE et de ses chaînes de guerres spécifiques, comme l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, la Syrie, la Palestine, le Yémen, l’Ukraine…

L’Organisation de l’Atlantique Nord (OTAN) est bien plus qu’une alliance militaire atlantique : c’est déjà une alliance militaire de dimension mondiale, utilisée pour tenter de récupérer par la force l’hégémonie décimée des États-Unis et de l’impérialisme occidental dans notre Amérique, en Afrique, en Asie, et Océanie…

Les États-Unis possèdent 800 bases militaires sur la planète.

L’OTAN s’engage actuellement dans une concurrence agressive avec les puissances émergentes, en particulier contre la puissance économique et militaire croissante de la Russie, de la Chine et de l’Iran, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine contre la Russie.

Cela implique d’énormes dépenses militaires et de grands volumes d’armes terrestres et aérospatiales, de réseaux satellitaires, de systèmes d’espionnage et de communication ultramodernes, qui nécessitent précisément de grands volumes de minéraux stratégiques garantissant les plus hauts niveaux d’efficacité dans les industries de la communication et de l’informatique. -électronique, électrique, aérospatiale et militaire.

Dans les rapports de force, la guerre n’est plus simplement « la continuation de la politique par d’autres moyens ».

Dans la logique du Pentagone et de « l’État profond américain » (propriétaires et gestionnaires du complexe militaro-industriel-financier-informatique, quartiers généraux militaires et du renseignement, magnats des grandes entreprises et des banques d’affaires, idéologues et chercheurs), la guerre fait partie de la politique. et la lutte pour le pouvoir à l’échelle nationale et mondiale.

L’État profond américain, de par sa diversité, contrôle la direction du Parti républicain et du Parti démocrate, les présidents et tous les pouvoirs de l’État de l’Union, manipulant sa diversité et ses contradictions.

À son tour, comme les États-Unis sont une superpuissance impérialiste à la tête du système impérialiste occidental, il existe un « État profond mondial » qui opère au niveau international comme une puissance supranationale cachée, avec la participation active d’au moins douze familles puissantes et d’autres entités. . *

La guerre est une composante permanente de la domination capitaliste-impérialiste et de ses actions, en constante mutation.

D’où les conceptions et les développements des guerres dites de quatrième et cinquième génération, axées sur les aspects de faible et moyenne intensité et sur la coordination et la combinaison d’une diversité de guerres préventives et offensives, avant de recourir aux guerres conventionnelles de haute intensité et à leurs propres guerres, moyens de destruction ultramodernes, y compris la guerre nucléaire.

Je fais référence aux guerres financières, économiques, commerciales, médiatiques, psychologiques, cybernétiques, biologiques, paramilitaires… souvent combinées ; dans lequel le particulier et l’intégral se mêlent avec des intensités diverses, incorporant dans sa cinquième génération la conquête des esprits, la maîtrise de la pensée individuelle, sectorielle, de groupe et collective.

Dans cette conception de la domination, il n’y a rien d’accidentel dans la connexion du militaire, du technologique, de l’industriel, du psychologique, du médiatique et du financier ; alimentée par l’obsession de la reprise par la force, l’hégémonie affaiblie de l’impérialisme occidental et le déclin et la décomposition continus des États-Unis et de l’UE.

Les rôles prééminents des magnats comme Elon Musk, Bill Gates et Jeff Bezos, des représentations des multinationales minières, des industries microélectroniques, des sociétés pharmaceutiques et de l’industrie de l’armement ne le sont pas non plus ; en relation étroite avec le PENTAGONE et ses centres de recherche et d’exploration géophysiques, et avec les conseils de ses « think tanks ».

Ce qu’a déclaré le chef de ce département du Pentagone à propos de la faim minière du Pentagone n’est que le reflet de cette réalité face à sa juridiction militaire, qui s’étend de la Floride à la Terre de Feu, en passant par les Caraïbes, la frontière impériale, et spécifiquement pour cette île.

La guerre impériale dépasse la sphère matérielle dans toute cette diversité, pour entrer dans les nouvelles modalités de l’aliénation mentale et de l’inconscience.

Le commandement sud de l’île.

Le décret présidentiel créant une société minière d’État chargée d’émettre des terres rares précieuses et d’autres réserves de minéraux stratégiques vitaux pour les industries microélectroniques, aérospatiales et militaires de dernière génération, présente à mon avis toutes les caractéristiques d’un écran de fumée et d’un faux geste pour dissimuler le fait réel que l’exploitation minière de cette île est piégée dans les réseaux militaires du Commandement Sud du Pentagone.

Outre l’or, l’argent, le nickel, le fer et le cobalt, on trouve en République dominicaine des terres rares (avec leurs 17 éléments) et du titane.

Le journal numérique NOTICIA LIBRE a rapporté et publié en juin 2023 des photographies des équipes du Centre de recherche et développement d’ingénieurs de l’armée américaine et du ministère de l’Énergie et des Mines de la République dominicaine visitant le site de Las Mercedes, situé dans la zone d’exploration de terres rares dans la province de Pedernales.

Ensuite, ce média précisait que « l’armée américaine a confirmé la forte présence d’éléments de terres rares (REE) en République dominicaine, à la suite d’une étude collaborative entre le ministère de la Défense (DoD), le département d’État (DOS) et le gouvernement dominicain ». Et il a ajouté que cet effort était dirigé par « le Laboratoire environnemental du Centre de recherche et de développement des ingénieurs de l’armée américaine (ERDC).** »

Une grande partie de ces gisements intéresse fortement le Pentagone et le Complexe Militaire, pour la fabrication d’armes de haute technologie.

En outre, le chef du Commandement Sud a déclaré, avec toute l’impudence du monde, qu’il s’agissait de minerais fondamentaux « pour la sécurité nationale des États-Unis » ; et ce n’est un secret pour personne que les unités militaires américaines explorent des terres rares et d’autres minéraux stratégiques ici et en Haïti.

Les terres rares de la République Dominicaine et d’Haïti se trouvent de part et d’autre de la partie sud de la frontière dominicaine-haïtienne et le titane des deux côtés de la partie nord. Ce n’est pas un hasard si le gouvernement dominicain a confié à l’armée américaine, d’abord en secret, la fonction d’explorer des zones de terres rares dans la réserve fiscale d’Ávila, près de Pedernales-Cabo Rojo.

L’unité militaire s’est installée dans la zone de “Las Abejas“. Quelque chose d’absolument illégal, totalement interdit lorsqu’il s’agit d’autres États.

Il est maintenant frappant qu’il s’agisse précisément de la réserve fiscale d’Ávila, la zone choisie pour l’exploration de terres rares par la Société minière de l’État, envisagée dans le récent décret présidentiel numéro 453-24. Quelque chose comme un chevauchement concerté.

Cela ressemble beaucoup à un faux geste de défense de l’intérêt national, destiné à dissimuler la subordination au pouvoir militaire impérialiste.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, de l’autre côté de la frontière, en territoire haïtien, près de la rivière Pedernales, une unité militaire nord-américaine ayant le même objectif est installée depuis quelques temps.

Concernant le titane, « dans la partie nord de la frontière, des deux côtés du MUR ou de la soi-disant « SMART FENCE », il y a du sable et des roches titanifères » et du côté dominicain, à proximité de Pepillo Salcedo, « une concession d’exploration de titane de 80 km2 a été accordée à un certain Eliezer Lisboa Medina, qui remonte à 2012 et qui est actuellement gérée pour le permis d’exploitation. Elle a été nommée Concession Pepillo Salcedo ***. »

La grande présence de ces minéraux et la situation géostratégique de cette île font partie de ce qui est essentiel pour que la superpuissance nord-américaine renforce son intervention militaire et écrase son droit à l’autodétermination, que ces ressources minérales puissent être exploitées maintenant ou plus tard.

Ils sont valables pour une utilisation immédiate dans les cas possibles et sont valables comme réserve, tandis que la technologie progresse pour séparer ses éléments de la boue rouge, dans le cas des terres rares plus difficiles à traiter ; En plus de ce que signifie l’existence d’or, de nickel, de cobalt, de lithium et de titane facilement exploitables.

C’est pourquoi ce n’est pas une coïncidence si, sous prétexte du mur frontalier et de la crise haïtienne, manipulée par le Pentagone et la CIA, la frontière dominicaine-haïtienne fait l’objet d’une intervention militaire du Commandement Sud et des unités de renseignement israéliennes.

Ce n’est pas non plus qu’Haïti, intervenu militairement 10 fois par les États-Unis au cours des 30 dernières années, soit désormais accablé par la nouvelle phase de « chaos méta-contrôlé », en charge de l’intervention policière au Kenya, sous la tutelle américaine.

Mais il y a plus dans le colonialisme militaire :

-Le ministère de la Défense du gouvernement présidé par Abinader a signé un accord avec le Commandement Sud du Pentagone, dans lequel il s’engage à agir conjointement avec la marine américaine partout où se produirait une « attaque contre la sécurité nationale américaine ».

-La présence récurrente des dirigeants du Commandement Sud sur l’île fait déjà partie de la vie politico-militaire quotidienne.

-Le travail de terrain pour comprendre le terrain, le sol et le sous-sol et sur le sol du pays a été réalisé par des manœuvres militaires successives du Commandement Sud, baptisé du nom de “Nouvel Horizon”.

-L’USAID-CÍA-DEA-FBI-DEA ont une présence directe dans les points les plus sensibles de l’État dominicain, un État géré avec une logique commerciale et néocoloniale.

-Le Commandement Sud et l’USAID sont chargés de superviser la rénovation du port de l’Atlantique Nord-Ouest (civil-militaire) et les projets énergétiques de Manzanillo, situés dans des zones proches des terres et des roches titanifères ; juste à la frontière maritime atlantique avec Haïti, face à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua, harcelés et attaqués par les États-Unis.

Ici, ils commandent directement le Commandement Sud ; et la CIA, de l’USAID.

Les minéraux stratégiques sont sous le contrôle militaire du Pentagone ; et tout le reste, y compris le décret 453-24 précité, n’est que du pur « divertissement médiatique ».

Et cela est inacceptable pour ceux d’entre nous qui aspirent à un pays souverain, propriétaire de ses richesses et de ses bénéfices !

Notes :

*Les principaux membres de l’état profond dans le monde entier sont :

1.- Famille ROTHSCHILD (basée à Londres, Berlin, Israël)

2.- Famille ROCKEFELLER (basée aux USA, Israël)

3.- Famille MORGAN ????(basée en Angleterre)

4.- Famille WARBURG ????(basée en Allemagne)

5.- Famille LAZARD ????(basée à Paris, France)

6.- Famille MOSES ISRAEL SEIF ????(basée en Italie, Israël)

7.- Famille KUHN LOEB ????(basée en Allemagne, USA)

8.- Famille LEHMAN BROTHERS (basée aux USA)

9.- Famille GOLDMAN SACHS (basée aux USA)

10.- La soi-disant NOBLESSE NOIRE (composée de TOUS LES ROIS D’EUROPE, qui ont du sang ROTHSCHILD).

11.- LA JUDÉO-MAÇONNERIE JÉSUITE ET L’OPUS DEI.

12.- Diverses SOCIÉTÉS SECRÈTES (JUDÉO-MAÇONNERIE, JUDÉO-SATANISME, BILDEBERG CLUB, ILUMINATTI…

Le Global Deep State travaille avec des mégamillionnaires comme Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gate et d’autres mondialistes, les groupes Bildeberg, le CFR et la CIA pour décider quel pays attaquer, quel président tuer, quelle attaque terroriste financer. Quel Etat déstabiliser, quel pays envahir, quelle crise économique provoquer, quel coup d’Etat réaliser, et quelle “PANDÉMIE INVENTER”

**ACTUALITÉS GRATUITES Source :https://www.erdc.usace.army.mil/Media/News-Stories/Article/3428434/erdc-assistes-the-dominican-republic-in-the-exploration-of-rare – éléments terre/

*** Titanium et plus… près de Manzanillo

Narciso Isa Conde, noticiasin.com /17 juillet 2024

