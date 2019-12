CSH : Nouveau Secrétariat, nouvel objectif

Video/Audio

Journalist Kim Ives speaks with RT about mercenaries and uprising in Haiti

Journalist Kim Ives speaks with Democracy Now! about Haiti Liberté’s joint article with The Intercept on the 7 mercenaries arrested in Haiti in February as well as the on-going uprising.

RT report with Haiti Liberté journalist Kim Ives: Protests in Haiti, protests in Venezuela, but for Trump & Co. only the latter needs “democracy”

12 fevriye, kèk manifestan, yon drapo venezwelyen nan men yo, pale ak Ayiti Libete

Le 7 février, des milliers d’Haïtiens exigent le départ du président Jovenel Moïse

Listen to “”Multilateral Coalitions” as a Fig Leaf for U.S. Imperial Intervention” – with Haiti Liberté’s Kim Ives. “Multilateral Coalitions” as a Fig Leaf for U.S. Imperial Intervention: Haïti Liberté’s Kim Ives joins Brian Becker, John Kiriakou, Alexander Mercouris, Ann Wright, and Walter Smolarek on Loud & Clear.

Remembering George H.W. Bush’s role in overthrow of Haiti’s democratically-elected gov’t in 1991

Haiti Liberté’s Kim Ives on George W. Bush’s 1989 Panama Invasion

Le 23 novembre 2018, deux jeunes manifestants parlent au micro trottoir d’Haïti Liberté.

Le 23 novembre 2018, à Port-au-Prince, un manifestant Laurès Louis analyse la situation en Haïti. Vidéo par Daniel Tercier/Haïti Liberté

Pendant le manif du 23 novembre 2018 à Port-au-Prince, une femme parle pour le micro trottoir d’Haiti Liberté. Vidéo par Daniel Tercier.

Haiti Liberté’s Kim Ives Analyzes Haiti’s November Uprising at 19 Minutes

Le 31 Octobre 2018 à Belair, le bouleversement des funerailles des victimes du 17 Octobre 2018.

Kim Ives talks with Eugene Puryear and Sean Blackman of “By Any Means Necessary” on Radio Sputnik

Moderate Rebels’ Max Blumenthal & Ben Norton interview Haiti Liberté’s Kim Ives

La manifestion du 2 septembre 2018 pour révendiquer la transparence autour des dépenses des Fonds PetroCaribe en Haïti.

Al Jazeera English Interview with Haiti Liberté Journalist Kim Ives about Prime Minister Jack Guy Lafontant’s Resignation after Riots over Fuel Price Hikes

The OXFAM Haiti Sex Scandal & the Role of NGOs Today | Journalist Kim Ives speaks with Sharmini Peries of The Real News Network