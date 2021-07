Des tirs aux obsèques de Jovenel Moise

Au cours de la messe funèbre des coups de feu ont été entendus et les personnes qui ont assisté aux funérailles ont dû partir sous les gaz lacrymogènes tirés par la police pour évacuer certains manifestants.

Les obsèques du président d’Haïti Jovenel Moise ont eu lieu le vendredi 23 juillet dans la ville du Cap Haïtien, en présence de Martine Moise, la veuve du président. Malgré de fortes mesures de sécurité, des coups de feu ont été entendus lors de la cérémonie et les participants ont dû évacuer sous un nuage de gaz lacrymogène. Alors que les enquêtes sur l’assassinat se poursuivent avec les déclarations de ceux qui seraient impliqués dans l’attaque contre le président.

Un important déploiement policier a couvert les rues de la ville de Cap Haïtien dans le département du Nord d’Haïti. La ville a été le théâtre d’épisodes violents, ce vendredi la tension s’est concentrée aux abords du point où se déroulait la cérémonie d’adieu de Moise, 53 ans. Quelques instants avant le début de l’événement, la foule a commencé à insulter le chef de la police nationale, Léon Charles, en criant “au meurtrier”, tandis que la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les barricades de pneus en feu, situées aux alentours, selon le journal local Gazette Haïti.

Pendant l’homélie de Moise, des gaz lacrymogènes ont été ressentis et plus tard, à l’intérieur de l’enceinte où se déroulaient les funérailles, des coups de feu ont été entendus. Les participants ont dû sortir entre un nuage de gaz dégagé par la police. « La délégation présidentielle est saine et sauve après la fusillade signalée lors des funérailles. Ils sont tous de retour aux États-Unis », a déclaré Jen Psaki, la porte-parole de la Maison Blanche.

Le cercueil de Moise, recouvert du drapeau national et de l’écharpe présidentielle, était exposé dans une esplanade fleurie et sous la garde de soldats des Forces armées haïtiennes. La veuve du président, Martine Moise, qui a été grièvement blessée dans l’agression de son mari, était présente au Cap-Haïtien, le bras en écharpe après avoir été soignée dans un hôpital de Floride, dans le sud des États-Unis. La veuve est arrivée accompagnée de ses enfants et d’un important dispositif de sécurité. Devant le cercueil, elle ôta son masque et embrassa le drapeau qui recouvrait le sarcophage.

« Vous avez été abandonné et trahi. Votre meurtre a exposé laideur et lâcheté », a déclaré Martine lors de la cérémonie civile en l’honneur de Moise qui s’est tenue au Cap Haïtien, où il sera inhumé ce vendredi.

Des représentants des délégations étrangères, du corps diplomatique et des membres du gouvernement haïtien étaient présents à la cérémonie et ont présenté leurs condoléances à l’ancienne première dame. Le président des États-Unis, Joe Biden, a envoyé une délégation de haut niveau aux funérailles, dont son ambassadrice aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, et son nouvel envoyé spécial pour Haïti, Daniel Foote, qui arrive sur l’île a confié avec pour mission d’aider à promouvoir l’organisation des élections.

Jusqu’à présent, quelque 28 personnes – 26 Colombiens et deux Haïtiens-Américains – ont été liées au commandement qui a assassiné le président d’Haïti, Jovenel Moise. La police haïtienne affirme que le complot a été organisé par des personnes ayant des ambitions politiques et des liens à l’extérieur du pays. Ce jeudi, l’Equatorien Walter Veintemilla, propriétaire du Worldwide Capital Lending Group à Miami et financier de l’opération dans laquelle Moise a été assassiné, a reconnu avoir apporté de l’argent non pas pour tuer le président mais pour favoriser un changement dans le pays. Veintemilla prévoit une action en justice contre les autorités haïtiennes qui l’ont pointé du doigt pour avoir financé le complot.

L’avocat de Veintemilla, Robert Nicholson, a assuré que son client était en rendez-vous avec des Haïtiens et des étrangers actuellement sous enquête, dont le docteur Christian Emmanuel Sanon, considéré comme l’un des auteurs intellectuels du crime et désormais détenu. Veintemilla a reconnu que Worldwide Capital Lending Group avait collecté environ 172 000 $ auprès d’investisseurs et l’avait remis à Sanon, et qu’il avait précédemment attribué une somme similaire à Antonio Intriago, propriétaire de CTU Security LLC, initialement désigné comme la société qui a recruté les mercenaires colombiens accusés de l’opération.

Nicholson a déclaré que le rôle de son client était de financer les dépenses des aspirations présidentielles de Sanon et que Sanon le rembourserait avec de futurs contrats une fois qu’il serait en charge de l’exécutif haïtien. « Ni Worldwide Capital ni M. Veintemilla n’étaient au courant d’un quelconque complot d’assassinat présumé », a insisté Nicholson.

Alors que le département d’État américain a confirmé que six des citoyens colombiens arrêtés pour leur participation présumée à l’assassinat avaient reçu une formation militaire aux États-Unis, « à ce jour, l’État et le ministère de la Défense ont identifié six personnes qui auraient pu être impliquées dans le complot et précédemment participé à des programmes d’entraînement et d’éducation militaires aux États-Unis alors qu’elles servaient dans l’armée colombienne », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ned Price.

Cette semaine, plusieurs cérémonies en l’honneur du président assassiné ont eu lieu à Port-au-Prince. L’un d’eux était en présence d’Ariel Henry, le nouveau Premier ministre, qui a pris ses fonctions mardi avec la promesse de rétablir l’ordre pour organiser les élections réclamées par la population haïtienne. Haïti n’a actuellement pas de Parlement fonctionnel et ne compte qu’une poignée de sénateurs élus, les mandats de la majorité ayant expiré.

Résumé latino-américain 24 juillet 2021